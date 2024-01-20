Трамп розповів виправдання своїм погрозам не захищати Європу у разі війни: "Наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів"

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати мільярди і мільярди доларів на оборону, після того, як він пригрозив не захищати Європу в разі нападу.

Про це заявив Трамп на мітингу в Нью-Гемпширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

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Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати "оплачують рахунки".

Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?", на що Трамп, за його словами, відповів: "Я сказав, що це саме те, що це означає".

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"І наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів", – додав експрезидент США.