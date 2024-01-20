Трамп розповів виправдання своїм погрозам не захищати Європу у разі війни: "Наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів"
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати мільярди і мільярди доларів на оборону, після того, як він пригрозив не захищати Європу в разі нападу.
Про це заявив Трамп на мітингу в Нью-Гемпширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.
Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати "оплачують рахунки".
Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?", на що Трамп, за його словами, відповів: "Я сказав, що це саме те, що це означає".
"І наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів", – додав експрезидент США.
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трамп бізнесмен в першу чергу от він припугне деяких членів за обʼєктивний розслабон
повірте він не дурник і знає що ні ***** ні у китая разом з ху шансів немає , йому важливі Штати от і все , і у Штатів буде в е тіп топ а значить і в України через призму війни звісно.
Це ви самі придумали чи чиясь цитата?
Кстати, Борис Джонсон, 19.01.24:
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".
Парадокс, Байден прикрыл Ленд-лиз в мае 2022, за который проголосовали обе палаты и который дал бы Украине ПВО, сотни танков (не 31 танк), самолетов... , но пропаганда ОП продолжает вешать лапшу о ,,помощи,, Белого Дома.
У многих сложилось впечатление о капельной помощи Белого Дома: ни поражения, ни победы.
виправдання надаються, а не розказуються