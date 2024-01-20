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Трамп розповів виправдання своїм погрозам не захищати Європу у разі війни: "Наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів"

Експрезидент США Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати мільярди і мільярди доларів на оборону, після того, як він пригрозив не захищати Європу в разі нападу.

Про це заявив Трамп на мітингу в Нью-Гемпширі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він розкритикував європейські країни за те, що вони занадто покладаються на США, коли йдеться про витрати на оборону.

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Трамп згадав, як після зустрічі з лідерами НАТО під час свого президентства він сказав, що зрозумів, що Сполучені Штати "оплачують рахунки".

Коли він висловив це занепокоєння, один з європейських лідерів запитав його: "Чи означає це, що якщо ми не платитимемо, ви не збираєтесь нас захищати?", на що Трамп, за його словами, відповів: "Я сказав, що це саме те, що це означає".

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"І наступного дня потекли мільярди і мільярди доларів", – додав експрезидент США.

Автор: 

НАТО (6423) Трамп Дональд (5477)


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Топ коментарі
+19
Чубатий шантажист.
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20.01.2024 23:28
+19
Він ментальний кацап.
Апелює до тваринних інстинктів, емоцій. І це прекрасно працює на найтупішій публіці, а її в деяких країнах до 73%...
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21.01.2024 00:01
+13
Ще один рояльщик.
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20.01.2024 23:32
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Це та Британія шо була в 1907 чи 1937? - Та яка контролювала всю планету в прямому сенсі слова?
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20.01.2024 23:58 Відповісти
А вона через інвестиції в найбільші корпорації не контролює дальше всю планету))) просто спосіб контролю інший... чому найбільші офшори всі в британській юрисдикції ...
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21.01.2024 00:05 Відповісти
Там і китай у спину дмухає
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20.01.2024 23:49 Відповісти
Якщо вибрати президентом людинуіз менталітетом повіі, то доля країни- тільки питання ціни.
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20.01.2024 23:51 Відповісти
Ще за Меркель Німеччина, у відповідь на претензії Трампа, зобов'язалася витрачати на оборону норму НАТО - 2% ВВП. Перед цим Меркель за завданням хуьла знищила Бундесвер, порізала танки і скасувала обов'язкову службу в армії. Рік тому, коли Шольц прийшов до влади, він заявив, що витратить на оборону 100 млрд євро і виправить усе, що накоїла Меркель. Але через рік уже всі забули про 100 млрд. а Німеччина досі витрачає на оборону всього 1,5%. Всі гроші бюджету йдуть на аферу "порятунок клімату Землі" в окремо взятій країні. Величезні гроші йдуть на вітер, тому що це нова ідеологія для стягнення податків і розподілу гігантських фінансових потоків.
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20.01.2024 23:53 Відповісти
Ну на кого там ***** нападе , ну чесно харе базікати , подивіться валовий продукт НАТУ і ***** ... ну це слон і моська.
трамп бізнесмен в першу чергу от він припугне деяких членів за обʼєктивний розслабон
повірте він не дурник і знає що ні ***** ні у китая разом з ху шансів немає , йому важливі Штати от і все , і у Штатів буде в е тіп топ а значить і в України через призму війни звісно.
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20.01.2024 23:55 Відповісти
Трамп людина бізнесу, тому буде тільки бізнес і нічого особистого, хочете допомогу - ось така ціна , крапка. Тому з ним повинна везти розмову високоінтелектуальна людина з освітою, не примітивний брехун чи нарцис, бо свої мільярди він заробив а не вкрав, тому він ще більше має призирства до олігархів з краденими мільярдами і купленою освітою. він теж махінатор - винахідник (земля - кладовище = нуль податку), але ж не мародер власної армії чи народу під час війни.
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20.01.2024 23:58 Відповісти
Не можна Заробити мільярди. Їх можна тільки Вкрасти. Тим чи іншим способом - то вже деталі.
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21.01.2024 06:54 Відповісти
раджу прочитати його біографію, там все розписано
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21.01.2024 08:17 Відповісти
На він мені на?
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21.01.2024 14:33 Відповісти
хай це руде нікчемне мудило подумає нашо йому нато у разі війни з китаєм. бо якщо європейські країни проігнорують, то штати з китаєм будуть сам-на-сам, і тут буде чудова можливість подивитись на його обмежених виборців, які за українською традицією будуть питати - йой, а як же так сі стало, шо ми обісрались?
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20.01.2024 23:59 Відповісти
Пора всяким ляхам думати про те, що скоро війна прийде на їх територію ...
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21.01.2024 00:12 Відповісти
When one accepts that Donald Trump, the next US President, will come and save not just the US, but also Ukraine and the whole world, it becomes so much easier to live! Trump means hope. Trump means salvation. Never mind what he may have said or done in the past. If you have faith, nothing else matters. If somehow he does not immediately save the world upon taking office, do not lose faith. Saving the world takes time. Be patient. Above all, do not have *****: just enjoy the sight of this honest face brimming with energy and intellect, and the beautiful sound of his speeches that have mesmerized so many. In God we trust. Donald J. Trump is the living proof of God's greatness. Amen.
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21.01.2024 00:27 Відповісти

Це ви самі придумали чи чиясь цитата?
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21.01.2024 01:01 Відповісти
и ныне, и пристно, и вовеки веков, п*здец...
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21.01.2024 01:36 Відповісти
Була тка казочка, про "чубатого" хлопчика, який кричав "ВОВКИ-ВОВКИ!"...
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21.01.2024 01:32 Відповісти
Если не угроза Трампа, левым лидерам ЕС, чтобы они вкладывали 2% от ВВП, в вооружение, то ни Германия, ни Франция.... не могли бы помогать оружием Украине.
Кстати, Борис Джонсон, 19.01.24:
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".
Парадокс, Байден прикрыл Ленд-лиз в мае 2022, за который проголосовали обе палаты и который дал бы Украине ПВО, сотни танков (не 31 танк), самолетов... , но пропаганда ОП продолжает вешать лапшу о ,,помощи,, Белого Дома.
У многих сложилось впечатление о капельной помощи Белого Дома: ни поражения, ни победы.
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21.01.2024 01:58 Відповісти
2% ВВП на оборону,це працювало 15 років тому.Вже 10 років як кацапи напали на нас,і пора зрозуміти що війна практично на кордоні, і починати збільшувати бюджети на оборону.Не до 20% ВВП як ми зараз,а хоча б до 3%.І зараз мали б стільки зброї,що кацапська нечисть навіть подумати про напад на ЄС боялась.Але маємо те що маємо.Добре що 2 роки тому ми встояли,інакше Європа була б наступна
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21.01.2024 07:24 Відповісти
Немцы осознали, что им предложили заработать.
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21.01.2024 02:00 Відповісти
Ага, и по-хуйловски, как у Оруэлла в *1984*, поделить мир. Океания(США, Британия, Австралия, Южная Америка). Остазия(Китай и страны Азии), Евразия(Рашистская ********* и страны Европы). Многополярный сруцкиймир.
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21.01.2024 03:00 Відповісти
И в чем он не прав по факту? Европка строила газопроводы с рашки ибо дешево не покупала в США а как рузке ванька может напасть США помоги? Наши уроды у власти лучше? Трамп на их фоне святой
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21.01.2024 08:00 Відповісти
Помоги? Не просто помоги а все сам пройди и сделай и по счетам заплати, а Ти мы боимся воевать, не для того мама квиточку ростила
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21.01.2024 17:06 Відповісти
А чого ця білокурва ******* не сидить у тюрьмі? Чи США поламалися?
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21.01.2024 08:11 Відповісти
Трампу шана!
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21.01.2024 10:18 Відповісти
так чого ти не амеріці, а в штазіляндії?
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21.01.2024 10:59 Відповісти
Единственная надежда Украины! Только Трамп !
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21.01.2024 10:20 Відповісти
Про які мільярди ******* цей ************** довбойоб, якщо на 24.02.2022 всі європейські країни НАТО (можливо, крім Великобританії і Скандинавії) були у повному колапсі і почали приходити до тями тільки у 2-й половині 2023 року ? От сяде довбойоб пожиттєво за держзраду і вже наступного дня зрозуміє, яке благо для нього зробив американський суд
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21.01.2024 10:58 Відповісти
назва статті:

виправдання надаються, а не розказуються
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21.01.2024 10:58 Відповісти
Нарешті розблокувати, а що на цензорі не можна критикувати Порошенка, а як же тоді засади демократії, демократія без критики, це як кастрація, в модератора видно інші бачення демократії, чи Петро в Україні вже не тільки гетьман сивочолий, а і священна корова, і де таке не подобство на цензорі, де всіма шанований журналіст Юрій Бутусова волає про узурпацію зеленою владою прав громадян, агов модератор ви там притомний, чи втратили зв'язок з зовнішнім світом,Петро такий самий громадянин як і інші.
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21.01.2024 11:13 Відповісти
один кацапський троляка під прапорцем сша поставив на вуха цензор, невже ви ще не звикли до таких "деверсантів" ?
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21.01.2024 12:13 Відповісти
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