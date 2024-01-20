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Новини Декомунізація
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Петиція до міської ради із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів

проспект,повітрофлотський

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у столиці набрали необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 12 січня та станом на 20 січня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Звертаюся до Київського міського голови, до голів фракцій та кожного депутата Київради і прошу: не займатися шахрайством, дати спокій Повітрофлотському проспекту і не поділяти його штучно на два проспекти; реалізувати волю київського суспільства, вищого військового командування, наших захисників та героїв Повітряних сил ЗСУ – перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил", - йдеться у тексті петиції.

За словами заявника, у Київській міській раді нібито планують ініціювати поділ Повітрофлотського проспекту на два – проспект Європейського Союзу (до №30) та проспект Повітряних сил (з №31 до кінця забудови).

Як повідомлялося, 4 жовтня 2023 року петиція на сайті Київради із закликом не перейменовувати Повітрофлотський проспект у Києві на проспект Європейського Союзу набрали необхідну для розгляду кількість голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перейменування Повітрофлотського проспекту: Залужний закликає не розділяти його на два. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Київ (19415) перейменування (584) декомунізація (556) Повітряні сили (2591)


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Топ коментарі
+8
Це дуже важливе питання. Майже життя і смерті. Не можна таке вирішувати на бігу. Треба створити парламентську комісію. Нехай все розбере, вивчить міжнародний опит, потім в "марафоні" розкажуть. А після цього - на референдум. Вся країна повинна приймати участь в вирішенні такого важливого питання!
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20.01.2024 23:37
+5
Повітрофлотський - чем не устраивает или денег девать некуда ?
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20.01.2024 23:49
+5
При Янеку розділили вулицю Мазепи, ту частину яка проходить біля Лаври, на прохання московької церкви і кирила гундяєва, назвали Лаврською. Сьогодні Зеленський науськав своїх "пасіпак" зробити все щоб у Києві не з"явилась вулиця Європейського Союзу, бо через комплекси у нього абревіатура "ЄС" асоціюється з партією Порошенка Європейська Солідарність. От і вся причина баталій з петиціями, Зеленський, якби міг то і ЄС змусив би змінити назву, на ЄУ, наприклад, тобто Європейська Унія, а шо?
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21.01.2024 01:41
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Повітрофлотський...
Моя молодість - КІБІ, архфак...
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20.01.2024 23:32 Відповісти
Це дуже важливе питання. Майже життя і смерті. Не можна таке вирішувати на бігу. Треба створити парламентську комісію. Нехай все розбере, вивчить міжнародний опит, потім в "марафоні" розкажуть. А після цього - на референдум. Вся країна повинна приймати участь в вирішенні такого важливого питання!
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20.01.2024 23:37 Відповісти
опыт - досвід. Не дякуй
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21.01.2024 07:28 Відповісти
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22.01.2024 10:33 Відповісти
Повітрофлотський - чем не устраивает или денег девать некуда ?
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20.01.2024 23:49 Відповісти
я киянин і мені пох чомусь... немає більш важливічих питанть? наприклад, винести могили омелі- маньяка вбивці та кравчука-тряпки хапуги за межі меші Києва, наприклад?
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20.01.2024 23:53 Відповісти
"В Киевском городском совете планируется инициировать разделение Воздухофлотского проспекта на два - проспект Европейского Союза и проспект Воздушных сил"..
А можно просто его переименовать в проспект Европейского Союза - и всё, делов-то.. )
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21.01.2024 00:16 Відповісти
В Києві є Європейська площа в центрі міста. Як на мене, цього достатньо. Також була петиція про перейменування проспекту Правди (була така московська комуняцька газета) на проспект Європейського союзу. А чого комусь стукнуло в голову поділити існуючий Повітрофлотський проспект на два, щоб одну половину назвати проспектом ЄС не зрозуміло. Підтримую перейменування Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил. І зовсім не підтримую перейменування будь якої вулиці/проспекту на Європейського союзу. Політики замість того щоб працювати над реальним членством України в Європейському Союзі займаються підміною понять.
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21.01.2024 00:45 Відповісти
на проспект ЄС можна перейменувати так званий прспект "побіди" !!! все одно для України, українців жодної так званої "побіди" поо завершеню 2Світової війни не було, одного окупанта коричневого німецького нациста змінив інший, старий бе більш жорстокий окупан - червоний комуно-нацист, совковий кацап !!!



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21.01.2024 05:05 Відповісти
Пропозицдія трохи запіздала-його давно тишком нишком перейменовано на Берестейський проспект.
А взагалі робота кипить семимільнтмт кроками цілодобово-у Києві перейменовано приблизно третину вулиць за останній рік.Місцями -цілі квартали перейменовуються.Розпил грошей під час вирішення "самих найважливіших та невідкладних задач"
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21.01.2024 05:50 Відповісти
про який "розпил" грошей йде мова ??? зняти старі ще совково-кацапські таблички і повісити нові, можна на кожен 3-4 будинок - це, по вашому розпил грошей ???
В Україні не повинно залишитися жодних слідів червоної капо-совкової, комуно нацистької окупації України !!! у нас на Львівщині познисили усі так звані "памʼятники" так званим "красним освабодітелям" Європи від так званого "націзьма" і це правельно !!! червоний комуно-нацист, совковий-кацап, такий самий окупант України, решти країн сходу Європи, як і коринченвий німецький нацист !!! за за деякими показниками, наприклад за злочинами проти людяності, військовийми злочинами червоний окупант на порядок м(в 10 раз) гірший за коричневого !!!
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21.01.2024 06:13 Відповісти
А документи виправити? Нахіба воно мешканцям Повітрофлотського? Чи це буде безкоштовно і нікуди ходити не треба буде?
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21.01.2024 07:32 Відповісти
нічого не треба переоформляти згідно чинного законродавства України !!! усі документи чинні до кінця їх терміну дії !!!
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21.01.2024 07:38 Відповісти
Можливо, вибачайте, я не юрист. Але знаючи нашу державу... Спробуй шось там продати - адреса не співпадає і так далі...
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21.01.2024 07:48 Відповісти
я тако ж не юрист, але як на мене то має бути достатньо роздрукованого з офійційного сайту КМР витягу, що наприклад проспект , червоного комуно-нациста, окупанта, винного у смерті мільйонів українців ватутіна, перейменавано на проспект генерал-хорунжого УПА, єдиної сили українців що у 2Світову боролася за Волю іНезалежність України прити обох нацистьких окупаційних режимів кориченвого та червого, Романа Шухавича !!!
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21.01.2024 08:07 Відповісти
Ключове - як на мене то має бути достатньо...
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21.01.2024 08:18 Відповісти
Не робіть проблеми. Якщо вам треба буде щось продати, то нотаріус який оформляє договір купівлі-продажу переоформить ваші документи на нову адресу за п'ять хвилин.
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21.01.2024 12:06 Відповісти
Вже перейменували на проспект Берестейський, на честь давньоукраїнського міста Берестя, нині це місто Брест в окупованій рашистами Білорусії, яке сталін віддав білорусам.
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21.01.2024 12:02 Відповісти
І площу Перемоги також перейменували. Повернули історичну назву Галицька площа. Стелу перемоги з комуняцькою зіркою також демонтували.
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21.01.2024 12:32 Відповісти
Я щось пропустив?
Який зараз рік?
Зараз що, немає більше чим зайнятись???
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21.01.2024 01:39 Відповісти
в Україні не повинно залишитись топонів які повʼязані більш як чотирьохсот річною кацапською окупацією України, як з царською-імерською, так з червоною, кацапо-совковою, комуно-нацистькою !!! В Україні не повинно бути томонімів (назв міст, вулиць, площ, тощо) повязангих з ч-ленінами, сталінами, жуковими, ватутінами, петровськими, кагановичами, тощо, так і з їх приспішниками, запроданцями колоборантами на кшталт щарса, котовського, ковпака, кожедуба і тд.тп. !!
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21.01.2024 07:57 Відповісти
Як повітря та флот пов'язані з кацапами? І не треба мені історію тут нагадувати - усім пофік, це не вулиця членіна
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21.01.2024 08:24 Відповісти
це назва повʼязана кацапською окупаційною армією, так звананою "ркка", а патім з "са"
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21.01.2024 08:30 Відповісти
Я ж про історію просив... Видайте указ - Повітрофлотська радянська відміняєтся, Повітрофлотська в честь нашого повітря і нашого флоту називається
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21.01.2024 09:27 Відповісти
І ще - служив в СА. Мене теж перейменовувати? А може треба таки мозок включати?
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21.01.2024 09:30 Відповісти
Тому тепер і буде називатись проспект Повітряних Сил - на честь українських військових пілотів.
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21.01.2024 12:11 Відповісти
Я не проти, я навіть "ЗА", але я маю уявлення, скільки коштує державі переіменування однієї вулиці - це капец які гроші...
А у нас тут якраз така "маленька прикрість", щось накшталт війни і для простоти спілкування пропоную урядовцям і активістам озвучити цю суму зразу "в дронах"...
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21.01.2024 10:04 Відповісти
При Янеку розділили вулицю Мазепи, ту частину яка проходить біля Лаври, на прохання московької церкви і кирила гундяєва, назвали Лаврською. Сьогодні Зеленський науськав своїх "пасіпак" зробити все щоб у Києві не з"явилась вулиця Європейського Союзу, бо через комплекси у нього абревіатура "ЄС" асоціюється з партією Порошенка Європейська Солідарність. От і вся причина баталій з петиціями, Зеленський, якби міг то і ЄС змусив би змінити назву, на ЄУ, наприклад, тобто Європейська Унія, а шо?
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21.01.2024 01:41 Відповісти
я вас зивую, на польській мові ЄС перекладається як Унія Європейська ...
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21.01.2024 07:04 Відповісти
В Києві вже давно в самому центрі є Європейська площа і там майорять прапори Європейського союзу. Ще з тих часів коли Меркель і друзі ***** щодня повторювали мантру що Україна не стане членом ЄС. Для чого до Європейської площі потрібен ще й проспект не розумію. Це пережитки совка, раніше майже в кожному місті були вулиця, площа і проспект леніна а зараз намагаються клепати назви ЄС. У нас є ім'ям кого називати вулиці і площі, називайте на честь загиблих героїв російсько-української війни, які тут жили і ходили цими вулицями і врешті поклали своє життя за Україну, Київ і нашу Свободу. Зайдіть на Київ цифровий, там повно петицій щоб назвати ту чи іншу вулицю на честь героя, який там жив. На жаль петиції не назбирають потрібну кількість голосів, бо людям байдуже. Але давай їм проспект Європейського Союзу.
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21.01.2024 12:28 Відповісти
шо, зовсім головою поїхали Повітрофлотський Проспект розділяти?
запусти криворогатню в хату - все на криворогате переробить...
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21.01.2024 04:13 Відповісти
буба іди на ***.
розділяй свій сраний квартал на дев'ятий і п'ятий, чепушило мале
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21.01.2024 04:17 Відповісти
это видимость работы на фоне грабежа страны
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21.01.2024 07:09 Відповісти
А десь там йде війна...
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01.02.2024 10:48 Відповісти
 
 