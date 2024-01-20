Петиція до міської ради із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів
Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у столиці набрали необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради.
Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 12 січня та станом на 20 січня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
"Звертаюся до Київського міського голови, до голів фракцій та кожного депутата Київради і прошу: не займатися шахрайством, дати спокій Повітрофлотському проспекту і не поділяти його штучно на два проспекти; реалізувати волю київського суспільства, вищого військового командування, наших захисників та героїв Повітряних сил ЗСУ – перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил", - йдеться у тексті петиції.
За словами заявника, у Київській міській раді нібито планують ініціювати поділ Повітрофлотського проспекту на два – проспект Європейського Союзу (до №30) та проспект Повітряних сил (з №31 до кінця забудови).
Як повідомлялося, 4 жовтня 2023 року петиція на сайті Київради із закликом не перейменовувати Повітрофлотський проспект у Києві на проспект Європейського Союзу набрали необхідну для розгляду кількість голосів.
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Моя молодість - КІБІ, архфак...
А можно просто его переименовать в проспект Европейского Союза - и всё, делов-то.. )
А взагалі робота кипить семимільнтмт кроками цілодобово-у Києві перейменовано приблизно третину вулиць за останній рік.Місцями -цілі квартали перейменовуються.Розпил грошей під час вирішення "самих найважливіших та невідкладних задач"
В Україні не повинно залишитися жодних слідів червоної капо-совкової, комуно нацистької окупації України !!! у нас на Львівщині познисили усі так звані "памʼятники" так званим "красним освабодітелям" Європи від так званого "націзьма" і це правельно !!! червоний комуно-нацист, совковий-кацап, такий самий окупант України, решти країн сходу Європи, як і коринченвий німецький нацист !!! за за деякими показниками, наприклад за злочинами проти людяності, військовийми злочинами червоний окупант на порядок м(в 10 раз) гірший за коричневого !!!
Який зараз рік?
Зараз що, немає більше чим зайнятись???
А у нас тут якраз така "маленька прикрість", щось накшталт війни і для простоти спілкування пропоную урядовцям і активістам озвучити цю суму зразу "в дронах"...
запусти криворогатню в хату - все на криворогате переробить...
розділяй свій сраний квартал на дев'ятий і п'ятий, чепушило мале