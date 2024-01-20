Петиція до міської ради із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у столиці набрали необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 12 січня та станом на 20 січня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Звертаюся до Київського міського голови, до голів фракцій та кожного депутата Київради і прошу: не займатися шахрайством, дати спокій Повітрофлотському проспекту і не поділяти його штучно на два проспекти; реалізувати волю київського суспільства, вищого військового командування, наших захисників та героїв Повітряних сил ЗСУ – перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил", - йдеться у тексті петиції.

За словами заявника, у Київській міській раді нібито планують ініціювати поділ Повітрофлотського проспекту на два – проспект Європейського Союзу (до №30) та проспект Повітряних сил (з №31 до кінця забудови).

Як повідомлялося, 4 жовтня 2023 року петиція на сайті Київради із закликом не перейменовувати Повітрофлотський проспект у Києві на проспект Європейського Союзу набрали необхідну для розгляду кількість голосів.

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