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Говоритимуть про вступу України до ЄС, а також можливого вступу до НАТО, - Дуда і Науседа зустрінуться 21 січня у Вільнюсі

дуда,науседа

Президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа обговорять у неділю у Вільнюсі ситуацію в Україні, а також перспективи європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в суботу голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк, передає Укрінформ.

За інформацією Павляка, Дуда у Вільнюсі візьме участь в урочистих заходах з нагоди 161-ї річниці початку Січневого повстання.

За його словами, у цих урочистостях братимуть також участь українська та білоруська делегація, яку представлятиме лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська.

Павляк повідомив, що під час зустрічі президентів Дуди і Науседи домінуватимуть питання безпеки.

"Поза сумнівом, головними темами розмов будуть питання безпеки, підготовки до саміту НАТО, ситуація в Україні, питання вступу України до ЄС, а також можливого вступу до НАТО",- заявив Павляк.

Січневе повстання - повстання 1863-1864 років на землях колишньої Речі Посполитої проти царської Росії. Разом із поляками у повстанні взяли участь українці, литовці і білоруси. Повстання завершилося поразкою повстанців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмова України від переговорів з Путіним є цілком зрозумілою, - Дуда

Автор: 

допомога і підтримка (1156) Дуда Анджей (770) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+5
Дуда ще той лицемір - брехун!
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21.01.2024 00:09
+4
Так виїжджай із ЄС в Україну! Навіщо тобі верховенство права, навіщо тобі працюючі закони на людей, навіщо тобі демократія, навіщо тобі свобода слова??? Все одно ЄС тобі нічого не дав.
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21.01.2024 07:38
+3
Останні роки постійно читаю, що вєщають пересічні поляки на міжнародну аудиторію, не тільки їхній контент, але їхні коментарі у соцмережах. Для тих хто вірить у своїх рожевих мріях, що поляки будуть нашими головними лобістами у ЄС - я вас дуже сильно розчарую - так не буде, бо найбільше претензій до України у ЄС, не у мадяр, а саме у польської курви. Тут не тільки вимога до нас про тотальну заборону на всю українську агропродукцію (мова йде не про зерно), міжнародні перевезення і тд, але й історичні питання. Так курви хочуть аби Україна визнала "геноцид поляків українцями" у 1943, аби українці визнали УПА, Бандеру - не борцями за українську державність, а злочинцями. Ще раз, для вступу у ЄС, польща вимагатиме від України визнати наших Героїв - бандитами! Отже, я пропоную всім зачарованим "братнім народом" - не зачаровуватися, бо розчарування буде дуже сильним. І перші ластівки цього розчарування ми побачили у минулому році: спершу із забороною ввезення і тразиту усієї укр агропродукції (мова не тільки про зерно), а потім із блокуванням кордону.
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21.01.2024 07:34
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Нагадує Віслюка і маладиє рєгіони.
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21.01.2024 01:10 Відповісти
ну щось типу вашого коментаря)
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21.01.2024 01:12 Відповісти
Дуда ще той лицемір - брехун!
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21.01.2024 00:09 Відповісти
Розмовляв з декількома литовцями, вони чогось так на того Науседу гонять. Кажуть - муділа. Але я так і не зрозумів чого. Може щось особисте... цікаво б було почути думку місцевих.
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21.01.2024 00:27 Відповісти
І що? Вступ в ЄС прямо зараз нічого не дасть українській державі. Вкладати гроші підприємці не будуть поки війна не закінчиться. І потім навряд чи захочуть бо буде ризик нової агресії росіян, а витрачати гроші без умов негайно заробити більше і без перешкод будь коли вивести їх з України до себе на Батьківщину ніхто не захоче.
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21.01.2024 00:39 Відповісти
Так виїжджай із ЄС в Україну! Навіщо тобі верховенство права, навіщо тобі працюючі закони на людей, навіщо тобі демократія, навіщо тобі свобода слова??? Все одно ЄС тобі нічого не дав.
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21.01.2024 07:38 Відповісти
Говоритимуть? Ніт. Не треба! У нас вже є Віслюк- говорун. Доста!
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21.01.2024 01:09 Відповісти
Сциклива Європа постійно бреше і грається обіцянками.
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21.01.2024 03:55 Відповісти
а зевлада тільки усі імітує та виконує оманські договорняки !!! чому до цих пір не сидять баканов і резніков ??? чому кс відкривають тільки проти проукраїнських політиків, військових та бізнесменів, а запроданці колоборанти, ухилянти-друзі "найвеличнішого зе-нелоха" з 95-аналу досі на волі, вільно-дихають українським повітрям, жеруть українській хліб і не тільки, ******** Україну ???
Сергій Тарабановський: Ну, а чого ж тут розводити теревені - не хотіли жити по європейським законам при Порошенко, то живіть по "беспределу" при ЗЕбуїнах! Я ж пам'ятаю, як всі оті "бізнесмени" відверто були проти Порошенко і люто підтримували клоуна, якого їм втюхував *****. А ще скоро ми почуємо і про таких ЛОМів, що ще й зараз не хочуть визнати своєї участі в повалені про-української, про-європейської влади в Україні в 19-му, прикриваючись отаким "я всегда бил в опозіціі к любой власті". І зараз багато хто з них почне тікати закордон, бо є в них і гроші, і зв'язки, щоб їх випустили, а от ті, кого вони успішно обробили своєю жовчю перед виборами - будуть сидіти й надалі під обстрілами, донатити свої 100 гривень, а ЗЕшобла буде їх обкрадати на мільярди. Вибрали? Ну то "хоч поржом"? Чи вже ні?



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21.01.2024 06:26 Відповісти
давно не обещали нату
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21.01.2024 06:52 Відповісти
Останні роки постійно читаю, що вєщають пересічні поляки на міжнародну аудиторію, не тільки їхній контент, але їхні коментарі у соцмережах. Для тих хто вірить у своїх рожевих мріях, що поляки будуть нашими головними лобістами у ЄС - я вас дуже сильно розчарую - так не буде, бо найбільше претензій до України у ЄС, не у мадяр, а саме у польської курви. Тут не тільки вимога до нас про тотальну заборону на всю українську агропродукцію (мова йде не про зерно), міжнародні перевезення і тд, але й історичні питання. Так курви хочуть аби Україна визнала "геноцид поляків українцями" у 1943, аби українці визнали УПА, Бандеру - не борцями за українську державність, а злочинцями. Ще раз, для вступу у ЄС, польща вимагатиме від України визнати наших Героїв - бандитами! Отже, я пропоную всім зачарованим "братнім народом" - не зачаровуватися, бо розчарування буде дуже сильним. І перші ластівки цього розчарування ми побачили у минулому році: спершу із забороною ввезення і тразиту усієї укр агропродукції (мова не тільки про зерно), а потім із блокуванням кордону.
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21.01.2024 07:34 Відповісти
Польська курва як була сто років назад такою так нею і залишилась!
Поляки насправді такі самі під.раси як роки, коротка пам'ять в українців!
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21.01.2024 10:38 Відповісти
...про вступУ в дупу - щось зранку плющить
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21.01.2024 10:53 Відповісти
Не люблю повторятся--- но это с подросткового возраста применяю. ,, я б киздела бы ещё, но болит влагали- ще,,.
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21.01.2024 13:47 Відповісти
 
 