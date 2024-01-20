Говоритимуть про вступу України до ЄС, а також можливого вступу до НАТО, - Дуда і Науседа зустрінуться 21 січня у Вільнюсі
Президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа обговорять у неділю у Вільнюсі ситуацію в Україні, а також перспективи європейської і євроатлантичної інтеграції України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в суботу голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк, передає Укрінформ.
За інформацією Павляка, Дуда у Вільнюсі візьме участь в урочистих заходах з нагоди 161-ї річниці початку Січневого повстання.
За його словами, у цих урочистостях братимуть також участь українська та білоруська делегація, яку представлятиме лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська.
Павляк повідомив, що під час зустрічі президентів Дуди і Науседи домінуватимуть питання безпеки.
"Поза сумнівом, головними темами розмов будуть питання безпеки, підготовки до саміту НАТО, ситуація в Україні, питання вступу України до ЄС, а також можливого вступу до НАТО",- заявив Павляк.
Січневе повстання - повстання 1863-1864 років на землях колишньої Речі Посполитої проти царської Росії. Разом із поляками у повстанні взяли участь українці, литовці і білоруси. Повстання завершилося поразкою повстанців.
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Сергій Тарабановський: Ну, а чого ж тут розводити теревені - не хотіли жити по європейським законам при Порошенко, то живіть по "беспределу" при ЗЕбуїнах! Я ж пам'ятаю, як всі оті "бізнесмени" відверто були проти Порошенко і люто підтримували клоуна, якого їм втюхував *****. А ще скоро ми почуємо і про таких ЛОМів, що ще й зараз не хочуть визнати своєї участі в повалені про-української, про-європейської влади в Україні в 19-му, прикриваючись отаким "я всегда бил в опозіціі к любой власті". І зараз багато хто з них почне тікати закордон, бо є в них і гроші, і зв'язки, щоб їх випустили, а от ті, кого вони успішно обробили своєю жовчю перед виборами - будуть сидіти й надалі під обстрілами, донатити свої 100 гривень, а ЗЕшобла буде їх обкрадати на мільярди. Вибрали? Ну то "хоч поржом"? Чи вже ні?
Поляки насправді такі самі під.раси як роки, коротка пам'ять в українців!