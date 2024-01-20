Говоритимуть про вступу України до ЄС, а також можливого вступу до НАТО, - Дуда і Науседа зустрінуться 21 січня у Вільнюсі

Президенти Польщі і Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа обговорять у неділю у Вільнюсі ситуацію в Україні, а також перспективи європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в суботу голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк, передає Укрінформ.

За інформацією Павляка, Дуда у Вільнюсі візьме участь в урочистих заходах з нагоди 161-ї річниці початку Січневого повстання.

За його словами, у цих урочистостях братимуть також участь українська та білоруська делегація, яку представлятиме лідерка демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська.

Павляк повідомив, що під час зустрічі президентів Дуди і Науседи домінуватимуть питання безпеки.

"Поза сумнівом, головними темами розмов будуть питання безпеки, підготовки до саміту НАТО, ситуація в Україні, питання вступу України до ЄС, а також можливого вступу до НАТО",- заявив Павляк.

Січневе повстання - повстання 1863-1864 років на землях колишньої Речі Посполитої проти царської Росії. Разом із поляками у повстанні взяли участь українці, литовці і білоруси. Повстання завершилося поразкою повстанців.

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