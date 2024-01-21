У Росії заявили про атаку безпілотників на Тульську, Смоленську та Орловську області

У Російській федерації заявили про атаку безпілотників на Тульську, Смоленську та Орловську області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ТГ-канали із посиланням на міноборони країни-агресора, передає Укрінформ.

Також у російських соцмережах повідомили про вибухи у Тулі.

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