Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 20 січня уразили 9 районів зосередження окупантів, пункт управління, ЗРК, склад, станцію РЕБ та вузол зв’язку, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по росіянах протягом 20 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника".

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