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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 20 січня уразили 9 районів зосередження окупантів, пункт управління, ЗРК, склад, станцію РЕБ та вузол зв’язку, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по росіянах протягом 20 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника".

Також читайте: Протягом 19 січня авіація та ракетні війська уразили 1 район зосередження окупантів та 2 артилерійські засоби, - Генштаб

Автор: 

авіація (4113) Генштаб ЗС (6493) ракети (4004)


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Топ коментарі
+5
Гойда!!!
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21.01.2024 02:23
+5
«Когда взрывается, земля дрожит». Очевидцы рассказали о пожаре в порту Усть-Луги

21 января 2024, 04:1По словам очевидцев, пожар в порту Усть-Луги, из-за которого в одном из районов Ленобласти объявлен режим повышенной готовности, сопровождается звуками, похожими на взрывы. Рядом на погрузке корабли.

Как сообщили очевидцы, они дважды слышали такой звук. По словам одного из работников, который находится рядом, поблизости есть аммиачные емкости и емкости с азотом. Рядом на погрузке корабли - предположительно их Панамы. «Когда взрывается - земля под ногами дрожит», - поделился один из наблюдателей, который, по его словам, в километре от событий. ВИДЕО
https://www.fontanka.ru/2024/01/21/73143971/
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21.01.2024 05:10
+4
невизначений хлопок і як слідсво задимленіє - всі цілі було збито,
кожну по 3 рази!
ефект лінзи...
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21.01.2024 05:18
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Гойда!!!
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21.01.2024 02:23 Відповісти
Хоть, что то сделайте для Украины - бан руснявому каналу https://www.youtube.com/watch?v=oPTClmu4dWY
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21.01.2024 04:16 Відповісти
Русни не должно, быть на Американском Youtube !
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21.01.2024 04:28 Відповісти
«Когда взрывается, земля дрожит». Очевидцы рассказали о пожаре в порту Усть-Луги

21 января 2024, 04:1По словам очевидцев, пожар в порту Усть-Луги, из-за которого в одном из районов Ленобласти объявлен режим повышенной готовности, сопровождается звуками, похожими на взрывы. Рядом на погрузке корабли.

Как сообщили очевидцы, они дважды слышали такой звук. По словам одного из работников, который находится рядом, поблизости есть аммиачные емкости и емкости с азотом. Рядом на погрузке корабли - предположительно их Панамы. «Когда взрывается - земля под ногами дрожит», - поделился один из наблюдателей, который, по его словам, в километре от событий. ВИДЕО
https://www.fontanka.ru/2024/01/21/73143971/
показати весь коментар
21.01.2024 05:10 Відповісти
горить з великими бавовнами термінал нафтовий
показати весь коментар
21.01.2024 05:12 Відповісти
невизначений хлопок і як слідсво задимленіє - всі цілі було збито,
кожну по 3 рази!
ефект лінзи...
показати весь коментар
21.01.2024 05:18 Відповісти
под час бавовни на терминалі в порту знаходлилось длекілька великих закордонних суден ( відомо про 5 ,включаючи з Панами)
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21.01.2024 05:31 Відповісти
У «Ультрамара», который специализируется на перевалке удобрений, угля и химических грузов, стоит, судя по данным Marinetraffic, четыре сухогруза, прибывших в Усть-Лугу из Нидерландов, Турции и из района Гибралтара.

У причалов нефтехимического наливного терминала «Новатэк» ошвартованы три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.

Пожар начался в районе Усть-Луги в ночь на 21 января. Этому предшествовала атака беспилотников.
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21.01.2024 05:33 Відповісти
вже давно треба придивитися до того підера і його ленінградської області.
розжиріли тварі, підзабули бадаєвські склади...
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21.01.2024 05:41 Відповісти
А ешшо в ЛеноблЖОПАСЕ опять не там покурили, - ни *** себе, - цигарка в сраці, до такого навіть Чапай з Петькою не дійшли... АРХ М
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21.01.2024 07:02 Відповісти
 
 