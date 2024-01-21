Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 20 січня уразили 9 районів зосередження окупантів, пункт управління, ЗРК, склад, станцію РЕБ та вузол зв’язку, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по росіянах протягом 20 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника".
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