Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 376 030 осіб (+760 за добу), 6181 танк, 8875 артсистем, 11 466 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 376 030 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 376030 (+760) осіб,

танків - 6181 (+10) од,

бойових броньованих машин - 11466 (+11) од,

артилерійських систем - 8875 (+7) од,

РСЗВ - 968 (+1) од,

засоби ППО - 655 (+1) од,

літаків - 331 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6936 (+2),

крилаті ракети - 1818 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11862 (+14) од,

спеціальна техніка - 1392 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант не зміг втекти від українського дрона й підірвав себе гранатою. ВIДЕО