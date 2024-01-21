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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 376 030 осіб (+760 за добу), 6181 танк, 8875 артсистем, 11 466 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 376 030 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 376030 (+760) осіб,
  • танків - 6181 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 11466 (+11) од,
  • артилерійських систем - 8875 (+7) од,
  • РСЗВ - 968 (+1) од,
  • засоби ППО - 655 (+1) од,
  • літаків - 331 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6936 (+2),
  • крилаті ракети - 1818 (+0),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11862 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 1392 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант не зміг втекти від українського дрона й підірвав себе гранатою. ВIДЕО

Втрати ворога за добу 01

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) ліквідація (3859) знищення (7142)


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Топ коментарі
+19
Минув 3619 день москальсько-української війни.
47 одиниць техніки та 760! чумардосів.
Арта 8, броня 21, логістика 14.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 376 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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21.01.2024 09:53
+13
Втрати ворога, Перемога України. Але Україну так відверто знищують не ворог,а свої гниди. Голосіння відносно переслідування бігусів закрило проблему фронту,а сам Бігус більше переймається камерами в спальні чим діями влади і станом з мобілізацією. Президент то тей зовсім відсутній. Тільки відосики і нові дані для розвідки ворога. Оце сьогодні Україна. Дякую ЗСУ, що вони окремі від гнид.
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21.01.2024 08:17
+12
Якшо дуже цікаво, то піди та допоможи, хочаб рахувати.
Тобі зовсім незрозуміло 'приблизно' це для ідіотів уточнюють
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21.01.2024 08:32
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Втрати ворога, Перемога України. Але Україну так відверто знищують не ворог,а свої гниди. Голосіння відносно переслідування бігусів закрило проблему фронту,а сам Бігус більше переймається камерами в спальні чим діями влади і станом з мобілізацією. Президент то тей зовсім відсутній. Тільки відосики і нові дані для розвідки ворога. Оце сьогодні Україна. Дякую ЗСУ, що вони окремі від гнид.
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21.01.2024 08:17 Відповісти
Якшо дуже цікаво, то піди та допоможи, хочаб рахувати.
Тобі зовсім незрозуміло 'приблизно' це для ідіотів уточнюють
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21.01.2024 08:32 Відповісти
Ти значення знаку "~" знаєш? Чи у школі часто прогулював? Хочеш точних чисел? Збігай сам на передок та порахуй. Задовільни свою цікавість. Це простіше, ніж дізнатися - як їжаки сексаються.
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21.01.2024 08:35 Відповісти
Ти реально думаєш, що дохлих кацапів рахують з точністью по останньго покидька? Це орієнтовні втрати, причому з пораненими різних категорій
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21.01.2024 08:37 Відповісти
с чего ты взял что это с 300-ми считают...?
или ты сам продаешь эти сведения в Генштаб...?
тогда и пиши - столько то 200-х столько то 300-х...
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21.01.2024 08:47 Відповісти
Тому що співвідношення поранені-вбиті становлять 1до3, то помнож 376 000 (вбиті) х 3(поранені )=1 280 000. Потім додай 1 280 000+376 000=1 656 000 ворожих втрат. Тобі це не здається дивним? Це більше за всю армію московії. (За винятком легкопоранених)
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21.01.2024 08:57 Відповісти
Тому що співвідношення поранені-вбиті становлять 1до3 - с какого ты это потолка взял...?
это не Вторая мировая - тут это не работает...!

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 376 030 російських загарбників. Джерело:

ликвидировали или ли я не умею читать...?\от слова совсем...\
по раненым свиноцабакам - если взять многочисленные видео которые были здесь и в других источниках, то возникает предположение что трупов синоцабак больше...\ну это не утверждение...\
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21.01.2024 09:09 Відповісти
Так читати ти вмієш, а співвідносити - ні. "Ліквідовані" - так було написано журналістом, а не генштабом, але він також хоче, щоб всі кацапи повиздихали як найщвидше, як хочеш і ти. Всі свої цифри я виклав тобі вище.
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21.01.2024 09:18 Відповісти
ну твоё утверждение что это написано журналистом принято...
давай так - ты можешь обратится в Генштаб, и тебе дадут разьяснения по этому поводу...
и ты нам здесь его напишешь...
пока всё...!
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21.01.2024 09:33 Відповісти
В Генштабі пишуть "втрати ворога", так.
А що стосується 1 до 3, то користуємось такою інофмацією, поки стійких даних про сьогоденнішні війни не війшли до офіційних. Особисто я вважаю таке співвідношення 1 до 2.5
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21.01.2024 09:41 Відповісти
давай пока так - ты можешь обратится в Генштаб...\там есть номер телефона и электронная почта...\
потом отпишешься об ответе...!
у нас с тобой нет аргументов чтобы сделать вывод...\кто прав - кто не прав...!\
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21.01.2024 09:47 Відповісти
Розсмішив. Та кого хвилює, що ти там вважаєш? Якщо ти не знаєш значення слова ліквідовані, і щось там собі навигадував, то це твої проблеми і їх иншим не навязуй.
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21.01.2024 09:51 Відповісти
Это потери убитыми и ранеными

Залужный ноябрь 2023: Россия потеряла по меньшей мере 150 000 погибших. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - сказал Залужный.
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21.01.2024 15:05 Відповісти
тут до тебя эту тему про интервью Залужного разобрали до атомов...!
базоны Хиггса давай ищи в другом месте...!!!
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21.01.2024 15:09 Відповісти
дай ссылку с другой инфой?
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21.01.2024 16:02 Відповісти
Марафон це рупор інформації для ворога,а ще різні блоги з відосами про дії ЗСУ на фронті, бо географічні дані,як мапа для обстрілів. Сьогодні читала про аудит в Міноборони, навіщо звіт з фото? А головна Прокурора України, то зовсім з повними даними де знаходиться об'єкт і щотпоряд є. Так що рахували приблизно, ролі це не має.
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21.01.2024 08:42 Відповісти
Дохлі чумардоси перевершили живих у місті займающому 50 місце в списку найбільших міст на кацапії. Яке, озвучить Qq Qqq f1a4586b.
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21.01.2024 08:24 Відповісти
Щоб діяти правильно, людина повинна знати поточну обстановку. Українці мають право на об'єктивну інформацію. Вони цього права заслужили.
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21.01.2024 08:42 Відповісти
Так, але при цьому ворог не повинен її знати, бо йде війна і це данні для розрахунків та моральнопсихологічного впливу на суспільство. Цікаво, як довести цю інфу українцям так, щоб вона не була відома ворогу?
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21.01.2024 10:07 Відповісти
Якщо порiвнювати російські та українські цифри втрат, то виходить різниця від сорока дев'яти до п'ятдесяти чотирьох разів. Звичайно ж кацапи безбожно брешуть.
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21.01.2024 11:44 Відповісти
Горить нафтоналивний термінал "Морского торгового порта"в Усть-Луг біля пєтєрбурга після атаки БПЛА (відео - https://t.me/vchkogpu/45302 тут ).
Коментар з мережі:
Ще після попередньої атаки дронів на «Петербурзький нафтоналивний термінал», його керівництво та власники били на сполох. Жодного збиття тоді не було - БПЛА спокійно долетів куди треба і завдав удару за 15 метрів від одного з найбільших резервуарів з нафтопродуктами, який на той момент був наповнений.
Те, що тоді не сталося гігантських вибуху та пожежі - вього лиш збіг обставин. Однак «нагорі» дали зрозуміти, що нічим допомогти не можуть, бо засобів ППО на всі об'єкти міста не вистачає.
Через кілька днів дрони вже були точнішими і вразили термінал в Усть-Лузі.
Засоби контролю три години спостерігали за тим, як БПЛА літали над пітєром і лєнобластю, але збити їх не було чим.:



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21.01.2024 09:05 Відповісти
Цікаво, як наміряли 1054 км там де їх всього 900?
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21.01.2024 09:56 Відповісти
Бо невідомо з якого місця в Україні міряли, явно не від кордону ))
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21.01.2024 10:09 Відповісти
/Усть-Луга знаходиться за 1054 км від кордонів України.\
Джерело:
Це вже на "цензорі". І в інших джерелах теж ця цифра фігурує. Всі переписують один в одного, а власноруч поміряти ліньки
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21.01.2024 10:23 Відповісти
Все просто - запускають не аби звідки, і по найкоротшому маршруту, а так, аби по маршруту не було систем ППО.
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21.01.2024 13:48 Відповісти
В державі, де видаляють думку, немає майбутнього.
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21.01.2024 09:43 Відповісти
Тільки це місце не держава.
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21.01.2024 09:56 Відповісти
Це як заходиш в гості де не курять з цигаркою, тобі пояснюють це, просять перестати курити тут і провітрюють приміщення. А коли це не допомагає і ти черговий раз закурюєш, то виставляють за двері, по простому банять. Тому радій що поки провітрили.
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21.01.2024 10:14 Відповісти
Мені провітрювання не потрібно. Баньте назавжди. Бо це не держава.
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21.01.2024 10:24 Відповісти
Я не бачив про що Ви писали, але довіряю модераторам Цензора. Тому я просто роз'яснюю принципи суспільства.
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21.01.2024 10:39 Відповісти
Пушкарчук! За деякі "думки" (викладені в публічному просторі) - часом "відкручують голову" Особливо якщо язик за об"ємом перевершує об"єм мозку!
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21.01.2024 10:28 Відповісти
Минув 3619 день москальсько-української війни.
47 одиниць техніки та 760! чумардосів.
Арта 8, броня 21, логістика 14.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 376 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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21.01.2024 09:53 Відповісти
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21.01.2024 09:58 Відповісти
Приходит отец домой Видит - сидит его дочь великовозрастная за столом Перед ней - член силиконовый...
- Доча! Это что такое?!!!
- Папа! Никакой надежды! Паследнево - кто на меня внимание абращал - на Украине убили!
На другий день приходить дочка додому Бачить - сидить батько за столом На столі - член силіконовий і пляшка з двома стаканами:
-Папа! Что это?!!!
- Да вот видишь - с зятьком выпиваю..."
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21.01.2024 10:38 Відповісти
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21.01.2024 20:17 Відповісти
Скоріше б вже москва!
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21.01.2024 12:57 Відповісти
Ого скільки потерли від valentyna 7f6f0f14, а перший пост чому ні? Вступ як завжди дуже патріотичний, а потім гівно вентилятор. Патріот Валя перебуваюча в Німетчині з 91 року і володіюча чотирма мовами дає поради Залужному і Шольца (Зеленського) порівнює з "патріоткинєю" безбезчогось там
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21.01.2024 14:02 Відповісти
сртрва з 91 года не ощущала крепкий мужской в органе
вот и беситься
бабы они все такие - порождение сатаны
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21.01.2024 14:31 Відповісти
 
 