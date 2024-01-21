Українська армія має відчутний дефіцит людей, але й у Росії з цим проблеми, - Буданов
Голова української розвідки Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю Financial Times.
За словами керівника української розвідки, "не можна навіть думати, що ми можемо обійтися без мобілізації". Буданов наголосив, що і українська, і російська армії відчувають суттєву нестачу людей. За його словами, Росія втрачає стільки ж чи навіть більше солдатів, ніж здатна мобілізувати.
При цьому росіяни використовують найманців, там, де їм бракує кадрових військових. Ворог також витрачає більше зброї та снарядів, ніж здатен виробити. Тому Росія звернулась по допомогу до Північної Кореї.
"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", – сказав розвідник.
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