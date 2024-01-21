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Українська армія має відчутний дефіцит людей, але й у Росії з цим проблеми, - Буданов

Буданов про мобілізацію

Голова української розвідки Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю Financial Times.

За словами керівника української розвідки, "не можна навіть думати, що ми можемо обійтися без мобілізації". Буданов наголосив, що і українська, і російська армії відчувають суттєву нестачу людей. За його словами, Росія втрачає стільки ж чи навіть більше солдатів, ніж здатна мобілізувати.

При цьому росіяни використовують найманців, там, де їм бракує кадрових військових.  Ворог також витрачає більше зброї та снарядів, ніж здатен виробити. Тому Росія звернулась по допомогу до Північної Кореї.

"Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", – сказав розвідник.

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Автор: 

Буданов Кирило (491) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+25
про який дефіцит людей йдеться, коли ті що на фронті,
не забеспечені нікуя на 100% всім необхідним
по любому місту ходять тисячі і тисячі воєнних
скільки їх в казармах, кабінетах, складах, та других місцях ми не бачимо
та не знаємо
у нас є хоч ********** але статистика
військових, сбу, мвс, та других силовиків у нас зараз більше мільйона...
на фронті 200-300 тис
де *****, остальні?????
та накуя той призов????
пацани просять авто, дрони, приціли, ночніки та **********
а гандони їм хочуть прислати ще таких самих, без нікуя
щоб теж тіктокали дайте-дайте...
то ще раз....
накуя призов коли нема чим воювати і в тилу сидить 700к військових
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21.01.2024 09:19
+19
мєнти, не хочуть в окопи. вони, краще, допоможуть тцк, крутити ніщебродов. відкупитися не можуть, а для статистики підходить.
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21.01.2024 09:09
+12
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21.01.2024 09:08
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Якби у буданги була хочаб краплина офіцерської честі то він би подав у відставку.
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21.01.2024 11:49 Відповісти
"от советского информбюро"
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https://dzen.ru/a/Zatn0xcpmGHyJDhi?comments_data=n_like
В Краснодаре показали растущее кладбище погибших в ходе СВО

Вчера

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В Краснодаре к 20 января увеличивается в размерах участок военного нового кладбища в хуторе Копанский, где хоронят погибших на СВО жителей города.

согласно законодательству РФ редакция не имеет права публиковать персональные данные погибших, а также любую статистическую информацию


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21.01.2024 12:05 Відповісти
Які проблеми? 30 тис кацапні добровільно кожен місяць? Бо гроші Пуйло не шкодує. А у нас затримки виплат, затримки за поранення, для реабілітації, виплати сім'ям, місяцями доводити, що ти бу в в боєзіткненні, ледве опозиція заставила повернути 30 тис бойових, і то обмежили як могли. Повністю вбита мотивація добровольців. А мобілізація переведена діями Зельоних в статус покарання. Як ми до такого дійшли, артисти???
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21.01.2024 13:03 Відповісти
У русні проблема з якістю. З кількістю - жодних.
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21.01.2024 13:05 Відповісти
пане дегенерал, як там кава в Ялті? Смачна?
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22.01.2024 07:22 Відповісти
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