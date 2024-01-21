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Вночі у Ленінградській області РФ лунали вибухи, пожежа спалахнула на газовому терміналі. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 21 січня, у порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Сталася пожежа на терміналі компанії "Новатек".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

"У порту Усть-Луга палає термінал компанії "Новатек". Персонал евакуювали, пожежу гасять", – йдеться у повідомленні одного з місцевих каналів.

Перед цим місцеві мешканці повідомляли, що чули проліт безпілотників  та два вибухи.

Губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко заявив, що постраждалих немає. Близько  9 ранку 21 січня повідомили про локалізацію пожежі.

Усть-Луга знаходиться за 1054 км від кордонів України.

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Автор: 

вибух (4439) пожежа (4311) росія (64926)


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Топ коментарі
+52
Курять дофіга!

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21.01.2024 09:21
+47
почався у кацапів цікавий час 😁
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21.01.2024 09:19
+47
Коментар з мережі:
"Ще після попередньої атаки дронів на «Петербургский нефтеналивной терминал», його керівництво та власники били на сполох. Жодного збиття тоді не було - БПЛА спокійно долетів куди треба і завдав удару за 15 метрів від одного з найбільших резервуарів з нафтопродуктами, який на той момент був наповнений.
Те, що тоді не сталося гігантських вибуху та пожежі - вього лиш збіг обставин. Однак «нагорі» дали зрозуміти, що нічим допомогти не можуть, бо засобів ППО на всі об'єкти міста не вистачає.
Через кілька днів дрони вже були точнішими і вразили термінал в Усть-Лузі.
Засоби контролю три години спостерігали за тим, як БПЛА літали над пітєром і лєнобластю, але збити їх не було чим."
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21.01.2024 09:22
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То мабуть був випадковий постріл з Аврори. Friendly fire так сказати.
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21.01.2024 11:24 Відповісти
Губернатор Ленобласти заявил:

"Никакого пожара нет. Это просто Северное сияние случайно сместилось с Полярного круга на уровень Усть-Луги."
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22.01.2024 04:41 Відповісти
....ой лелеченьки ,лелеки,залетіли ви далеко.Залетіли ,покружляли ,тай вогником привітали..
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21.01.2024 11:30 Відповісти
Так це з Білорусі прилетіло!
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21.01.2024 11:47 Відповісти
На першому відео, вони що, чпокаються за кадром?
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21.01.2024 12:45 Відповісти
свинособаки, сєр
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21.01.2024 12:50 Відповісти
Наши тренируются
Такой хороший полигон для тренировок
Большой
Неприкрытый
Подарок , а не полигон
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21.01.2024 13:25 Відповісти
Скоро на росії, прем"єра нового реаліті шоу: "Сєчін! Мілєр! Гдє нєфть і газ?!"
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21.01.2024 13:25 Відповісти
Ого! Кацапопітеки вже почали збивати українські дрони своїми нафтовими терміналами?! Браво!
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21.01.2024 13:38 Відповісти
Велика територія ,велика проблема все прикрити і цим потрібно користатися,рф це не китай у якого 1.5 млрд людей ,тому вони фізично неможуть контролювати всі свої кордони та об'єкти,а без НПЗ та накопиченого зберігання пмм ворогу нічим буде заправляти військову техніку.
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22.01.2024 02:46 Відповісти
гори будка гори хата.
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22.01.2024 07:07 Відповісти
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