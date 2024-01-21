Вночі у Ленінградській області РФ лунали вибухи, пожежа спалахнула на газовому терміналі. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 21 січня, у порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Сталася пожежа на терміналі компанії "Новатек".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

"У порту Усть-Луга палає термінал компанії "Новатек". Персонал евакуювали, пожежу гасять", – йдеться у повідомленні одного з місцевих каналів.

Перед цим місцеві мешканці повідомляли, що чули проліт безпілотників та два вибухи.

Губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко заявив, що постраждалих немає. Близько 9 ранку 21 січня повідомили про локалізацію пожежі.

Усть-Луга знаходиться за 1054 км від кордонів України.

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