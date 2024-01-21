Вночі у Ленінградській області РФ лунали вибухи, пожежа спалахнула на газовому терміналі. ВIДЕО
У ніч проти неділі, 21 січня, у порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Сталася пожежа на терміналі компанії "Новатек".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
"У порту Усть-Луга палає термінал компанії "Новатек". Персонал евакуювали, пожежу гасять", – йдеться у повідомленні одного з місцевих каналів.
Перед цим місцеві мешканці повідомляли, що чули проліт безпілотників та два вибухи.
Губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко заявив, що постраждалих немає. Близько 9 ранку 21 січня повідомили про локалізацію пожежі.
Усть-Луга знаходиться за 1054 км від кордонів України.
Топ коментарі
+52 vitaliymkua
показати весь коментар21.01.2024 09:21
+47 Дима Л #583950
показати весь коментар21.01.2024 09:19
+47 Тонка червона лінія
показати весь коментар21.01.2024 09:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Никакого пожара нет. Это просто Северное сияние случайно сместилось с Полярного круга на уровень Усть-Луги."
Такой хороший полигон для тренировок
Большой
Неприкрытый
Подарок , а не полигон