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Погрози Ніколову: поліцейські встановили п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські встановили п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста Юрія Ніколова. До вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.

Так, 15 січня, зловмисники приїхали до Києва, прийшли до будинку, де мешкає потерпілий, обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони.

"Працівники поліції столиці встановили учасників події та 20 січня, провели з ними ряд слідчих дій. Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення, планування протиправних дій", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Поліція перевіряє факт погроз журналісту Ніколову

Фігуранти нападу на Ніколова 01
Фігуранти нападу на Ніколова 02

У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування.

Прізвища журналіста правоохоронці не називають, але з оприлюдненого відео зрозуміло, що йдеться про провокацію під помешканням Юрія Ніколова.

Раніше журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його квартири ломилися невідомі чоловіки, які намагалися його залякати. В одному з анонімних Telegram-каналів "Карточный офис" (який пов'язують з Офісом Президента) було опубліковано пост із відео та фото з місця події.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що це є перешкоджанням журналістській діяльності.

У поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом погроз журналісту Ніколову. 19 січня прокуратура Києва розпочала провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова.

Автор: 

Нацполіція (15132) Юрій Ніколов (101)


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Топ коментарі
+69
причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.
========================
це як? жили собі мешканці різних областей один одного не знали займалися своїми справами..Хтось на завод ходив хтось каву варив..а потім одномоментно -раз! І вчепилися до журналіста?
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21.01.2024 09:55
+51
Цікаво а чому ЦІ мешканці прийшли до Ніколова вчиняти свої протиправні дії? Шановні працівники поліції ну не всі люди, які проживають в Україні ідіоти. Ну мало хто повірить, що жило 5 -ро людей, вихідці з різних областях і тут просто їм захотілось порушити в один момент закон і погрожувати журналісту, який викриває корупцію
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21.01.2024 10:04
+40
буба, єрмак, татаров, гетьманцев, умеров?
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21.01.2024 09:59
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а де написано, що Ніколова прийшли "клеймить позором" військові??? Валя, ти хто?
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21.01.2024 09:58 Відповісти
В оригінальному пості з Телеграм-каналу, що контролюється ОП, було вказано "Военные приехали с 0 на ротацию и решили передать повестку одному известному «журналисту»..." З цього посту все і почалось.

"А де написано" - так прямо тут, в цій статі і написано, відкрийте посилання і прочитайте. Чи ви з 73%, що далі заголовків інформацію не сприймають? Зараз виявили, що то були за "військові".
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21.01.2024 12:23 Відповісти
ПРАЦЮЄ школа тітушні імені Єрмака, помічника-контролера бандита Тадеева у ПР
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21.01.2024 18:48 Відповісти
А де ви побачили там військових??
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21.01.2024 10:14 Відповісти
причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.
========================
це як? жили собі мешканці різних областей один одного не знали займалися своїми справами..Хтось на завод ходив хтось каву варив..а потім одномоментно -раз! І вчепилися до журналіста?
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21.01.2024 09:55 Відповісти
Це схоже на те, що знайшли на кого повісити справу. Є такі люди, які готові брати на себе провину, але справа в тому, що їх не багато, тому така географія
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21.01.2024 10:03 Відповісти
Це схоже на те, що організаторам була поставлена задача - винайти шпаків із різних иісць, що б не привертати увагу "массовосттю залучення до роботи".
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21.01.2024 11:42 Відповісти
Це схоже на те, що виконавцґв прикрити не було можливості, бо надто дебіли засвітились. І їх надто багато, щоб тихенько ліквідувати. Тому будуть платити бабл і обіцяти, що їх скоро відпустять. Тепер можу з вірогідністю 85 відсотків розповісти їхню версію подій: жили-дили, нікого не чіпали, і раптом на телефон/комп прийшло смс, електронний лист з пропозицією заробити. Не втримались від спокуси. Хто писав - не відомо. І ніхто тго афтара не знайде, хоча є варіает, що то Вован і Лєксус з кацапії.
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21.01.2024 11:42 Відповісти
щодо Вована - погоджуюсь, але нафіга ви Єрмака "Лексусом" охрестили? 😂
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21.01.2024 16:45 Відповісти
З чого ви взяли що їх посадять? Максимум це условно щось дадуть аби суспільство якось задовольнити.
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21.01.2024 19:11 Відповісти
Хіба я писав, що їх посадять? 🤔
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21.01.2024 19:21 Відповісти
Денег нет - вот и приехали в Киев подзаработать.
Их заметили "нужные" люди и дали им, пришлым чужакам, работу, чтобы самим не светиться
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21.01.2024 10:04 Відповісти
так і є.
кожний, окремо, приїхали до києва, по своїх справах.
десь увечері, в якомусь генделі, кожний окремо, вирішив, відмітити, поїздку.
сиділи, чи стояли, поруч.
хтось, дивився новини, і такий: от, *** ухилянт.
а інші: хто? хто?
а той: та оцей.
хтось: а давай насцим йому на двері. бо дуже хочеться сцяти, а тут нема де.
інші: давай! давай!
зібралися і пішли, обсцикати двері.

це ж очевидно.
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21.01.2024 10:06 Відповісти
Валя, Христя....... що ви пишите? Чи ви відробляєте на ботофермі єрмака?
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21.01.2024 10:12 Відповісти
нєнє. виключно, за позивом музи!
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21.01.2024 10:13 Відповісти
а як зовуть музу? Судячи з той мачні, що написано- або подоляк або єрмак.
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21.01.2024 10:17 Відповісти
Му́зи - у давньогрецькій міфології богині, покровительки поезії, мистецтв, і наук.
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21.01.2024 10:18 Відповісти
Му́зи (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. Μοῦσαι, Moũsai; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Μοῦσα) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F давньогрецькій міфології богині, покровительки поезії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE мистецтв , і наук.

Бачу на зе ботофермах знають, що таке Википедія. Христя( чи як там тебе. Може Вася) хочаб порядок слів змінило, а не лише колір.
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21.01.2024 10:24 Відповісти
не розумію
ти тролиш мене, чи дійсно такий упоротий?
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21.01.2024 10:26 Відповісти
У пана нема почуття гумору? Це ж тролінг, сарказм, іронія, ізопова мова, насамкінець. Можливо навіть індикатор, для виявлення дебілів))
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21.01.2024 14:54 Відповісти
Пану не знайоме слово сарказм?
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21.01.2024 12:09 Відповісти
А може ви відробляєте
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21.01.2024 21:04 Відповісти
Можливо, найняли когось одного, той підтягнув інших. Скажуть, поняття не мали, до кого йдуть, в інтернеті познайомились з замовником.
Максимум, штраф, і то не факт, бо нічого не спалили і не зламали.
«Ми думали, добре діло робимо»…
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21.01.2024 10:20 Відповісти
До власників провладних телеграм-каналів, які і злили відео із місця злочину, питань звідки вони взяли відео в поліції напевно не буде.
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21.01.2024 11:21 Відповісти
І не кажіть! Люди із різних областей України, незадоволені журналістською діяльністю пана Ніконова, одночасно приїжджають до Київа, раптово зустрічають один одного на вокзалі, кожен вже з надрукованою листівкою і виявляється всі знають приміщення, і адресу, де проживає пан Ніконов. Ох вже ці зелені фантазери!
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21.01.2024 11:16 Відповісти
буба, єрмак, татаров, гетьманцев, умеров?
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21.01.2024 09:59 Відповісти
Юрій Ніколов - журналіст-розслідувач,

який зробив низку скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для ЗСУ.

Особливого розголосу набула інформація про "https://politerno.com.ua/2023/01/21/tylovi-patsyuky-minoborony-zakupovuye-harchi-dlya-vijskovyh-u-2-3-razy-dorozhche/ курячі яйця за 17 гривень ".

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21.01.2024 20:05 Відповісти
Цікаво а чому ЦІ мешканці прийшли до Ніколова вчиняти свої протиправні дії? Шановні працівники поліції ну не всі люди, які проживають в Україні ідіоти. Ну мало хто повірить, що жило 5 -ро людей, вихідці з різних областях і тут просто їм захотілось порушити в один момент закон і погрожувати журналісту, який викриває корупцію
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21.01.2024 10:04 Відповісти
Вони мабуть виконавці, найняті. Замовника треба ще виявити.
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21.01.2024 11:31 Відповісти
Це не зєля. Ні, ні, не зєля. Зовсім не зєля. Він навіть спав тоді. Свідки є
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21.01.2024 14:58 Відповісти
Дєрьмак йому в цей час колискову співав.
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21.01.2024 19:13 Відповісти
Потужне алібі...
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21.01.2024 23:06 Відповісти
Два тижні тому в ефірі "УП-ЧАТ" Ніколов назвав Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського "ухилянтом".

Той, на його думку, "ухилився від свого обов'язку очолювати країну, яка воює".

"А чим він у цьому плані відрізняється від ухилянта?
Мало чим", - зазначив Ніколов.
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21.01.2024 20:07 Відповісти
Все дуже просто - назвав чотириразового главухилянта ухилянтом
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21.01.2024 20:10 Відповісти
На питання видання "Детектор медіа", чи не пов'язує Ніколов інцидент під дверима його квартири із цими словами,

він відповів: "Я не виключаю, мені колеги відразу після того ефіру сказали мені - чекай відповіді".
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21.01.2024 20:14 Відповісти
"...мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей." Цікаво, що об'єднує мешканців різних областей щоб в один день зібратись біля дверей журналіста?
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21.01.2024 10:04 Відповісти
ненависть до ухилянтів, та сильне бажання посцяти. а на вулиці страшно.
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21.01.2024 10:07 Відповісти
Їх об'єднала поліція, можливо вона їм і допомагала)
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21.01.2024 10:12 Відповісти
Те що об'єднувало "тітушок" навколо учасників Майдану в 2014 році. Якщо подивитесь в відкритих джерелах, то тітушня приїхала до Києва з різних куточків України, а потім гастролювала від міста до міста, де потрібно було протистояти майданівцям.
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21.01.2024 11:04 Відповісти
та ще й адресу журналіста точну знали... м-да...
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21.01.2024 16:49 Відповісти
А чому не вказано рік народження мешканців Київської, Житомирської та Черкаської областей?
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21.01.2024 10:11 Відповісти
бо вони призивного віку ухилянти)))
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21.01.2024 16:50 Відповісти
А на заказчиков никогла не выйдут,почему - мы знаем.
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21.01.2024 10:18 Відповісти
та й суду над ними не буде, щоб їх могли адвокати на суді допитати...
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21.01.2024 10:58 Відповісти
Тому, як правило, і не показують фото затриманих. Це потенційні виконавці делікатних доручень.
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21.01.2024 10:24 Відповісти
Із звіту поліції не видно яким чином відео, які зробили ці найманці на місці злочину, відразу опинились у власників провладних телеграм-каналів. І були дуже оперативно злиті в інтернет.

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21.01.2024 10:37 Відповісти
Чому пишуть тільки "офіс преЗЕдента" ? Треба розлогіше - "незаконна антиконституційна мафіозна структура, створена преЗЕдентом для уникнення його дружками закону про люстрацію 5-ї колони в Україні, відома лише узурпацією влади замість ВР і кабміну і нескінченним шлейфом антидержавних, кримінальних і корупційних діянь, за які повну особисту відповідальність несе найтупіша істота в історії української політики - "насрано у крісло Президента"
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21.01.2024 10:38 Відповісти
Поліція зробила слідчі дії та вийшла сама на себе.
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21.01.2024 10:47 Відповісти
Дивлячись, на «багаті помешкання» наймитів, яких залучили привладні модератори цього злочину, ці злидні будуть гадити кому завгодно!!
Типові онуки Шарікова з очистки, генетична спадщина совдепії!!
Це ті особи, над якими вистьобуються недолугі шістки, з квартальних95… Бо вони ж, шото одно, а ці онуки Шарікова, шото другоє…
Замовників треба вивішувати, бо будуть калічити людей і даля безкарно, як Катерину Ганзюк!!
Памятаймо та пильнуймо, привладних замовників!
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21.01.2024 10:53 Відповісти
У слові "вивішувати" зроблена граматична помилка. Правильно в усіх сенсах було б "вішати".
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21.01.2024 19:16 Відповісти
Головне, щоб вони таки вИсіли…, не порушуючи діючі екологічні норми…
Слава Україні !
Приймається навіть екологічний варіант, започаткований, ригоАНАЛОМ - Чечетовим Му 2014 році, або Калашниковим!
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21.01.2024 19:22 Відповісти
усіх на фронт
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21.01.2024 11:01 Відповісти
з них вже готова ДРГ на ворожі позиції, навіть навчати та притирати один до одного не треба)))
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21.01.2024 16:53 Відповісти
Уявляю, як здивуються на ворожих позиціях, коли їх облають, закидають незрозумілими папірцями і на додачу обосцють...
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21.01.2024 23:17 Відповісти
і замість о...
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21.01.2024 23:18 Відповісти
ага))) але є одне невдобство - після "вилазки" вони завжди тікають ховатися в Житомирську, Київську і Черкаську області, треба з поліцією їх щоразу виловлювати і назад повертати - що поробиш, звичка у них така, але то нічого, перевчаться))) зате які орли!
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22.01.2024 00:42 Відповісти
Думаю,що поліціянти і надалі будуть дурочку ламати. Виходить,що якісь чуваки з областей (можливо круті воїни ,але чомусь в тилу),десь ,чомусь разом зібралися,після його повідомлень про ОПУ,якось узнали адресу Ніколова (ви можете її взнати?) і прийшли до нього патріотично гнати його на фронт...Але за 2 роки вони не приходили до будинків бійців Монако,Монте-Карло тощо,до Арахамії,Шуфріча,челяді олігархів тощо....
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21.01.2024 11:15 Відповісти
Замовляєш "мешканцям Київської, Житомирської та Черкаської областей" журналіста, кажеж адресу, і за смішні для замовника гроші ці йолопи йдуть його кошмарити, а сам сидиш чи в ОПі чи в Монако та смієшся над недолугими українцями.
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21.01.2024 11:29 Відповісти
Це часам не дерьмак татаров и тп ?
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21.01.2024 11:30 Відповісти
Нас продовжують тримати за ідіотів - це все що показало розслідування
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21.01.2024 11:33 Відповісти
******* тітушки? Хто замовник, якщо не секрет?
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21.01.2024 11:39 Відповісти
Вгадай з одного разу. А якщо серьозно, то замовник - це всім відомі Петров-Іванов (з "Ісландіі"), а їм замовив Подоляк або Татаров, і далі по ланцюжку - Дермак, і потім - Найвеличніший
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21.01.2024 11:57 Відповісти
журноглист-антимайдаеівець Петров, який і виклав відео з місця злочину, брехав, що найманці-злочинці військові.

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21.01.2024 12:07 Відповісти
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21.01.2024 20:13 Відповісти
Напад на двері оселі Ніконова аналогічно нападу барана на ворота.
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21.01.2024 12:34 Відповісти
так то воно так, але вони налякали онкохвору стареньку матір журналіста...
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21.01.2024 16:56 Відповісти
сто процентів спишуть на москалів. Ну а з Бігусом там складніше, бо мусора вийдуть на самих себе, тому і ще ніхто не затриманий.
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21.01.2024 12:50 Відповісти
А замовниками, як завжди, будуть невстановлені особи?
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21.01.2024 13:02 Відповісти
А до того ,как чуваков арестовали
Чуваки ни ухом ,ни рылом
Что есть такой Николов
Ну ничего
Им на допросах объяснят
Помогут выучить фамилию
Адрес
Ну и почерк постараться подделать
Ну как можно такое фуфло предлагать народу
На голову не налазит
В Штатах на подобное пришёл бы хороший адвокат
Разнес бы дело в пух
И зарабатал бы для чуваков миллионы
Только вот в Штатах таким откровенным фуфлом давно никто не занимается
Себе дороже....
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21.01.2024 13:22 Відповісти
Кто заказчик из Минобороны я спрашиваю!
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21.01.2024 14:44 Відповісти
до чого тут МО, яким боком? в ОПі шукайте.
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21.01.2024 16:58 Відповісти
21.‎01.‎2024 697 доба війни

72 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
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21.01.2024 19:53 Відповісти
Тітушки то дурня, хто ЗАМОВНИК?
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21.01.2024 19:59 Відповісти
Тут професіонал Ніколов сам скаже встановили чи назначили.
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22.01.2024 00:26 Відповісти
 
 