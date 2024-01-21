Погрози Ніколову: поліцейські встановили п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста. ВІДЕО+ФОТО

Поліцейські встановили п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста Юрія Ніколова. До вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

Як зазначається, правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.

Так, 15 січня, зловмисники приїхали до Києва, прийшли до будинку, де мешкає потерпілий, обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони.

"Працівники поліції столиці встановили учасників події та 20 січня, провели з ними ряд слідчих дій. Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення, планування протиправних дій", - йдеться у повідомленні.

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У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування.

Прізвища журналіста правоохоронці не називають, але з оприлюдненого відео зрозуміло, що йдеться про провокацію під помешканням Юрія Ніколова.

Раніше журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його квартири ломилися невідомі чоловіки, які намагалися його залякати. В одному з анонімних Telegram-каналів "Карточный офис" (який пов'язують з Офісом Президента) було опубліковано пост із відео та фото з місця події.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що це є перешкоджанням журналістській діяльності.

У поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом погроз журналісту Ніколову. 19 січня прокуратура Києва розпочала провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова.