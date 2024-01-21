Погрози Ніколову: поліцейські встановили п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста. ВІДЕО+ФОТО
Поліцейські встановили п’ятьох учасників протиправних дій щодо журналіста Юрія Ніколова. До вчинення правопорушення причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.
Як зазначається, правоохоронці провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, із порушниками тривають слідчі дії.
Так, 15 січня, зловмисники приїхали до Києва, прийшли до будинку, де мешкає потерпілий, обклеїли двері листівками та вимагали, щоб чоловік вийшов до них. Свої дії зловмисники фіксували на власні мобільні телефони.
"Працівники поліції столиці встановили учасників події та 20 січня, провели з ними ряд слідчих дій. Крім того, поліцейські вилучили речові докази, зокрема компʼютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення, планування протиправних дій", - йдеться у повідомленні.
У рамках досудового розслідування правоохоронці здійснюють комплекс слідчих та оперативних заходів для проведення всебічного та неупередженого розслідування.
Прізвища журналіста правоохоронці не називають, але з оприлюдненого відео зрозуміло, що йдеться про провокацію під помешканням Юрія Ніколова.
Раніше журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що 14 січня до його квартири ломилися невідомі чоловіки, які намагалися його залякати. В одному з анонімних Telegram-каналів "Карточный офис" (який пов'язують з Офісом Президента) було опубліковано пост із відео та фото з місця події.
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що це є перешкоджанням журналістській діяльності.
У поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом погроз журналісту Ніколову. 19 січня прокуратура Києва розпочала провадження за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова.
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"А де написано" - так прямо тут, в цій статі і написано, відкрийте посилання і прочитайте. Чи ви з 73%, що далі заголовків інформацію не сприймають? Зараз виявили, що то були за "військові".
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це як? жили собі мешканці різних областей один одного не знали займалися своїми справами..Хтось на завод ходив хтось каву варив..а потім одномоментно -раз! І вчепилися до журналіста?
Их заметили "нужные" люди и дали им, пришлым чужакам, работу, чтобы самим не светиться
кожний, окремо, приїхали до києва, по своїх справах.
десь увечері, в якомусь генделі, кожний окремо, вирішив, відмітити, поїздку.
сиділи, чи стояли, поруч.
хтось, дивився новини, і такий: от, *** ухилянт.
а інші: хто? хто?
а той: та оцей.
хтось: а давай насцим йому на двері. бо дуже хочеться сцяти, а тут нема де.
інші: давай! давай!
зібралися і пішли, обсцикати двері.
це ж очевидно.
Бачу на зе ботофермах знають, що таке Википедія. Христя( чи як там тебе. Може Вася) хочаб порядок слів змінило, а не лише колір.
ти тролиш мене, чи дійсно такий упоротий?
Максимум, штраф, і то не факт, бо нічого не спалили і не зламали.
«Ми думали, добре діло робимо»…
який зробив низку скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для ЗСУ.
Особливого розголосу набула інформація про "https://politerno.com.ua/2023/01/21/tylovi-patsyuky-minoborony-zakupovuye-harchi-dlya-vijskovyh-u-2-3-razy-dorozhche/ курячі яйця за 17 гривень ".
Той, на його думку, "ухилився від свого обов'язку очолювати країну, яка воює".
"А чим він у цьому плані відрізняється від ухилянта?
Мало чим", - зазначив Ніколов.
він відповів: "Я не виключаю, мені колеги відразу після того ефіру сказали мені - чекай відповіді".
Типові онуки Шарікова з очистки, генетична спадщина совдепії!!
Це ті особи, над якими вистьобуються недолугі шістки, з квартальних95… Бо вони ж, шото одно, а ці онуки Шарікова, шото другоє…
Замовників треба вивішувати, бо будуть калічити людей і даля безкарно, як Катерину Ганзюк!!
Памятаймо та пильнуймо, привладних замовників!
Слава Україні !
Приймається навіть екологічний варіант, започаткований, ригоАНАЛОМ - Чечетовим Му 2014 році, або Калашниковим!
Чуваки ни ухом ,ни рылом
Что есть такой Николов
Ну ничего
Им на допросах объяснят
Помогут выучить фамилию
Адрес
Ну и почерк постараться подделать
Ну как можно такое фуфло предлагать народу
На голову не налазит
В Штатах на подобное пришёл бы хороший адвокат
Разнес бы дело в пух
И зарабатал бы для чуваков миллионы
Только вот в Штатах таким откровенным фуфлом давно никто не занимается
Себе дороже....
72 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського