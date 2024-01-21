Буданов про прогнози на 2024 рік: Сподіваюся наші успіхи будуть більшими, ніж Росії

Начальник ГУР Кирило Буданов відмовився давати "сміливі прогнози" на 2024 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Буданов в інтерв'ю не захотів давати оцінку поточній ситуації на фронті та запропонував слухати Генеральний штаб.

"Я сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні", – наголосив Буданов.

Він також підкреслив, що Україні вдасться стримати російську армію.

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"Вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка", - додав Буданов.