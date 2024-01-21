Буданов про прогнози на 2024 рік: Сподіваюся наші успіхи будуть більшими, ніж Росії
Начальник ГУР Кирило Буданов відмовився давати "сміливі прогнози" на 2024 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Буданов в інтерв'ю не захотів давати оцінку поточній ситуації на фронті та запропонував слухати Генеральний штаб.
"Я сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні", – наголосив Буданов.
Він також підкреслив, що Україні вдасться стримати російську армію.
"Вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка", - додав Буданов.
Топ коментарі
+30 Ksenia VB
показати весь коментар21.01.2024 10:29
+21 Mykola Korzh #551971
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+18 громов віталій
показати весь коментар21.01.2024 10:44
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а що там карти таро говорять
Технічно ми їх перекриваємо але не кількісно.
афігєть!
це говорить головний військовий розвідник?
він не планує, прораховує, аналізує? він сподівається?
Інформаційну війну у 2023му ви просрали всуху, аудиторію майже втратили.
Кількість військової та фіндопомоги буде тільки зменшуватися.
Бо довіри вам немає, підтримку у народі втрачено, а західні політики вам не наймалися- проти власного електорату йти.
Тож всі ваші сподівання на майбутні успіхи базуються на пустопорожніх вундервафлях та гастрольних турне кагалу, що задовбав весь Світ.
Або жувати.
З якого б це дива?
мда...