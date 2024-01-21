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Буданов про прогнози на 2024 рік: Сподіваюся наші успіхи будуть більшими, ніж Росії

Буданов про 2024 рік

Начальник ГУР Кирило Буданов відмовився давати "сміливі прогнози" на 2024 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Буданов в інтерв'ю не захотів давати оцінку поточній ситуації на фронті  та запропонував слухати Генеральний штаб.

"Я сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні", – наголосив Буданов.

Він також підкреслив, що Україні вдасться стримати російську армію.

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"Вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка", - додав Буданов.

Автор: 

Буданов Кирило (491) прогноз (1380)


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Топ коментарі
+30
сподіваюсь ?
а що там карти таро говорять
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21.01.2024 10:29
+21
Він про..бав наступ орків на Україну, коли всі розвідки світу тикали пальцем біля виску дивлячись на дії нашої влади перед вторгненням, а ця його піз..ж за два роки, як мертвому припарки(((
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21.01.2024 10:46
+18
зевлада зробила все, щоб завести Україну в глухий кут! при владі популісти ,дурники та зрадники! Боже допоможи Україні!
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21.01.2024 10:44
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сподіваюсь ?
а що там карти таро говорять
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21.01.2024 10:29 Відповісти
Карти потонули у кавовій гущі...
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21.01.2024 10:53 Відповісти
а вуха потонули "за профілем" після вживання мівіни!
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21.01.2024 11:57 Відповісти
Що там сподіватися? Мʼяса буде і буде в них от з цих реалій потрібно виходити. Сила московії вже 400 років в цьому і полягає.

Технічно ми їх перекриваємо але не кількісно.
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21.01.2024 10:32 Відповісти
З огляду на достовірність прогнозів нашої буданги, краще б навангував великі пабєди для расєюшкі...
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21.01.2024 10:40 Відповісти
Сподівайся
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21.01.2024 10:43 Відповісти
Навіщо головному розвіднику язиком теребенить , наприклад про кофе у Криму та подібне ?
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21.01.2024 10:44 Відповісти
Квартальна школа
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21.01.2024 10:52 Відповісти
Він СПОДІВУН, а не розвідник...
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21.01.2024 10:55 Відповісти
Він був гарний оперативник, але не кожній інженер може бути головнім конструктором, або лейтенант-взводний генералом-комдивом.
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21.01.2024 17:09 Відповісти
бо в нас на всіх ключових посадах сидять бездарності та профани і цей упитаний хряк буданов не вийняток
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21.01.2024 11:40 Відповісти
зевлада зробила все, щоб завести Україну в глухий кут! при владі популісти ,дурники та зрадники! Боже допоможи Україні!
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21.01.2024 10:44 Відповісти
Він про..бав наступ орків на Україну, коли всі розвідки світу тикали пальцем біля виску дивлячись на дії нашої влади перед вторгненням, а ця його піз..ж за два роки, як мертвому припарки(((
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21.01.2024 10:46 Відповісти
Та то він ненавмисно - і вся квартальна шобла не навмисно, і розмінували і війська відводили ненавмисно - то вони дурні а ви їм підкажіть як потрібно.
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21.01.2024 10:51 Відповісти
Щось Буданов став явно перегибати палицю зі своєю пустопорожнею активністю. Немає чим займатися?
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21.01.2024 10:47 Відповісти
Помело..
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21.01.2024 10:47 Відповісти
сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні"
афігєть!
це говорить головний військовий розвідник?
він не планує, прораховує, аналізує? він сподівається?
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21.01.2024 10:49 Відповісти
Почесний мольфар України Кирило !
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21.01.2024 10:50 Відповісти
Беріть вище: Генеральний магістр (майже дохтур) трускавецької академії ЗЕленої магії!
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21.01.2024 10:56 Відповісти
а що він ще не проффесор?
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21.01.2024 11:59 Відповісти
ти ****** вже скільки набрихало, починаючи з вагнергейта що тобі ніхто не віре. Твій рівень це командир групи розвідки. А хто тебе за вуха тягне що ти в 38 років цілий генерал лейтенант? Краще це розкажи.
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21.01.2024 10:51 Відповісти
Ваші, хлопці, "успіхи"- це кількість переглядів у інеті та гроші, що з войни "наколядували".
Інформаційну війну у 2023му ви просрали всуху, аудиторію майже втратили.
Кількість військової та фіндопомоги буде тільки зменшуватися.
Бо довіри вам немає, підтримку у народі втрачено, а західні політики вам не наймалися- проти власного електорату йти.
Тож всі ваші сподівання на майбутні успіхи базуються на пустопорожніх вундервафлях та гастрольних турне кагалу, що задовбав весь Світ.
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21.01.2024 10:51 Відповісти
О!! А традиційно каву пити в Ялті,вже ні,всьо? Кожний рік нахвалявся пити каву у звільненій Ялті а в 24 шось застопорив....
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21.01.2024 10:53 Відповісти
Кумедно ще й те,що у цього суперрозвідника,якісь таємничі москалі жінку та найближчих сподвижників отруїли прямо в ГУР,а він тепер стримано сподівається на успіхи...
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21.01.2024 10:57 Відповісти
Этому придурку не дает спать слава абдристовича! Рассказал бы лучше о своем муже- гогилашвили !
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21.01.2024 10:59 Відповісти
Ноги вже помив у Криму, а тепер сподівається...У цьому році ваше зелене пздльство з ящику вже навіть на ваших зекончених фанів не буде діяти бо ейфорія швидкої перемоги за 3-4 дні закінчилася, починає прозрівання сурової реальності!
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21.01.2024 11:01 Відповісти
Теж цікаво, коли у західних відомствах аналізують висловлювання тих чи інших офіційних осіб України і бачать, що влітку казали про Крим, а лише через пів-року сподіваються лише бути дещо успішніше за рф , а потім відкривають перелік з запитом необхідної зброї та фінансування виплат українським пенсіонерам то військовим, то яке там формується відношення та довіра до управління цих ТБ зірок та які висновки формуються щодо постачання нової допомоги?
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21.01.2024 23:19 Відповісти
Це в який за "захадних відомстах"? Щось такого не читав, не чув по тб, ну хіба що довбонутий фокс міг таку хрень або ще подібні під заказ виср...ти...Взагалі-то "відомства" щодо контранступу висловлювалися, що потрібно було починати раніше (ще до того як окупанти побудували лінію суровікіна), навтіь із тими ресурсами які були...
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22.01.2024 18:27 Відповісти
Шось він почав мямлити цеи говорун
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21.01.2024 11:10 Відповісти
Як же цей блохєр балабол задовбав зі своїми новинами! Невже керівнику ГУР немає більше чим займатися, як нести всяку куйню?!
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21.01.2024 11:23 Відповісти
Інфу сорока на хвості принесла!? Тому і сподіваєшся? Може треба щось робити а не бла-бла-бла.....
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21.01.2024 11:38 Відповісти
Краще мовчати.
Або жувати.
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21.01.2024 11:51 Відповісти
а якщо жувати - то мівіну!
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21.01.2024 12:04 Відповісти
Що там з Кримом?
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21.01.2024 11:58 Відповісти
не на часі
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21.01.2024 12:03 Відповісти
Та панятна, треба красти і дупу свою прикривати.
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21.01.2024 12:04 Відповісти
Балакучий. Язик без кісток. Професійні розвідники багато не говорять
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21.01.2024 12:26 Відповісти
Кава в Ялті вже не заходить мудрому наріту? може тепер у сіськадовську ,дивися на оце все що зараз керує ну просто тупі дебіли
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21.01.2024 12:36 Відповісти
Буданга не сбреше!
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21.01.2024 13:00 Відповісти
До буданова нарешті дійшло що народ вже глузує з його "рішучих" прогнозів. Він вирішив перефарбуватися з "яструба" на "загадково-поміркованого уклоніста".
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21.01.2024 13:13 Відповісти
Сподіваюся наші успіхи будуть більшими, ніж Росії

З якого б це дива?
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21.01.2024 14:00 Відповісти
от кофе в крыму в 2023 до "сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні в 2024"...
мда...
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21.01.2024 17:45 Відповісти
Так завжди виходить у довбойобів, які не здатні на стратегічне мислення, і вірять у свій же марахвон. Два роки зелень так перемагала "потужними і незламними" відосиками, що доперемагалася до повного песця.
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21.01.2024 18:34 Відповісти
я так розумію, сьогодня черга бенефісу буданова
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22.01.2024 07:23 Відповісти
 
 