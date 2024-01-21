Готуємося до збільшення активності ворога на Авдіївському напрямку, - Сили оборони

Наразі ворог перегруповується на Авдіївському напрямку, зменшив кількість бойових зіткнень та припинив використовувати авіацію.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на 6:00 21 січня ворог протягом двох діб вже не завдавав нашій операційній зоні авіаударів. Втім вчора дещо збільшував активність артилерії - зафіксовано 703 артилерійських обстрілів. Також минулої доби було менше боєзіткнень - всього 30 та застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності", - розповів він.

Основні зусилля, за його словами, окупанти концентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. Загалом на Авдіївському напрямку відбито 23 атаки противника.

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"Спроба йти вперед була у ворога західніше Вербового. Зокрема, там знищено ще одну російську сучасну БМД-4", - додав він.