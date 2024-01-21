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Новини Війна
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Готуємося до збільшення активності ворога на Авдіївському напрямку, - Сили оборони

донеччина,авдіївка

Наразі ворог перегруповується на Авдіївському напрямку, зменшив кількість бойових зіткнень та припинив використовувати авіацію.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на 6:00 21 січня ворог протягом двох діб вже не завдавав нашій операційній зоні авіаударів. Втім вчора дещо збільшував активність артилерії - зафіксовано 703 артилерійських обстрілів. Також минулої доби було менше боєзіткнень - всього 30 та застосування FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності", - розповів він.

Основні зусилля, за його словами, окупанти концентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. Загалом на Авдіївському напрямку відбито 23 атаки противника.

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"Спроба йти вперед була у ворога західніше Вербового. Зокрема, там знищено ще одну російську сучасну БМД-4", - додав він.

Автор: 

бойові дії (3694) Авдіївка (2341) Штупун Олександр (88)


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По правде сказать, я думал, что московиты захватят Авдеевку ещё осенью 23. Удивительно, что её до сих пор удается удерживать.
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21.01.2024 12:35 Відповісти
Весёлая игра в кошки-мышки:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19bxy9t/spotter_drone_from_the_82nd_air_assault_brigade/
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21.01.2024 12:37 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.01.2024 14:42 Відповісти
На цій ділянці фронту працюють наші
специ.Але їм треба більше пташок...
вони різні по вартості,по виконанню
своїх задач.Наприклад,для знищення
орка потрібна недорога пташечка..
Для знищення техніки - інша...
На рашатв кажуть,що на одного
орка прилітає дві наші пташечки!
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21.01.2024 18:18 Відповісти
 
 