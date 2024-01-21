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Атака на морський термінал у Ленінградській області РФ - спецоперація СБУ, - джерела. ВIДЕО

Сьогоднішня нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі - спецоперація Служби безпеки України.

Це підтверджують наші джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області - важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - додає наше джерело.

Також читайте: У Росії заявили про атаку безпілотників на Тульську, Смоленську та Орловську області

Як повідомлялося, у ніч проти неділі, 21 січня, у порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Сталася пожежа на терміналі компанії "Новатек".

Автор: 

вибух (4439) пожежа (4311) росія (64926) СБУ (12774)


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Топ коментарі
+37
Наконец то наши начали бить по самому больному,по нефте-газовой отрасли кацапов.😍
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21.01.2024 13:01
+33
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21.01.2024 12:48
+31
Трівожна.

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21.01.2024 12:55
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21.01.2024 12:48 Відповісти
Трівожна.

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21.01.2024 12:55 Відповісти
Або - два взріва похожіє на хлопці)
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21.01.2024 15:35 Відповісти
Чим відрізняється "хлопок " від "взрива"
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21.01.2024 19:51 Відповісти
После хлопка ничего не горит:

а после взрыва полыхает огромное зарево, которое видно со всех концов ордена Ленина Ленинградской области совковой Р.С.Ф.С.Р.
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21.01.2024 23:50 Відповісти
Малюк і його команда
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21.01.2024 12:54 Відповісти
Малюк та його Карлсони
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21.01.2024 12:59 Відповісти
Малюк бомбить Бігуса...
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21.01.2024 16:08 Відповісти
Бігуса ******** коля-каклєта і татаров.
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21.01.2024 21:29 Відповісти
Малюк бомбить Червінського. Шкода
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21.01.2024 21:35 Відповісти
"Гори,гори ясно щоб ніколи не погасло"....файно ох і файно...
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21.01.2024 12:57 Відповісти
Красножопим тут не місце. В спам!
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21.01.2024 13:21 Відповісти
Оце діло. А не те, що тут часто пропонують - валити просо по мирняку.
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21.01.2024 12:57 Відповісти
Ніби в тому щось погане...
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21.01.2024 13:12 Відповісти
Витрати засобів ураження з недостатнім ефектом - ось що погане.
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21.01.2024 14:39 Відповісти
андрофагам акція дуже подобалась. Доведеться наслати туди рой дронів.
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21.01.2024 12:59 Відповісти
Гарна новина! Так тримати!
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21.01.2024 13:01 Відповісти
Наконец то наши начали бить по самому больному,по нефте-газовой отрасли кацапов.😍
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21.01.2024 13:01 Відповісти
вже і загасили би, але пожежний бронєпоєзд ще позавчора був задіяний у Клінцях...
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21.01.2024 20:35 Відповісти
Слава великому ване баканову, верному одногоршкому другу нашего вождя и учителя, организатора всех наших побед, великой зеленой сопли !!! Ура!! Ура!!! Ура !!!
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21.01.2024 13:07 Відповісти
Ще й Бімбас Дамбят.
Мальчики у трусіках пішли на ринок в районі "Текстильник" купити цукерок, а там...
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21.01.2024 13:07 Відповісти
Взагалі там здається термінал для експорту, а не переробки.
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21.01.2024 13:07 Відповісти
Цей термінал та термінал в Примирорську головні нафтові "наливайки" русні на Балтиці. З них переважно йшли танкери до Індії.
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21.01.2024 13:40 Відповісти
теперь индия не сможет спасти мир дешевой нефтью
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21.01.2024 17:31 Відповісти
Це комплекс - там все разом на одній теріторії. Він складається з причального терміналу та заводу з фракціонування стабільного газового конденсату. Прямо у порту стабільний газовий конденсат переробляється у карасін, гас по нашому (зокрема авіаційний), дизель та мазут.
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21.01.2024 18:06 Відповісти
от коли б в новеньку сабетту прилетіло! там з ппо ще довго нічого валятись не буде. оце був би не тільки потужний хлопок, а ще потужніший бах по іміджу ))
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21.01.2024 13:15 Відповісти
Атака на морський термінал у Ленінградській області РФ - спецоперація СБУ
СБУ займається всім крім своїх обов'язків

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Службу безпеки України
https://ssu.gov.ua/normatyvno-pravovi-akty
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.
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21.01.2024 13:16 Відповісти
ну, і що не так? ти статтю процитувало, а ти її читало, а зрозуміло?
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21.01.2024 16:15 Відповісти
не бачу мінусів )) зробили окремий підрозділ і параленьно з ГУР ******* русню! Я за конкуренцію ))
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21.01.2024 19:04 Відповісти
ураження терміналу відбулося в рамках захисту державного суверенітету.
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21.01.2024 21:31 Відповісти
Зачьто
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21.01.2024 13:27 Відповісти
Завод Радуга что делает ракети, уже устал ждать.
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21.01.2024 13:30 Відповісти
це не нафтовий термінал, від одного чи двох дронів там нічого не буде, бо ця радуга займає площу 600х500 метрів.
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21.01.2024 18:17 Відповісти
Вікіпедія пише що він робе ракети, якими б'ють по Україні.
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21.01.2024 18:49 Відповісти
на росії десяток підприємств в різних містах, які роблять ракети, якими б'ють по Україні. Просто ви не всі знаєте.
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21.01.2024 19:37 Відповісти
Таке враження що консерва вибухнула, а Радуга пішла)
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21.01.2024 19:44 Відповісти
До "радуги" далеко від нашого кордону, більше 500 км. Наразі є заводи, які задіяні у виробництві ракет, і вони знаходяться на відстані 140 і 180 км від лінії фронту.
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21.01.2024 20:15 Відповісти
Там переробляють паливона боярку, яке, зокрема, постачається
дімону медвєдєву
і для військ РФ
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21.01.2024 13:30 Відповісти
То було б крута новина, але СБУ повинна ловити шпигунів та інформаторів на території України, а так як в них на цьому напрямку туго, то щоб показати роботу приписують собі всілякі успішні операції, які вони взяли під свій контроль. Таке в нас СБУ.
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21.01.2024 13:37 Відповісти
І цим вони тоже досить успішно займаються. Робота проводиться комплексно, одне другому не мішає.
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21.01.2024 16:01 Відповісти
не бачу мінусів )) зробили окремий підрозділ і паралельно з ГУР ******* русню! Я за конкуренцію ))
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21.01.2024 19:06 Відповісти
ви просто не в темі, що сбу повинна робити і не хочете брати це розуміння під свій контроль.
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21.01.2024 21:33 Відповісти
Бував у цьому порту кїлька разїв. Вїн великий ї ще бїльше розбудовується.Там дїйсно багато газових та нафтових термїналїв. Ще було б добре також вдарити по термїналах в Приморську та Висоцьку- там теж є чому горїти......
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21.01.2024 13:40 Відповісти
...ля, вже черга за орденами.
Такі атаки мають бути регулярними, і не два б/п а 22, як по Рені лупили.
Це єдиний шанс Україні виграти війну...
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21.01.2024 14:07 Відповісти
Ну да. Дайошь героя за сто таких успешных атак. и так, хоть до четырежды500раз герой.
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21.01.2024 14:11 Відповісти
Цапорилим залишаеться тiльки в носi долобати, мовляв, за шо це iм... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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21.01.2024 14:09 Відповісти
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21.01.2024 15:26 Відповісти
Салют в честь 100-летия кончины тов.Ленина
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21.01.2024 14:14 Відповісти
Дайошь салюты и на 5-е марта.
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21.01.2024 14:20 Відповісти
Я не проти, дружина буде рада, та повене пляшку віскаря яку десь заникала
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21.01.2024 16:37 Відповісти
СБУ допомагає кацапам зігрітись , виправляє комунальні прориви .
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21.01.2024 14:21 Відповісти
Чудова акція! Тільки треба більше, значно більше. СБУ допомога не потрібна?
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21.01.2024 15:20 Відповісти
А зачем это нужно было говорить? И для чего? Надо было просто предположить что возгорание могло произойти из-за несоблюдения некоторыми правил пожарной безопасности или типа того. И всё. А жужжание чего-то - это у многих там после принятого в выходные дни в голове начинает что-то жужжать.. И этого разъяснения вполне хватило бы.. )
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21.01.2024 15:22 Відповісти
навпаки, всі катаклізми і стихійні лиха теж треба приписувати собі щоб путінські недоумки були в ****
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21.01.2024 16:27 Відповісти
"Рассеяне! Если вы услышали сигнал воздушной тревоги в глубинке России -не волнуйтсь! Это "хахлы" прилетели к вам, чтобы рассказать, "как там у хахлов"!
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21.01.2024 15:34 Відповісти
😁😂👍🤝
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21.01.2024 18:09 Відповісти
🤣👍👏
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21.01.2024 19:48 Відповісти
надо их *башить всеми возможными способами, нефтебазы, нефте- и газовые терминалы, военные авиабазы
чтобы при самом слове "Украина" у них начинали бы труситься поджилки и происходил непроизвольный выпуск кишечных газов
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21.01.2024 20:32 Відповісти
Дійсно - ми)
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21.01.2024 15:38 Відповісти
Только, только, только
Только этого мало.
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21.01.2024 15:55 Відповісти
в результате взрывов "ни одна красная линия не пострадала".

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21.01.2024 15:56 Відповісти
Надеюсь в этом году будут новости:
"Из-за постоянных украинских атак российский экспорт энергоносителей уменьшился на n%".

Пока что за 2 года эффекта мало. Украина и союзники должны сосредоточиться на уничтожении российской промышленности.
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21.01.2024 16:11 Відповісти
Дрон прилетів. Якщо розрахувати траєкторію його польоту, то вже ясно. Прилетів з Уралу. Пролетів над красною площею, але не сів. Було пізно, і ***** ... задрімав над перерахунком золотих червонців. Прийшлось летіти до Ленінграда. Але на Уралі хлопці втратили терпіння. Приземлили там, де було м'якше.
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21.01.2024 18:39 Відповісти
на кацапії оперативно реагують на аварії тепломереж
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21.01.2024 20:26 Відповісти
 
 