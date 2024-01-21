Атака на морський термінал у Ленінградській області РФ - спецоперація СБУ, - джерела. ВIДЕО
Сьогоднішня нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі - спецоперація Служби безпеки України.
Це підтверджують наші джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.
"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області - важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - додає наше джерело.
Як повідомлялося, у ніч проти неділі, 21 січня, у порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Сталася пожежа на терміналі компанії "Новатек".
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а после взрыва полыхает огромное зарево, которое видно со всех концов ордена Ленина Ленинградской области совковой Р.С.Ф.С.Р.
Мальчики у трусіках пішли на ринок в районі "Текстильник" купити цукерок, а там...
СБУ займається всім крім своїх обов'язків
ЗАКОН УКРАЇНИ Про Службу безпеки України
https://ssu.gov.ua/normatyvno-pravovi-akty
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.
дімону медвєдєву
і для військ РФ
Такі атаки мають бути регулярними, і не два б/п а 22, як по Рені лупили.
Це єдиний шанс Україні виграти війну...
чтобы при самом слове "Украина" у них начинали бы труситься поджилки и происходил непроизвольный выпуск кишечных газов
Только этого мало.
"Из-за постоянных украинских атак российский экспорт энергоносителей уменьшился на n%".
Пока что за 2 года эффекта мало. Украина и союзники должны сосредоточиться на уничтожении российской промышленности.