Атака на морський термінал у Ленінградській області РФ - спецоперація СБУ, - джерела. ВIДЕО

Сьогоднішня нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі - спецоперація Служби безпеки України.

Це підтверджують наші джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області - важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавлючи окупантів можливості зарабляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", - додає наше джерело.

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Як повідомлялося, у ніч проти неділі, 21 січня, у порту Усть-Луга Ленінградської області пролунали вибухи. Сталася пожежа на терміналі компанії "Новатек".