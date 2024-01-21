Армія РФ посилила атаки по всьому фронту, тому збільшився рівень втрат, - британська розвідка
Російські загарбники почали активно наступати по всій лінії фронту, при цьому зазнають значних втрат.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
У британській розвідці із посиланням на Генштаб ЗСУ зазначають, що кількість російських обстрілів на лінії фронту 19 січня зросла на 27% порівняно з попередньою добою. Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.
"За ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%. Кількість втрат у живій силі в окупаційних військах РФ за той самий період також зросла на 15%", - додають британські аналітики.
У відомстві додали, що ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.
Ключовим фактором, що сприяє активності РФ, повідомляє розвідка, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.
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Хвалена хар'я Англосаксів-
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Все виглядає, саме так...
Якщо наступить відлига і земля не достатньо промерзла, то є надія що цього не станеться.
Одночасно активна і уміла оборона може перемелювати техніку і людські ресурси.
Десь так, якщо подати штабну науку простіше...
Зима (промерзання грунту)&прострація, в яку затягнуло світового шерифа США передвиборчою турбуленцію в якій головне шоу, танці і намагання сподобатися/потрафити виборцям тільки стимулює Кремль до поспішності.
Та і т.Пу треба перед виборами показати себе... А ще т. Сі придивляється...