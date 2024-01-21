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Армія РФ посилила атаки по всьому фронту, тому збільшився рівень втрат, - британська розвідка

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Російські загарбники почали активно наступати по всій лінії фронту, при цьому зазнають значних втрат.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

У британській розвідці із посиланням на Генштаб ЗСУ зазначають, що кількість російських обстрілів на лінії фронту 19 січня зросла на 27% порівняно з попередньою добою. Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.

"За ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%. Кількість втрат у живій силі в окупаційних військах РФ за той самий період також зросла на 15%", - додають британські аналітики.

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У відомстві додали, що ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.

Ключовим фактором, що сприяє активності РФ, повідомляє розвідка, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.

Автор: 

армія рф (17207) зовнішня розвідка (464) ЗСУ (7499)


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Армія РФ посилили атаки

Шанобливо так...
За доброю українською традицією: "Мати просили... Татко казали..."
Ги...
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21.01.2024 14:04 Відповісти
це реакція на нерішучість конгресменів
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21.01.2024 14:17 Відповісти
Ну, таки так...
Хвалена хар'я Англосаксів-
Створила вкотре світовий бардак..
Топорщив пір'я Дональд Дак...
Та з Байдена летіло пір'я...
Америка у ролі плакси...
Все виглядає, саме так...
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21.01.2024 14:28 Відповісти
вже війна другий рік але кацапів в два рази менше не стало лізти.
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21.01.2024 14:55 Відповісти
Запоребрик хоче скористатись паузою у підтримці від штатів. Сподіваюсь, що на тижні, що настає, у Конгресі таки домовляться.
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21.01.2024 14:55 Відповісти
Наступ по всьому фронту є ознакою того, що ворог намагається скувати ЗСУ, лишити можливості маневру силами по всій лінії фронту, прорвати на одній з ділянок і ввести резерви в пролом лінії оборони - прорив.

Якщо наступить відлига і земля не достатньо промерзла, то є надія що цього не станеться.

Одночасно активна і уміла оборона може перемелювати техніку і людські ресурси.

Десь так, якщо подати штабну науку простіше...

Зима (промерзання грунту)&прострація, в яку затягнуло світового шерифа США передвиборчою турбуленцію в якій головне шоу, танці і намагання сподобатися/потрафити виборцям тільки стимулює Кремль до поспішності.

Та і т.Пу треба перед виборами показати себе... А ще т. Сі придивляється...
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21.01.2024 15:05 Відповісти
 
 