Армія РФ посилила атаки по всьому фронту, тому збільшився рівень втрат, - британська розвідка

Російські загарбники почали активно наступати по всій лінії фронту, при цьому зазнають значних втрат.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

У британській розвідці із посиланням на Генштаб ЗСУ зазначають, що кількість російських обстрілів на лінії фронту 19 січня зросла на 27% порівняно з попередньою добою. Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.

"За ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку Росії зросла на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%. Кількість втрат у живій силі в окупаційних військах РФ за той самий період також зросла на 15%", - додають британські аналітики.

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У відомстві додали, що ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.

Ключовим фактором, що сприяє активності РФ, повідомляє розвідка, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.