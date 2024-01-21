Зеленський про стеження за журналістами Bihus.Info: СБУ буде це розслідувати, потрібно знайти відповіді

Факти таємного відеозапису незалежних журналістів мають розслідувати представники СБУ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському каналу Channel 4, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", - сказав він в інтерв'ю британському каналу Channel 4.

"Одразу було відкрито кримінальну справу. Я особисто запросив голову СБУ, отримав деталі від генерального прокурора. І потрібно знайти відповіді на все це. Тому Служба безпеки буде це розслідувати і все знайдуть", - сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.