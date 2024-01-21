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Зеленський про стеження за журналістами Bihus.Info: СБУ буде це розслідувати, потрібно знайти відповіді

бігус

Факти таємного відеозапису незалежних журналістів мають розслідувати представники СБУ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському каналу Channel 4, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", - сказав він в інтерв'ю британському каналу Channel 4.

"Одразу було відкрито кримінальну справу. Я особисто запросив голову СБУ, отримав деталі від генерального прокурора. І потрібно знайти відповіді на все це. Тому Служба безпеки буде це розслідувати і все знайдуть", - сказав Зеленський.

Також читайте: Комітет ВР з питань свободи слова сформує запит до СБУ щодо стеження за журналістами Bihus.Info, - Юрчишин. ВIДЕО

Як повідомлялося, СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) СБУ (12774) Бігус Денис (194)


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Топ коментарі
+39
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21.01.2024 14:27
+26
Вова забрехався, йому вже ніхто не вірить
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21.01.2024 14:34
+25
Зелена мафія як завжди включає дурня, звичайна тактика московитів.
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21.01.2024 14:31
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21.01.2024 14:27 Відповісти
Журналістів, як завше, жальче за усіх!
(шморгає носом)
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21.01.2024 14:28 Відповісти
Ви забули - розчулено шморгає))
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21.01.2024 14:42 Відповісти
усіх на війну! канторських, мусорських, прокурв, судаків, всю цю срань на фронт!
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21.01.2024 14:28 Відповісти
вся ця наволоч ще з 14-го року випрасувала московські кітєлі та тримає напоготові
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21.01.2024 14:51 Відповісти
Нестор собі мундирчик прокурора генерала заготував.
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21.01.2024 16:13 Відповісти
Добре що тебе лайкають московські тролі, цілу бібліотеку із ніків вашої ботоферми збрав
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21.01.2024 20:28 Відповісти
мушу визнати що Ваші когнітивні здібності нікчемні, бо Ви катастрофічно помиляєтеся. Я тут з 2012 року. Мій нікнейм oqobo, але оскільки сайт цєн3ор.так - це друкований орган сосіялістичної партії, то тут заборонено Владіміра Владіміровіча Путіна називати Ⲭⲩⳳⲗⲟ (можете провести експеримент), тому всі мої акаунти знищені. А про те, хто поставив вподобайки під моїм коментарем, Ви можете самі дізнатися (та записати в свою кніжєчку), клікнувши на індикатор вподобайок (великий палець вгору і число)
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21.01.2024 21:09 Відповісти
Так, знайдуть. А що з цією знахідкою будете робит?
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21.01.2024 14:28 Відповісти
Зелена мафія як завжди включає дурня, звичайна тактика московитів.
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21.01.2024 14:31 Відповісти
Очередной треп он не сдержал ни одного данного обещания пустое сотрясение влоздуха
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21.01.2024 14:29 Відповісти
блть.. хто не хоче воювати за Україну, тих поженуть гинути за імперські амбіції Ⲭⲩⳳⲗа
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21.01.2024 14:31 Відповісти
А ви там у Польші за кого воюєте?
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21.01.2024 15:05 Відповісти
За армію крайову. Рабами ж в Польщі напевно легше жити і розказувати звідти кому і за що воювати.
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21.01.2024 15:33 Відповісти
ти точно прийдеш в Польшу не бєшєнцем, а піхотінцем владімвладіміравіча путіна
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21.01.2024 21:14 Відповісти
за Україну. Завжди і всюди. Всіма доступними способами
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21.01.2024 21:12 Відповісти
І з ким ви там у Польші за Україну воюєте?
Яке у вас право казати про "воювати", якщо особисто ви від війни втекли в іншу країну і повертатися, щоб воювати за Україну, скорійше за все, не збираєтесь?
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22.01.2024 00:09 Відповісти
дурний тебе піп хрестив. Твої категоричні судження настільки помилкові, наскільки категоричні. Тобі ж сказано - всіма доступними засобами. Свої можливості тобі тут не збираюся деталізувати. Сподіваюсь, допетраєш сам.
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22.01.2024 00:41 Відповісти
Ну тобто - "економічний фронт". У кращому випадку - грошима. Хоч щось.
Але це не дає вам права гнати інших на фронт, якщо ви сам не на ньому.
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22.01.2024 00:51 Відповісти
я був на ньому серед перших ще в 2014. І моя донька, яка була серед тих студентів, що їх побили беркути на Майдані, з чого і почалася Революція Гідності. Зараз обоє зранені та покалічені робимо те, що в наших силах. І я не жену нікого, а стверджую, що небажаючі захищати Україну підуть з держаками від лопат на штурм еуропи за наказом Ⲭⲩⳳⲗа
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22.01.2024 01:02 Відповісти
Нема питаннь. Дякую.
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22.01.2024 01:03 Відповісти
Головне не вийди на самого себе, вава
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21.01.2024 14:34 Відповісти
Вова забрехався, йому вже ніхто не вірить
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21.01.2024 14:34 Відповісти
Головне, у процесі "розслідування" не вийти на самого себе...
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21.01.2024 14:35 Відповісти
Як на мене, то ця ситуація з Бігусами, найкраща ілюстрація приказки про дурня, Бога та лоб. Ну якщо все що ви змогли нарити, це як оператори нюхають заборонені порошки, то вже б використовували ці відоси для тиску на самих операторів, щоб мати підходи до Бігусів. На біса викидати це в паблік та ще підключати Колю Котлету? На який суспільний резонанс ви сподівалися? Як би порошечок нюхав сам Деніска Бігус чи хтось з журналістів, які світяться у відосах та є більш менш медійно впізнаваними, то одна справа, а так... Зробили Бігусам піар та створилиз них "жертв режиму".
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21.01.2024 14:36 Відповісти
... яке ж таки брехливе гівно
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21.01.2024 14:38 Відповісти
Как он о свободе слова заботится,хочет что бы народ правду знал.
Прям отец родной и все сосут его " сисю",через телемарафон.
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21.01.2024 14:39 Відповісти
Я не згадаю, якийсь комік якось сказав журналістам "а я вам нічего не должен".
Нагадайте, хто це був?
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21.01.2024 14:40 Відповісти
Самих себе розслідувати?
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21.01.2024 14:41 Відповісти
Може він не в курсі що там робить Ермак з Татаровим. Вони не доповідали артисту в кріслі президента.
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21.01.2024 15:03 Відповісти
Які відповіді дурик?
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21.01.2024 14:42 Відповісти
Відповіді потрібні??? У дзеркало, ватна гнусавопика курва, подивись. Там побачиш всі відповіді.
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21.01.2024 14:44 Відповісти
а я розкажу наперед результати: татаров і єрмак узурпували владу і використовують спецслужби в соіїх особистих цілях
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21.01.2024 14:46 Відповісти
Черговий "скандал" для відволікання уваги в інформаційному полі від більш актуальних тем. Хтось придивлявся до ТМ "Бігус" в інтересах ТМ "ХЗхто".
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21.01.2024 14:57 Відповісти
Все посиделки команды Бигуса - это детский сад
По сравнению с вечеринками 95 Квартала
И про них тоже есть видео
Даже не сомневайтесь
Только его не покажут
Потому что этим видео можно держать за яйца
Самого президента
Вот уж он порезвился -Бигус отдыхает.....
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21.01.2024 14:58 Відповісти
Спочатку, Резнікова з будановим і трубіцини та тисячами приквартальних, знайдіть з СБУ і ДБР, а з цими перевертнями та їх ЗАМОВНИКАМИ … За пошуком судді Чаусом, аж у Молдові умільці напартачили, бо розвалили структуру СВР, як і їх академію, перед повномасштакою *****!! Співпадіння чи навмисно, якісь «невідомі з уряду», так нагадили в Україні…!?!?
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21.01.2024 14:59 Відповісти
Бачите, який зєля чесний! Він ні сном ні духом! Він стоїть на сторожі! Зараз він всім їм покаже!
________________

Зєлю геть. Дострокові
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21.01.2024 15:01 Відповісти
Тут головне не вийти на самих себе - бо хто б це ще міг зробити, крім самих СБУ?
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21.01.2024 15:07 Відповісти
Президент Зеленский неофициально попросил журналистов не писать о коррупции в стране до конца войны
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21.01.2024 15:07 Відповісти
Шо з причоской?
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21.01.2024 15:09 Відповісти
Мабуть то кацапи бігуса записували
Ну не смішіть
Зелена опа на чолі з єрмачиллою
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21.01.2024 15:10 Відповісти
Це п...ц- воно невміняємо.Дов...и що ви обрали.Його потрібно вже десь лікувати бо подохне.
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21.01.2024 15:20 Відповісти
Тому Служба безпеки буде це розслідувати і все зариють, щоб не вийти із цією справою з Бігусом , на спецоперацію фсб ,котру проводять в Україні бігусо- єрмако- татарові прорашистські агенти, для того, щоб відвернути увагу українського народу, від очевидних зрадницьких,антиукраїнських дій "зелідора",
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21.01.2024 15:13 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Чтоб вы понимали, какие денжища вращаются в офисе Зеленского, даже на дальних орбитах от Зеленского. Советник Ермака Арестович купил себе дом в США за $1 млн. "Во избежание налогообложения Арестович использовал конвертационные центры, для отмывания денег". Год "работы"..

JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

А що ти придбав собі https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #зеЛошара окрім гемороя?https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?src=hashtag_click #Арестович скандальний радник ОП придбав собі будинок у США, в одному з найбагатших штатів, у Каліфорнії. Нерухомість вартістю понад 1 мільйон доларів була куплена, зокрема, за незаконно зроблені кошти, повідомляє адвокат Василь Костюк

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21.01.2024 15:19 Відповісти
Цікаво. Арестовічу рейтинг малювали захмарний ще недавно. Його приворожуючий голос, заспокійлива інформація... Як там зараз у нього з рейтингом?
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21.01.2024 15:31 Відповісти
Ні парканів ні замків, приходь та вбивай мерзоту, ніхто й не взнає пару днів. Сподіваюсь йому не довго залишилось.
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21.01.2024 15:37 Відповісти
Люська знаєтолк у відпочинку
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21.01.2024 16:17 Відповісти
головний бджол проти меду і як завжди
трохи з боку і вищє - зрадник ніколи своїх не бросає!
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21.01.2024 15:28 Відповісти
ЗАКАЗЧИКИ БУДУТЬ ШУКАТИ ВИКОНАВЦІВ😄
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21.01.2024 15:42 Відповісти
Круговорот гівна в природі - самі стежили самі і розслідувати будуть!
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21.01.2024 15:45 Відповісти
главное, чтобы в ходе расследования, сбу не вышел на филиал фсб
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21.01.2024 15:47 Відповісти
А хто стежив?
Не СБУ, ніт?
В нас ще є якісь контори, які можуть стежити за політичними опонентами влади?
Це для лохів з числа 73%?
Ну-ну...
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21.01.2024 15:59 Відповісти
СБУ веде слідство))) Як казали менти ще в часи СРСР слідство потрібно проводити обережно щоб не вийти на саміх себе.
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21.01.2024 16:04 Відповісти
Це не міняє замовників. Цап відбувайло буде.

Система прагне зберегти можливість до самоконтролю над пануванням, над недоторканністю.
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21.01.2024 16:11 Відповісти
Головне не вийти на самого себе.
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21.01.2024 16:29 Відповісти
Потрібно знайти відповіді? Так це ж так просто, Ватсон! Заарештуйте тих 30 чоловік, вони ж засвітились на камерах спостереження, а ще паспорти при поселенні в готель.
Якщо вони до сих пір цього не зробили, то відпадає питання хто це був. Тоді все ясно, результату розслідування не буде
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21.01.2024 16:45 Відповісти
Візьми під свій контроль!
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21.01.2024 17:11 Відповісти
Нехай бігус засвітить цих 30.Це в його інтересах: нехай викупить у працівників готелю ці прізвище,бажано з відео-скрінами,якщо хоч трохи розслідувач.Тоді і правоохоронних не треба-все одно тих 30 вони не притягнуть.
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21.01.2024 17:42 Відповісти
Знову наш Великий збрехав. Ну скільки можна ? Сам з Єрмаком узгоджував плани про переслідування "особливо нєпонятних" журналістів, і одразу ... відкатив під стол.
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21.01.2024 18:30 Відповісти
Дебил даже не в курсе , что дело расследует ДБР. Вот вся суть президента Зеленского. Он нечего не знает!
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15.02.2024 15:50 Відповісти
 
 