Зеленський про стеження за журналістами Bihus.Info: СБУ буде це розслідувати, потрібно знайти відповіді
Факти таємного відеозапису незалежних журналістів мають розслідувати представники СБУ.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британському каналу Channel 4, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", - сказав він в інтерв'ю британському каналу Channel 4.
"Одразу було відкрито кримінальну справу. Я особисто запросив голову СБУ, отримав деталі від генерального прокурора. І потрібно знайти відповіді на все це. Тому Служба безпеки буде це розслідувати і все знайдуть", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.
Будь ласка, зачекайте...
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(шморгає носом)
Яке у вас право казати про "воювати", якщо особисто ви від війни втекли в іншу країну і повертатися, щоб воювати за Україну, скорійше за все, не збираєтесь?
Але це не дає вам права гнати інших на фронт, якщо ви сам не на ньому.
Прям отец родной и все сосут его " сисю",через телемарафон.
Нагадайте, хто це був?
По сравнению с вечеринками 95 Квартала
И про них тоже есть видео
Даже не сомневайтесь
Только его не покажут
Потому что этим видео можно держать за яйца
Самого президента
Вот уж он порезвился -Бигус отдыхает.....
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Зєлю геть. Дострокові
Ну не смішіть
Зелена опа на чолі з єрмачиллою
@Ray_net_ua
Чтоб вы понимали, какие денжища вращаются в офисе Зеленского, даже на дальних орбитах от Зеленского. Советник Ермака Арестович купил себе дом в США за $1 млн. "Во избежание налогообложения Арестович использовал конвертационные центры, для отмывания денег". Год "работы"..
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
А що ти придбав собі https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #зеЛошара окрім гемороя?https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?src=hashtag_click #Арестович скандальний радник ОП придбав собі будинок у США, в одному з найбагатших штатів, у Каліфорнії. Нерухомість вартістю понад 1 мільйон доларів була куплена, зокрема, за незаконно зроблені кошти, повідомляє адвокат Василь Костюк
трохи з боку і вищє - зрадник ніколи своїх не бросає!
Не СБУ, ніт?
В нас ще є якісь контори, які можуть стежити за політичними опонентами влади?
Це для лохів з числа 73%?
Ну-ну...
Система прагне зберегти можливість до самоконтролю над пануванням, над недоторканністю.
Якщо вони до сих пір цього не зробили, то відпадає питання хто це був. Тоді все ясно, результату розслідування не буде