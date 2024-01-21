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За тиждень ЗСУ знищили близько 6030 окупантів та понад 700 одиниць озброєння та військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Знищення армії РФ за тиждень

За тиждень з 14 по 21 січня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6030 осіб особового складу противника.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 106 танків;
  • 164 бойові броньовані машини;
  • 128 артилерійських систем;
  • 11 РСЗВ;
  • 7 установок ППО;
  • 195 одиниць автотехніки;
  • 39 одиниць спецтехніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ліквідували сімох окупантів за допомогою скидів і касетних боєприпасів. ВIДЕО

Окрім цього, наші захисники знищили 2 літаки, 4 ракети та 75 БпЛА.

Знищення армії РФ за тиждень

Автор: 

армія рф (17207) ліквідація (3859) Міноборони (7307) знищення (7142) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+3
Бодай ті московити усі пропали чи здохли! Чорти б їх забрали.
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21.01.2024 14:58
+2
Якщо такими темпами нищити так таки скоро й армії не останеться!))
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21.01.2024 14:55
+2
Так войну не выиграть, бабы быстрее рожают.
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21.01.2024 15:03
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Якщо такими темпами нищити так таки скоро й армії не останеться!))
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21.01.2024 14:55 Відповісти
Извините за нескромный вопрос, вы снаряды производите или дроны или лайки и просмотры? Я искренне не понимаю оптимизма интернет-"перемалывателей". Посмтрите итнервью с бойцами там настрои посерьёзней будут.
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21.01.2024 15:03 Відповісти
Бодай ті московити усі пропали чи здохли! Чорти б їх забрали.
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21.01.2024 14:58 Відповісти
Та на.уй они тем чертям нужны. Пусть их птички з дикими тваринками по-зороастрийски сотрут с лица земли.
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21.01.2024 15:18 Відповісти
Потери которые генштаб даёт каждый день это убитые И раненые.

Залужный, ноябрь 2023 «Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну», - отметил Залужный

https://www.economist.com/europe/2023/11/01/ukraines-commander-in-chief-on-the-breakthrough-he-needs-to-beat-russia
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21.01.2024 15:01 Відповісти
идите нафуй пионэры...\Ф.Раневская...\
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21.01.2024 15:24 Відповісти
Так войну не выиграть, бабы быстрее рожают.
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21.01.2024 15:03 Відповісти
700 (!) одиниць бронетехніки з 7 (!) днів??? Та це ж НЕЙМОВІРНО багато! Дуже хочеться вірити у те, що це правда...
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21.01.2024 15:20 Відповісти
Чому так звані журналісти пишуть "знищено", коли у цю статистику входять санітарні втрати а також пошкоджена техніка?
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21.01.2024 15:40 Відповісти
Чим більше ЗСУ перемелює цих рашистів. То вони відновлюються ,як вовкулакі!
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21.01.2024 17:19 Відповісти
 
 