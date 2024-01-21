За тиждень ЗСУ знищили близько 6030 окупантів та понад 700 одиниць озброєння та військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
За тиждень з 14 по 21 січня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6030 осіб особового складу противника.
Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 106 танків;
- 164 бойові броньовані машини;
- 128 артилерійських систем;
- 11 РСЗВ;
- 7 установок ППО;
- 195 одиниць автотехніки;
- 39 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, наші захисники знищили 2 літаки, 4 ракети та 75 БпЛА.
Топ коментарі
+3 Лантух
показати весь коментар21.01.2024 14:58
+2 Игорь Колес
показати весь коментар21.01.2024 14:55
+2 Alex Asd
показати весь коментар21.01.2024 15:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Залужный, ноябрь 2023 «Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну», - отметил Залужный
https://www.economist.com/europe/2023/11/01/ukraines-commander-in-chief-on-the-breakthrough-he-needs-to-beat-russia