За тиждень ЗСУ знищили близько 6030 окупантів та понад 700 одиниць озброєння та військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 14 по 21 січня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6030 осіб особового складу противника.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

106 танків;

164 бойові броньовані машини;

128 артилерійських систем;

11 РСЗВ;

7 установок ППО;

195 одиниць автотехніки;

39 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, наші захисники знищили 2 літаки, 4 ракети та 75 БпЛА.