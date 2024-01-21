Зеленський про вибори під час війни: Нам треба думати, як це зробити

Наразі обставини та закон не дають можливості проводити вибори в Україні. Владі слід думати над тим, як це зробити.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Channel 4 News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Якщо ви мене запитаєте, то я вважаю, що нам треба думати, як це зробити", – сказав Зеленський.

Зеленський сказав, що проведення виборів президента, які мали б відбутися навесні, відкладається не з його примхи, а на вимогу закону.

"Я просто не спроможний їх провести через закон, який мені це забороняє. Тобто він забороняє не мені проводити вибори, а забороняє вибори в цілому всім інституціям здійснити", - сказав він.

При цьому президент додав, що закон - не єдина проблема.

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"Навіть якщо це можна було б зробити, що робити з окупованими територіями? І як провести вибори, якщо у нас більше ніж 6 млн людей за кордоном, а формату онлайн-виборів у нас, на жаль, немає", - сказав Зеленський.

"Ось вам моя відповідь: якби я міг зробити це завтра, я б зробив це завтра. Отже, нам треба змінити обставини та закон", - підсумував президент України.