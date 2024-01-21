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Новини
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Росіяни на окупованих територіях півдня відкрили відділення фонду "Защитники отечества", - Центр нацспротиву

пропаганда,рф,цнс

На тимчасово окупованих територіях росіяни розширюють пропагандистську мережу. На півдні відкрили низку відділень фонду "Защитники отечества", який організовує пропагандистські заходи та збирає кошти для окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на Цензор.НЕТ

"На ТОТ півдня окупанти відкрили низку відділень фонду "Захисники вітчизни" ("Защитники отечества"), який має на меті глорифікувати нацистський режим Кремля та його загарбницьку політику.

Фонд займається організацією пропагандистських заходів та "добровільним" збором коштів на потреби окупантів. Зокрема, на потреби фонду ворог стягує гроші із зарплат бюджетників", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через великі втрати на фронті окупанти змушують бюджетників здавати кров, - Центр національного спротиву

Автор: 

окупація (6668) пропаганда (2796) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+12
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21.01.2024 16:28
+4
координати відділенб фонду є?)
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21.01.2024 16:28
+2
Потрібно розхерячити це кацапське кубло ( защитники отечества , мля )
в пил , труху , щоби не смерділо срюським лайном на нашій землі 😡
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21.01.2024 16:33
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координати відділенб фонду є?)
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21.01.2024 16:28 Відповісти
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21.01.2024 16:28 Відповісти
Потрібно розхерячити це кацапське кубло ( защитники отечества , мля )
в пил , труху , щоби не смерділо срюським лайном на нашій землі 😡
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21.01.2024 16:33 Відповісти
А Власовцы не отечество защищали?
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21.01.2024 16:34 Відповісти
Власівці воювали в складі гітлерівських військ проти советського союзу 😠
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21.01.2024 16:38 Відповісти
Та це в їх нових методичках зазначено, та ще власівці з великої літери, тобто вже не знають як легалізувати усіляке лайно ...
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21.01.2024 16:47 Відповісти
Ну так защищали то они своё отечество от комунистов?
ЛуГандоны тоже в составе сруцьких вийск,у них даже пачпорт сруцький имеется.
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21.01.2024 16:47 Відповісти
Лапоть, від тебе так тхне твоїм сортіром на вулиці, що аж нос заклало ...звітуй своїм кураторам що сьогодні на бояру не заробив ...
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21.01.2024 17:00 Відповісти
Это ты тот дебил,что писал здесь про правовое поле беженцев?
Вид на на жительство заканчивается сразу,если предпосылки для временного укрытия больше не существуют.
Даётся 30 дней на упаковку чемоданов.
Юрыст с Русосвинарника?
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21.01.2024 17:40 Відповісти
Лапоть, ти дивись слиною не подавись ...з того що ти тут почав гнати якусь маячню, відразу видно рівень ольгінських олігофренів ...ти сайт попутав, тобі на мережу .сру ...
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21.01.2024 18:07 Відповісти
Пушки громко грохотали, гром орудий наростал. Генерал, товарищ Власов,немцу перцу задавал
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21.01.2024 18:22 Відповісти
Одразу на цвинтарі чи надають перевагу крематоріям?
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21.01.2024 20:00 Відповісти
тупой мэр

@Igor_dikinsh

·

https://twitter.com/Igor_dikinsh/status/1749144389618733173 1 ч

Мусора в Мариуполе практически все мариупольские. Это ж надо, как черви,выжили и в полном составе, практически, стали колаборантами.На втором месте бывшая мариупольская,а теперь колаборантская прокуратура. Вот это показатель,какое дерьмо у нас сидело и сидит в силовых структурах.
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21.01.2024 22:56 Відповісти
 
 