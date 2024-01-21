Росіяни на окупованих територіях півдня відкрили відділення фонду "Защитники отечества", - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни розширюють пропагандистську мережу. На півдні відкрили низку відділень фонду "Защитники отечества", який організовує пропагандистські заходи та збирає кошти для окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на Цензор.НЕТ

"На ТОТ півдня окупанти відкрили низку відділень фонду "Захисники вітчизни" ("Защитники отечества"), який має на меті глорифікувати нацистський режим Кремля та його загарбницьку політику.

Фонд займається організацією пропагандистських заходів та "добровільним" збором коштів на потреби окупантів. Зокрема, на потреби фонду ворог стягує гроші із зарплат бюджетників", - йдеться в повідомленні.

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