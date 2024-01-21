Росіяни на окупованих територіях півдня відкрили відділення фонду "Защитники отечества", - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни розширюють пропагандистську мережу. На півдні відкрили низку відділень фонду "Защитники отечества", який організовує пропагандистські заходи та збирає кошти для окупантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на Цензор.НЕТ
"На ТОТ півдня окупанти відкрили низку відділень фонду "Захисники вітчизни" ("Защитники отечества"), який має на меті глорифікувати нацистський режим Кремля та його загарбницьку політику.
Фонд займається організацією пропагандистських заходів та "добровільним" збором коштів на потреби окупантів. Зокрема, на потреби фонду ворог стягує гроші із зарплат бюджетників", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Перехватчик
показати весь коментар21.01.2024 16:28
+4 Luk Viktor
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в пил , труху , щоби не смерділо срюським лайном на нашій землі 😡
ЛуГандоны тоже в составе сруцьких вийск,у них даже пачпорт сруцький имеется.
Вид на на жительство заканчивается сразу,если предпосылки для временного укрытия больше не существуют.
Даётся 30 дней на упаковку чемоданов.
Юрыст с Русосвинарника?
@Igor_dikinsh
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https://twitter.com/Igor_dikinsh/status/1749144389618733173 1 ч
Мусора в Мариуполе практически все мариупольские. Это ж надо, как черви,выжили и в полном составе, практически, стали колаборантами.На втором месте бывшая мариупольская,а теперь колаборантская прокуратура. Вот это показатель,какое дерьмо у нас сидело и сидит в силовых структурах.