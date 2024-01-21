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Дуда: Це наша традиція - боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у Варшаві та Вільнюсі добре розуміють загрозу з боку Росії. Тому потрібно продовжувати надавати підтримку Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це Дуда заявив під час пресконференції із очільником Литви Гітанасом Науседою.

"На жаль, це наша традиція, що ми повинні боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну", – сказав Дуда.

За словами польського президента, загрозу з боку Росії розуміють у Варшаві та Вільнюсі, тому українську владу потрібно підтримувати ще більше.

Дуда запевнив, що питання України також порушуватимуть і на саміті НАТО, підготовка до якого нині триває у Вашингтоні.

"Сподіваюся, що незабаром ми зможемо зустрітися у формулі Люблінського трикутника з нашим другом Президентом Володимиром Зеленським і поговорити про те, як підтримати Україну, особливо перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні", – наголосив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говоритимуть про вступу України до ЄС, а також можливого вступу до НАТО, - Дуда і Науседа зустрінуться 21 січня у Вільнюсі

Автор: 

Польща (8479) допомога і підтримка (1156) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+11
Зараз найкраще підтримування буде це недопущення будь-яких блокувань перевезень на спільному кордоні та розслідування тих блокувань, що вже були і пред'явлення позовів до винних. Там і замовник вилізе - мордор.
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21.01.2024 16:53
+11
но сначала закрыть все границы, циничная. ****
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21.01.2024 17:07
+10
Щось останній час ,я не довіряю польским заявам!
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21.01.2024 17:01
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Зараз найкраще підтримування буде це недопущення будь-яких блокувань перевезень на спільному кордоні та розслідування тих блокувань, що вже були і пред'явлення позовів до винних. Там і замовник вилізе - мордор.
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21.01.2024 16:53 Відповісти
сволотський допис
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21.01.2024 17:01 Відповісти
Щось останній час ,я не довіряю польским заявам!
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21.01.2024 17:01 Відповісти
анекдот 90х...
- шось мені останнім часом челєнтано не подобаєтццо...
- а ти шо слухав його останній концерт?
- та ні, але мені тут андрюха наспівав, так я дивлюся ні слуха ні голоса..
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21.01.2024 17:37 Відповісти
Здається, їм попав в руки кацапський план оккупації Европи. Вони зараз в тому ж положенні, як і ми були в вересні-21, за 5 місяців до кацапського вторгнення. Але їх реакція протилежна тому, що робили Зе-ідіоти. Европейці готуються до війни
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21.01.2024 17:03 Відповісти
Польсь влада молодці-створили нормальні умови для життя поляків . А те гімно яке ми вибираємо останні 30 років -будь вони прокляті і їхні діти і внуки
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21.01.2024 17:05 Відповісти
Так все таки ВИ ВИБИРАЄТЕ, а хтось ВАМ винен?
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21.01.2024 17:08 Відповісти
Польща не має такого величезного кордону з кацапами, вона майже не асимілювана кацапнею як Україна, звідси і всі проблеми України.
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21.01.2024 17:56 Відповісти
натомість рп дуже сильно була інтегрована бізнесами. звідти й таке бажання блокувати кордон
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21.01.2024 18:20 Відповісти


Це ти реально не спілкувався з поляками раз пишеш таку маячню. Мені доводилося мати бесіди з поляками у Англії, Норвегії, Нідерландах. Ніхто з них не називає ті умови у польщі - нормальними.
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21.01.2024 20:25 Відповісти
"На жаль, це наша традиція, що ми повинні боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну", - сказав Дуда. (жалість- херова риса ворогів України,котрі жаліють, що їй і українському народові допомагають )
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21.01.2024 17:06 Відповісти
но сначала закрыть все границы, циничная. ****
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21.01.2024 17:07 Відповісти
бла-бла-бла .
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21.01.2024 17:07 Відповісти
Всы, хто має спільний кордон з мордором, мають таку традицію.
Доки росія існуватиме - так і буде.
Час усвідомити це і добити гадину.
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21.01.2024 17:11 Відповісти
Що я не зрозумію. То поляки - друзі, то не друзі. То словаки... то румуни... То Байден приїде, порядок наведе. Тепер уже мабуть не наведе. Щось патріотам все не те. Може вони не такі?
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21.01.2024 17:27 Відповісти
А що пан Анджей, виженіть к їпєням усю русню з Польщі, ото й доведете, щирість своїх слів,), чи то другоє??,)
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21.01.2024 17:27 Відповісти
3.14дор! Цей же Дуда з півроку тому казав що Україні не варто допомагати, бо вони - ПОТОПЕЛЬНИКИ. П*кидьок!
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21.01.2024 17:42 Відповісти
легше. такий переклад ексцес перекладача. в оригіналі малось на увазі людина, яка тоне
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21.01.2024 20:12 Відповісти
Потопельник - людина яка тоне. В чому проблема перекладу?
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21.01.2024 20:22 Відповісти
проблема перекладу в тому, що потопельник в укр. мові, це людина, яка вже втонула і нікого вона вже не хапає тощо......
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22.01.2024 13:37 Відповісти
3.14дор! Ця політична повія - Дуда з півроку тому казав що Україні не варто допомагати, бо вони - ПОТОПЕЛЬНИКИ. П*кидьок!
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21.01.2024 18:04 Відповісти
Украина, Литва и Польша вместе. Исторически. Беларусь тоже. От моря до моря.
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21.01.2024 18:27 Відповісти
Дебіл, іди мий індусам апартменти. Україна ніколи не буде колонією польщі!
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21.01.2024 20:21 Відповісти
А традиція орків боротися проти польського і німецького загарбника. Основні їх свята 4 листопада і 9 травня якраз пов'язані з цим
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21.01.2024 18:36 Відповісти
політики вправні брехуни )
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21.01.2024 19:07 Відповісти
Традиция - это пока украинцы/беларусы (ВКЛ) воют с московией - пользуясь их тяжелым положением, выторговывать и требовать себе преференции взамен на помощь, ущемлять православную шляхту, чем отталкивать от себя местных и настраивать против себя, после чего всем по очереди проиграть Московии.

История уже должна была бы научить что не надо пользоваться горем соседей, чтобы себе что-то по мелочи получить. Не компостировать мозги Бандерой и не ныть что украинская агропродукция дешевле когда в стране уничтожена экономика
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21.01.2024 19:40 Відповісти
Когда ВКЛ стала проигрывать войны Московии, нужна была помощь. Польша изначально хотела чтобы вся ВКЛ вошла в состав Польши, но кое как сторговались на том что только земли будущей Украины вошли, а остальное - союз и конфедерация, но все равно потом клянчили себе преференции.

После войны 1919-21 то же самое, сначала шли разговоры о том что будет конфедерация, с автономией украинцев и беларусов, но решили забить и заняться полонизацией, ассимиляцией, колонизацией, в результате опять всех 3 завоевали.
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21.01.2024 19:44 Відповісти
Цей клоун - дуда спокійно спостерігав, як польскі виродки перекрили кордон України. Український бізнес втратив півмільярда євро збитків, в українських магазинах зросли ціни на низку товарів. Це дуда називає "підтримка України"?!
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21.01.2024 20:19 Відповісти
поляки, наші споконвічні брати вороги. допомагали та зраджували нас багато багато разів. на сьогодні ми сильніші від них, і вони цього дуже сцикують.
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21.01.2024 20:50 Відповісти
 
 