Дуда: Це наша традиція - боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у Варшаві та Вільнюсі добре розуміють загрозу з боку Росії. Тому потрібно продовжувати надавати підтримку Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це Дуда заявив під час пресконференції із очільником Литви Гітанасом Науседою.
"На жаль, це наша традиція, що ми повинні боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну", – сказав Дуда.
За словами польського президента, загрозу з боку Росії розуміють у Варшаві та Вільнюсі, тому українську владу потрібно підтримувати ще більше.
Дуда запевнив, що питання України також порушуватимуть і на саміті НАТО, підготовка до якого нині триває у Вашингтоні.
"Сподіваюся, що незабаром ми зможемо зустрітися у формулі Люблінського трикутника з нашим другом Президентом Володимиром Зеленським і поговорити про те, як підтримати Україну, особливо перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні", – наголосив Дуда.
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- шось мені останнім часом челєнтано не подобаєтццо...
- а ти шо слухав його останній концерт?
- та ні, але мені тут андрюха наспівав, так я дивлюся ні слуха ні голоса..
Це ти реально не спілкувався з поляками раз пишеш таку маячню. Мені доводилося мати бесіди з поляками у Англії, Норвегії, Нідерландах. Ніхто з них не називає ті умови у польщі - нормальними.
Доки росія існуватиме - так і буде.
Час усвідомити це і добити гадину.
История уже должна была бы научить что не надо пользоваться горем соседей, чтобы себе что-то по мелочи получить. Не компостировать мозги Бандерой и не ныть что украинская агропродукция дешевле когда в стране уничтожена экономика
После войны 1919-21 то же самое, сначала шли разговоры о том что будет конфедерация, с автономией украинцев и беларусов, но решили забить и заняться полонизацией, ассимиляцией, колонизацией, в результате опять всех 3 завоевали.