Дуда: Це наша традиція - боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у Варшаві та Вільнюсі добре розуміють загрозу з боку Росії. Тому потрібно продовжувати надавати підтримку Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.UA, про це Дуда заявив під час пресконференції із очільником Литви Гітанасом Науседою.

"На жаль, це наша традиція, що ми повинні боротися за свободу проти російського загарбника. Тому так важливо підтримувати Україну", – сказав Дуда.

За словами польського президента, загрозу з боку Росії розуміють у Варшаві та Вільнюсі, тому українську владу потрібно підтримувати ще більше.

Дуда запевнив, що питання України також порушуватимуть і на саміті НАТО, підготовка до якого нині триває у Вашингтоні.

"Сподіваюся, що незабаром ми зможемо зустрітися у формулі Люблінського трикутника з нашим другом Президентом Володимиром Зеленським і поговорити про те, як підтримати Україну, особливо перед майбутнім ювілейним самітом НАТО у Вашингтоні", – наголосив Дуда.

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