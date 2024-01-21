Посол РФ Гармонін про підготовку Швейцарією мирного саміту щодо завершення війни в Україні: "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів"
У Росії відреагували на підготовку Швейцарією мирного саміту на рівні лідерів держав щодо завершення війни в Україні. Російський посол назвав цю зустріч "безглуздою".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Посол Російської Федерації у Швейцарії Сергій Гармонін назвав проведення у країні глобального мирного саміту щодо завершення війни в Україні "безглуздим".
Раніше про відповідну ініціативу заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд, за її словами, підготовка до зустрічі розпочнеться негайно.
"З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів", – сказав Гармонін, зазначивши, що українська Формула миру "містить низку ультиматумів на адресу Росії".
Крім того російський посол розкритикував Швейцарію, заявивши, що країна послідовно підтримує "антиросійську лінію колективного Заходу", а демонструючи солідарність з Україною, вона "втратила свою роль неупередженого міжнародного посередника". Тому про посередництво Швейцарії "не може бути й мови".
Гармонін заявив, що до уваги мають бути прийняті російські вимоги, зокрема те, що "Україна повинна стати нейтральною, позаблоковою країною без ядерної зброї".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як елітні представники Європи ( не тільки ЄС) виклали на стіл перед республіканцями у США ультиматум для підтримки України , чим погрожували - ОФІЦІЙНО . Огляд преси США та Великобританії за результатами перемовин
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc
ну что , поговорили, дебилы эуропейские? как вам подготовка к саммиту мира?
**** - патріот!
Кроме нищеты,ВВП на человека ниже чем в Румынии.
Смотри китайские авто на Срацеи- педали газ,тормоз,сцепление из пластмасы,на морозе отламываются
Кацы бегают с отломаными педалями и возмущаются.
Вторая экономика после США,но населения в 5 раз больше значит, жрать они будут в 5 раз меньше.
Але отримали удар тим самим способом, коли єврейська община за гроші антанти організувала революцію уже в самій німечині...
Чечню почули, Хорватію почули, Афган почули. Від фінів та поляків і зараз ниють, що ті їх не так зрозуміли.
І це тільки за останне сторіччя.
У них зараз спірітизм, екстрасенсорика, "столовєрчєніє" та подібна матюхня- мільярдна галузь послуг.
Бо саме "ультиматумів" вона більше в сього і боїться!!!
Адже iнше ми вже бачим,
Як по писку дать добряче,
Льоха(поросна свиня) наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
Посол!
Посол ти нагуй!
- з Московією ТРЕБА розмовляти мовою ультиматумів, бо окрім пздлєй кацапська худоба нічого не розуміє..
Достатньо того, що США та Китай домовились.
Кому цікаве "мнєніє" китайського холопа?
Що барін Сі скаже, те кацапи й зроблять.
І нічого тут дипломатію розводити, каци цього не розуміють.
Ну тупиє ані!
До мого прадіда вночі типу упа завітало забрало все цінне з хати, а потім його речі він бачив набазарі жінка одного нквдешніка продавала...
"З Росією не можна розмовляти" - и тут вы стопроцентно правы!!!!
Тому відповідь одна: ПНХ.
як на ньому нє говорі - всьо ультиматєрно получається
Дуже несе вигрібної ямою з московїї, від таких висловлювань…
Щось подібне, уже глаголив, отой з ВРУ з посвідченням громадянина України!! Сам, він не мєсний і Україну не Захищати приїхав…, а з неї просто наофшорити!
але призведе до фінансового кризису... світова економіка сильно глобалізована... американські і європейські банки завязли в інвестиціях в Китай....тільки поставки дешевих ресурів з раші зараз витягує з кризи китайську економіку і заодно рятує проблемні інвестиції..
друге сильне здорожчання ресурсів які поставляються з раші призведе до нового витка інфляці, що змусить ЄС і штати підняти ще ставку фінансування...
при подвійному ударі почнеться банкопад... що призведе до маштабного кризису...
хоча б звичайної балістики на 2000 км поставили ... дало б змогу руйнувати виробництво озброєння в раші