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Посол РФ Гармонін про підготовку Швейцарією мирного саміту щодо завершення війни в Україні: "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів"

швейцарія

У Росії відреагували на підготовку Швейцарією мирного саміту на рівні лідерів держав щодо завершення війни в Україні. Російський посол назвав цю зустріч "безглуздою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Посол Російської Федерації у Швейцарії Сергій Гармонін назвав проведення у країні глобального мирного саміту щодо завершення війни в Україні "безглуздим".

Раніше про відповідну ініціативу заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд, за її словами, підготовка до зустрічі розпочнеться негайно.

Також читайте: Президентка Швейцарії Амгерд хоче запросити Росію на глобальний саміт миру

"З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів", – сказав Гармонін, зазначивши, що українська Формула миру "містить низку ультиматумів на адресу Росії".

Крім того російський посол розкритикував Швейцарію, заявивши, що країна послідовно підтримує "антиросійську лінію колективного Заходу", а демонструючи солідарність з Україною, вона "втратила свою роль неупередженого міжнародного посередника". Тому про посередництво Швейцарії "не може бути й мови".

Гармонін заявив, що до уваги мають бути прийняті російські вимоги, зокрема те, що "Україна повинна стати нейтральною, позаблоковою країною без ядерної зброї".

Також читайте: Швейцарія хоче провести глобальну мирну конференцію щодо України

Автор: 

росія (64926) саміт (764) Швейцарія (860)


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Топ коментарі
+42
Найкраща розмова з касапами - в Гаагзькому трибуналі, з усіма поголовно. І нехай там розказують про "ультиматуми"
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21.01.2024 17:55
+38
З разією не можна розмовляти нiякою мовою - коцаби тiльки палку розумiють.
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21.01.2024 17:57
+37
Посла накуй з Швейцарії.
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21.01.2024 17:54
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Посла накуй з Швейцарії.
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21.01.2024 17:54 Відповісти
Ну тогда будут гореть объекты на Росее!Пока нельзя))
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21.01.2024 18:00 Відповісти
На похоронах Ху#ла порвут двух Гармониных.
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21.01.2024 18:10 Відповісти
Свій генпрокурор Вови Венедіктова - ворог Байдена та друг Трампа з Єрмаком та Пінчуком посол там
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21.01.2024 19:12 Відповісти
Найкраща розмова з касапами - в Гаагзькому трибуналі, з усіма поголовно. І нехай там розказують про "ультиматуми"
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21.01.2024 17:55 Відповісти
Краще всього - через ствол! з досланим у патронник патроном!
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21.01.2024 17:59 Відповісти
Только с дохлыми рашистами есть о чем поговорить.
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21.01.2024 18:18 Відповісти
розмова з кацапом має тривати не довше автоматної черги
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21.01.2024 18:43 Відповісти
"Европа предъявила Америке ультиматум по Украине"

як елітні представники Європи ( не тільки ЄС) виклали на стіл перед республіканцями у США ультиматум для підтримки України , чим погрожували - ОФІЦІЙНО . Огляд преси США та Великобританії за результатами перемовин
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc
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21.01.2024 19:05 Відповісти
В США розпалюється журналістське розслідування про те, як Абрамович, Волошин ( чувак влади Єльцина) , Ніколаєв та інша русня вкладали гроші в виборчу компанію сьогоднішнього Джонсона спікера Палати...
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21.01.2024 19:35 Відповісти
згоден - тільки ******* нон-стоп!
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21.01.2024 17:56 Відповісти
Швейцария так пресмыкалась перед рашей, так призывала с ней разговаривать, а гармонин так смачно харкнул им в морду))
ну что , поговорили, дебилы эуропейские? как вам подготовка к саммиту мира?
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21.01.2024 17:57 Відповісти
женік бігає прапорцями по Європі, хрiн спіймаєш ..
**** - патріот!
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21.01.2024 18:00 Відповісти
русне посрать на Запад, у них теперь есть Китай. Кто этог на западе не понял еще -сами себе злобные буратины. Просрут Украину - будут всем ЕС защищать Польшу и страны Балтии, только тогда уже ценой жизни своих солдат - и отмазки в духе "ну там бабла маловато" или "мы так быстро ВПК перезапускать не можем - у нас лапки" уже никого не будут волновать
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21.01.2024 18:51 Відповісти
А шо есть в Китае?
Кроме нищеты,ВВП на человека ниже чем в Румынии.
Смотри китайские авто на Срацеи- педали газ,тормоз,сцепление из пластмасы,на морозе отламываются
Кацы бегают с отломаными педалями и возмущаются.
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21.01.2024 20:11 Відповісти
Китай вторая экономика мира, если кто не знал. 10+ трлн ВВП . Они могут всю рашку в принципе как цепных шавок содержать если захотят.
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23.01.2024 18:19 Відповісти
Википедия ВВП на человека-Китай 70 место,там же и Сракостан на 68.
Вторая экономика после США,но населения в 5 раз больше значит, жрать они будут в 5 раз меньше.
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23.01.2024 19:13 Відповісти
партия прикажет - и в 10 меньше будут, для них не проблема
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23.01.2024 19:35 Відповісти
Лапки?
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21.01.2024 20:16 Відповісти
З разією не можна розмовляти нiякою мовою - коцаби тiльки палку розумiють.
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21.01.2024 17:57 Відповісти
та швабру
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21.01.2024 18:12 Відповісти
и бутылку
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21.01.2024 18:34 Відповісти
ну в 1918 засрашка підписала Брестську капітуляцію підпише знову якщо після неї щось ще залишиться.
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21.01.2024 17:58 Відповісти
Технічно раша не програла першу світову, німці виділили гроші та підкупили керівництво таємної служби... тільки завдяки цьому відбулась перша революція... а потім зробили це ще раз уже з допомогою Леніна....

Але отримали удар тим самим способом, коли єврейська община за гроші антанти організувала революцію уже в самій німечині...
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21.01.2024 20:14 Відповісти
з паРашею )(уйло можна і треба розмовляти мовою ультиматумів !!! зараз країни НАТО, ЕС мають довершити те що не довершили Рейган, Д.Буш (старший) 30-355 років тому - розвалити ню недо-імперію, цей залишок червоного кацапо-совка !!!
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21.01.2024 17:58 Відповісти
Червоний кацапо-совок = просоветско-геббельсовский осередок(рашизм)
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21.01.2024 18:08 Відповісти
Тільки мову сили розуміють..поки по є@лу лопатою не отримають - ніфіга не буде
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21.01.2024 18:24 Відповісти
S mordorom tol'ko i nuzhno razgovarivat' s pomosch'yu ul'timatumov!!!!
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21.01.2024 18:00 Відповісти
посіл гавнонін йде у дупу
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21.01.2024 18:01 Відповісти
Поц-ол параші може і піде, а от чим там в Швейцарії займається п-ослиця України, окрім отримання готівки з арештованих рахунків рашистських олігархів?
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21.01.2024 21:17 Відповісти
З Росією треба розмовляти мовою піз....лей
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21.01.2024 18:03 Відповісти
І розуміють вони її чудово!
Чечню почули, Хорватію почули, Афган почули. Від фінів та поляків і зараз ниють, що ті їх не так зрозуміли.
І це тільки за останне сторіччя.
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21.01.2024 18:27 Відповісти
гармонін в курсі що з здохлими кацапами взагалі не можливо розмовляти? Тоді вже краще "мова ультиматумів"
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21.01.2024 18:03 Відповісти
Це ви так у тисяч аферістів уZкіх хліб з пащеки вирвете!
У них зараз спірітизм, екстрасенсорика, "столовєрчєніє" та подібна матюхня- мільярдна галузь послуг.
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21.01.2024 18:22 Відповісти
Ага, а кацапські ультиматимуми треба сприймати належно?
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21.01.2024 18:03 Відповісти
Посол РФ Гармонін про підготовку Швейцарією мирного саміту щодо завершення війни в Україні: "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів"
Бо саме "ультиматумів" вона більше в сього і боїться!!!
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21.01.2024 18:05 Відповісти
Яке ж воно розумне! Аж страшно.....
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21.01.2024 18:05 Відповісти
Шо це русише швайне розхрюкалось... приортет свой здесь впарывает... ХМЫ...

Адже iнше ми вже бачим,

Як по писку дать добряче,

Льоха(поросна свиня) наперед не скаче:

Свiй вже знае «паритет».
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21.01.2024 18:05 Відповісти
Посол РФ Гармонін

Посол!
Посол ти нагуй!
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21.01.2024 18:05 Відповісти
Чуєш пасол...сидів би тихенько отамочки, поки пендаля не дали, як тисячам твоїх рогоносців
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21.01.2024 18:09 Відповісти
"Дайтє єму сєльодкі".
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21.01.2024 18:10 Відповісти
А не послали бы этого посла и навсегда?
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21.01.2024 18:13 Відповісти
ультіматим--ні, тіки -*******! країна небачених дегенератів! (,
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21.01.2024 18:13 Відповісти
Посол РФ Гармонін і справді правий, коли сказав: "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів"...
- з Московією ТРЕБА розмовляти мовою ультиматумів, бо окрім пздлєй кацапська худоба нічого не розуміє..
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21.01.2024 18:15 Відповісти
Дійсно, нащо та Швейцарія у якості посередника?
Достатньо того, що США та Китай домовились.
Кому цікаве "мнєніє" китайського холопа?
Що барін Сі скаже, те кацапи й зроблять.
І нічого тут дипломатію розводити, каци цього не розуміють.
Ну тупиє ані!
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21.01.2024 18:15 Відповісти
Кацапи зовсім від рук відбились - ніхто ім не указ -- ядерка
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21.01.2024 18:17 Відповісти
ну що швейцарці вилизуйте далі дупу кацапам ! бон апетіт !
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21.01.2024 18:21 Відповісти
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21.01.2024 18:22 Відповісти
Тільки що розмовляв з Маріуполем. Підтверджують.))
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21.01.2024 19:52 Відповісти
Це старі нквд схема, коли вони передівались в форму УПА і тероризували місцеве населення...

До мого прадіда вночі типу упа завітало забрало все цінне з хати, а потім його речі він бачив набазарі жінка одного нквдешніка продавала...
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21.01.2024 20:19 Відповісти
ну, нквдшники тоже прям не все были "понаехавшие". да и кто знал, к кому идти в первую очередь? - соседи. да и сейчас мало что поменялось, приличных людей все же очень мало.
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22.01.2024 00:24 Відповісти
Україна віже була позаблоковою і безядерною, що було величезною помилкою, дозволивши ворогу Цапії провести окупацію і вирвати із життя українців 10 років і це ще не кінець. Пішли на юх кацапи. "З росією не можна розмовляти мовою ультиматумів", та цю паскуду скоро будуть ганятьи обісцяними трусами по всьому світу.
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21.01.2024 18:25 Відповісти
Читаем:
"З Росією не можна розмовляти" - и тут вы стопроцентно правы!!!!
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21.01.2024 18:26 Відповісти
Расея ототожнює собою придурковатого хама, який розуміє тільки силу і мову ультиматума.
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21.01.2024 18:33 Відповісти
Ближче,з п'яним дебілом,котрий вже з переломаним носом і заюшеною мордою далі лізе до тебе : -а ти міня уважаїш?,я тібє січас...
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21.01.2024 18:53 Відповісти
Україна вже була нейтральною, позаблоковою і навіть ядерною державою. І в результаті маємо...
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21.01.2024 18:43 Відповісти
Посол Балалайкин...посол Гармонин...жесть
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21.01.2024 18:44 Відповісти
дл швейарців з їх нейтральністю, від якої тхне грошима, навіть будь-який балалайкін підійшов би.
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21.01.2024 18:44 Відповісти
Кацапи розуміють тільки мову піздюлєй. От після гарних піздюлєй їм і ультиматуми сподобаються.
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21.01.2024 18:50 Відповісти
Бо вони тодi стають геть шовковими .
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21.01.2024 18:55 Відповісти
100%
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21.01.2024 19:05 Відповісти
Правильно. Тільки мовою пи@дюлин.
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21.01.2024 19:05 Відповісти
З кацапами та їх найближчим спільником білорусами до повної деокупації України взагалі немає про що говорити. Після деокупації тільки про суми, терміни і порядок виплати репарацій. Кордон з кацапами має бути повністю заблокований на в'їзд і транзит - тільки на виїзд і депортацію кацапні на "історічєскую родіну".
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21.01.2024 19:07 Відповісти
Приавильно. Мовою ультиматумів може розмовляти лише росія.

Тому відповідь одна: ПНХ.
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21.01.2024 19:09 Відповісти
русскій язик сам по собі ультиматєрний

як на ньому нє говорі - всьо ультиматєрно получається
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21.01.2024 19:12 Відповісти
З Україною, можна говорити мовою УЛЬТИМАТУМУ, а з московією, так ніззя… бо ***** прийде із сруськім міром, і нагадить на стіл для прийомів!!
Дуже несе вигрібної ямою з московїї, від таких висловлювань…
Щось подібне, уже глаголив, отой з ВРУ з посвідченням громадянина України!! Сам, він не мєсний і Україну не Захищати приїхав…, а з неї просто наофшорити!
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21.01.2024 19:15 Відповісти
Мутації двоголового орла.
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21.01.2024 19:20 Відповісти
Мені подобається стан здоров,я цієї "пташки"...
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22.01.2024 01:14 Відповісти
Немаэ з ким говорити тільки повна ізоляцыя цих варварів ,бункерний чорт ні про який мир окрім капітуляції і слухати не хоче ,лише повне виснаження рашиської економіки і знищення воєного потенціалу ворога можливо змусить орду зупинитись.
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21.01.2024 19:23 Відповісти
Таки да! росія розуміє тільки чоботом в рило! Які ультиматуми!
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21.01.2024 19:39 Відповісти
Та до чого тут росія ? московія ...все інщє Бурятія,Татарстан,Киргизтан ,Якутія ,Мокшандія,Удмурдія ,Чукотка і т.і...
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21.01.2024 19:42 Відповісти
Чуєш ти, гармонін посол. іди ти ...
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21.01.2024 19:49 Відповісти
3,14дерації не варто ставити ультиматуматиму , Варто в Україні поставити тактичні ракети з ядерними бойовими головками,націлені на мордор...
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21.01.2024 19:54 Відповісти
це б моментально вирішило багато проблем...

але призведе до фінансового кризису... світова економіка сильно глобалізована... американські і європейські банки завязли в інвестиціях в Китай....тільки поставки дешевих ресурів з раші зараз витягує з кризи китайську економіку і заодно рятує проблемні інвестиції..

друге сильне здорожчання ресурсів які поставляються з раші призведе до нового витка інфляці, що змусить ЄС і штати підняти ще ставку фінансування...

при подвійному ударі почнеться банкопад... що призведе до маштабного кризису...

хоча б звичайної балістики на 2000 км поставили ... дало б змогу руйнувати виробництво озброєння в раші
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21.01.2024 20:28 Відповісти
Як казав герой однієї епічної трагедії: "Не вірю у силу слова я, а вірю у силу пі@дюлей" Рашка розуміє лише силу.
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21.01.2024 20:41 Відповісти
Звісно, що поц-ла рф можна і поцлати, але мені не подобається взагалі оці всі тілорухи щодо "формули миру". Це що, знову "треба просто перестать стрілять"? "Та це ж вже було!" сказав якось з цього приводу двократний президент кучма.
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21.01.2024 21:22 Відповісти
З п*дарасами взагалі неможна розмовляти...
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21.01.2024 23:45 Відповісти
100% БОГ не збирається цього робити. Праця АНГЕЛА в ЗАКОННІЙ видачі ХЛІБА РУК ТА РОЗУМУ починається на Сході і з чотирьох четвертей кола три мають вигляд ТРИЗУБА(часові етапи "звір"=дикун, "скотина"=попрошайка та людина), що направлений на Захід(так йде АНГЕЛ) В ПЕРДИЛО СОЦІУМУ, і тільки в останній четверті - ЛЮДИНА БОГОПОДІБНА він зникає, так тому, що в цій четверті світ ділиться й від Землі забирають частину людства на іншу планету, тобто - до РАЮ. На всіх попередніх трьох етапах йде подвижка працею АНГЕЛА від столу ДИКУНА до столу ЛЮДИНА, як зміною кольорів шкіри, так і переміщенням за стіл з кращими умовами, цим створюються перспективні розвинуті держави. Наразі світ знаходиться в розділі. Якщо рашка не засвоїла ЗАКОН ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ, який виданий тисячоліття тому, - ніхто чекати не буде, бо все має свій час, й це стосується всіх бандюків, - ***** знають вони про це, чи ні. Порядок зміни кольорів шкіри початковий виглядає так: від червоної(кроваві) до чорної(руки в сраці), з чорної в жовту і з жовтої в білу, з білої випадають в червону або чорну в залежності скільки та які ЗАПОВІДІ порушені, тобто НЕ ВИВЧЕНІ=НЕ ЗАСВОЄНІ, тому до "жовтого крему"(Булгаков) Маргоші Симонянші потрібно закінчить Академію Джунглів(АД), - це й є, коли "перші" стають останніми. В ігри "вірю-не вірю" я не граю, з бабцею з "розбитим коритом"=тупа церква(ні рук, ні розуму) не в стосунках, - ТІЛЬКИ ЗНАННЯ, - хочете мати ІСТИНУ - В,*******, ніхто "на шару" її не принесе. АРХ М
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22.01.2024 03:03 Відповісти
С россией вообще нельзя разговаривать, все равно она нарушит все договоренности. Ее нужно просто уничтожить.
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22.01.2024 03:50 Відповісти
Так с ней и не разговаривают
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22.01.2024 10:25 Відповісти
Гармонин запустил баянова
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22.01.2024 13:07 Відповісти
 
 