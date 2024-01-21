Посол РФ Гармонін про підготовку Швейцарією мирного саміту щодо завершення війни в Україні: "З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів"

У Росії відреагували на підготовку Швейцарією мирного саміту на рівні лідерів держав щодо завершення війни в Україні. Російський посол назвав цю зустріч "безглуздою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Посол Російської Федерації у Швейцарії Сергій Гармонін назвав проведення у країні глобального мирного саміту щодо завершення війни в Україні "безглуздим".

Раніше про відповідну ініціативу заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд, за її словами, підготовка до зустрічі розпочнеться негайно.

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"З Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів", – сказав Гармонін, зазначивши, що українська Формула миру "містить низку ультиматумів на адресу Росії".

Крім того російський посол розкритикував Швейцарію, заявивши, що країна послідовно підтримує "антиросійську лінію колективного Заходу", а демонструючи солідарність з Україною, вона "втратила свою роль неупередженого міжнародного посередника". Тому про посередництво Швейцарії "не може бути й мови".

Гармонін заявив, що до уваги мають бути прийняті російські вимоги, зокрема те, що "Україна повинна стати нейтральною, позаблоковою країною без ядерної зброї".

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