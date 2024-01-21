Важливо допомагати Україні, оскільки Росія грає на слабкості та втомі наших союзників, - глава МЗС Франції Сежурне
Міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція завжди допомагала українцям і продовжуватиме це робити. Крім того, вони працюють над підготовкою низки заяв для візиту Емманюеля Макрона до України в лютому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Сежурне сказав у неділю в інтерв’ю Le Parisien.
"Це важливо, оскільки Росія грає на слабкості та втомі наших союзників. Я мав змістовні переговори з президентом Зеленським, який виклав свої основні потреби для продовження опору. Тепер ми повинні працювати над підготовкою низки заяв, які можна було б зробити на місці, під час візиту Емманюеля Макрона в лютому", - сказав міністр.
За словами Сежурне, Франція завжди допомагала українцям, і "ми будемо продовжувати це робити, і Україна може розраховувати на Францію. Це також важливий меседж для французів, оскільки наслідки поразки України були б значними".
Сежурне припустив, що одним з наслідків гіпотетичної поразки України міг би стати контроль Росії над 30 відсотками світового експорту пшениці, і французькі фермери були б атаковані на ринках. "Результатом стала б інфляція і, ймовірно, дуже серйозна продовольча проблема. Тому ми повинні підтримати українців і не дати цьому конфлікту загрузнути", - вважає Сежурне.
Глава МЗС також прокоментував твердження України, про те, що серед компонентів до російських ракет є французькі складники: "Ми перебуваємо в процесі оцінки цього. Але це може бути питання залишків від старих контрактів. У будь-якому разі, немає доведених фактів незаконної передачі (комплектуючих. – Ред.) з боку наших виробників. Але коли треті країни не дотримуються санкційного режиму, то неминуче виникає обхідний шлях", - стверджує міністр.
На його думку, двостороння безпекова угода, яку президент Макрон має намір підписати у Києві, не втягне Францію у війну, оскільки вона не зможе "щось змінити в характері конфлікту і в нашій участі в ньому. Є країна, на яку напали - Україна, і цілком законно і морально допомогти їй захистити себе. Цього очікують українці, щоб мотивувати їх вистояти у цій війні".
Сежурне також знов спростував російське твердження, що нібито в Україні воюють французькі найманці: "Росія вже привчила нас до грубих маніпуляцій. Це лише один випадок, будуть і інші. Давайте не будемо в це втягуватися", - закликав міністр.
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тільки дурень біжить віддавати пістоля сусіду...
нормальні заряджають...