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Новини Допомога Україні
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Важливо допомагати Україні, оскільки Росія грає на слабкості та втомі наших союзників, - глава МЗС Франції Сежурне

стефан,сежурне

Міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Франція завжди допомагала українцям і продовжуватиме це робити. Крім того, вони працюють над підготовкою низки заяв для візиту Емманюеля Макрона до України в лютому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Сежурне сказав у неділю в інтерв’ю Le Parisien.

"Це важливо, оскільки Росія грає на слабкості та втомі наших союзників. Я мав змістовні переговори з президентом Зеленським, який виклав свої основні потреби для продовження опору. Тепер ми повинні працювати над підготовкою низки заяв, які можна було б зробити на місці, під час візиту Емманюеля Макрона в лютому", - сказав міністр.

За словами Сежурне, Франція завжди допомагала українцям, і "ми будемо продовжувати це робити, і Україна може розраховувати на Францію. Це також важливий меседж для французів, оскільки наслідки поразки України були б значними".

Сежурне припустив, що одним з наслідків гіпотетичної поразки України міг би стати контроль Росії над 30 відсотками світового експорту пшениці, і французькі фермери були б атаковані на ринках. "Результатом стала б інфляція і, ймовірно, дуже серйозна продовольча проблема. Тому ми повинні підтримати українців і не дати цьому конфлікту загрузнути", - вважає Сежурне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сежурне підтвердив готовність Франції надавати експертну допомогу для прискорення вступу України в ЄС

Глава МЗС також прокоментував твердження України, про те, що серед компонентів до російських ракет є французькі складники: "Ми перебуваємо в процесі оцінки цього. Але це може бути питання залишків від старих контрактів. У будь-якому разі, немає доведених фактів незаконної передачі (комплектуючих. – Ред.) з боку наших виробників. Але коли треті країни не дотримуються санкційного режиму, то неминуче виникає обхідний шлях", - стверджує міністр.

На його думку, двостороння безпекова угода, яку президент Макрон має намір підписати у Києві, не втягне Францію у війну, оскільки вона не зможе "щось змінити в характері конфлікту і в нашій участі в ньому. Є країна, на яку напали - Україна, і цілком законно і морально допомогти їй захистити себе. Цього очікують українці, щоб мотивувати їх вистояти у цій війні".

Сежурне також знов спростував російське твердження, що нібито в Україні воюють французькі найманці: "Росія вже привчила нас до грубих маніпуляцій. Це лише один випадок, будуть і інші. Давайте не будемо в це втягуватися", - закликав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція налаштована спільно посилювати можливості України виготовляти системи озброєння, - глава МЗС Сежурне

Автор: 

Франція (3046) допомога і підтримка (1156) Сежурне Стефан (30)


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Топ коментарі
+8
русня грає на відсутності досвіду, далекоглядності, стратегії розвитку і змінності влади в демократичних країнах
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21.01.2024 18:21
+4
Цікаво від чого так втомились союзники??? Якщо нереально бідна навіть до війни Україна якось живе вже 2 рік,а вони втомились!!!
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21.01.2024 18:25
+3
від зайвих справ
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21.01.2024 18:25
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русня грає на відсутності досвіду, далекоглядності, стратегії розвитку і змінності влади в демократичних країнах
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21.01.2024 18:21 Відповісти
Цікаво від чого так втомились союзники??? Якщо нереально бідна навіть до війни Україна якось живе вже 2 рік,а вони втомились!!!
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21.01.2024 18:25 Відповісти
від зайвих справ
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21.01.2024 18:25 Відповісти
франция втомилася не втягуватися
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21.01.2024 18:33 Відповісти
Вони втомились закликати одне одного до допомоги Україні.
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21.01.2024 20:25 Відповісти
Та вже потихеньку починають прокидатись....
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21.01.2024 22:08 Відповісти
Абсолютно. Не так на змінності влади, як на можливості повної зміни курсу при кожній новій адміністрації, що робить важким проведення послідовної стратегічної політики протягом десятиліть.
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21.01.2024 18:41 Відповісти
Головне !!! На цій втомі грає МАРОДЕРНЯ на Банковій! З таким викликом порушувати принципи для вступу до ЄС та НАТО - це тільки діяти на вигоду виборчій компанії Трампа=Хйлу .

Бігус, Ніколов, Мазепа, "Я апять думаю як мене обрати під час війни" , Шарапов все іще у МО - найголовніший афармітель крадівництва при Резнікові, міністерство харошіх навастєй, Ахмєтов без тендера будує укріплення оборони, Фьодоров без повноважень захапвиши бюджет місцевих рад агітує школярів будувати дрони, Камишін вивозить зерно Ахмєтова на довоєнному рівні, трек у ВР з викликом нищить ВР...
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21.01.2024 18:57 Відповісти
https://inosmi.ru/foreignaffairs_org/ Foreign Affairs

Трамп - не єдиний лідер США, який задається питанням, чому Європа, населення якої втричі перевищує населення Росії, а ВВП у дев'ять разів перевищує російський, все ще залежить від Сполучених Штатів у питаннях оборони. У часто цитованому інтерв'ю головному редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу в 2016 році президент Барак Обама жорстко розкритикував європейців (і багатьох інших) як "халявщиками".

Але Трамп пішов ще далі. За словами Джона Болтона, який на той час був радником президента з національної безпеки, у 2019 році під час однієї із зустрічей Трамп серйозно заговорив про вихід США з альянсу, сказавши: «Мені начхати на НАТО». Частково погрози Трампа були лише хитрощами, щоб змусити європейські держави виконати свої зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, але лише частково.
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21.01.2024 18:36 Відповісти
2024 рік буде небезпечним, тому що країни по всьому світу спостерігають за політикою в Сполучених Штатах із сумішшю зневіри, захоплення, жаху та надії. Вони знають, що цей політичний театр обере не лише наступного президента США, а й найвпливовішого лідера світу.
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21.01.2024 18:38 Відповісти
Трамп ще не виграв вибори, але вже впливає на геополітику, пише Foreign Affairs. Уряди в усьому світі приймають рішення, виходячи з припущення, що через рік їм, можливо, доведеться мати справу з зовсім іншим президентом.
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21.01.2024 18:40 Відповісти
Путін памʼятає, що Трамп обіцяв покласти край війні "всього за один день".
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21.01.2024 18:51 Відповісти
ВВП Заходу в 10 р. більше рашки і за 2р. партнери вже в милі
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21.01.2024 18:41 Відповісти
я б не дуже хаяв захід, бо коли ти чюєш носом загрозу,
тільки дурень біжить віддавати пістоля сусіду...
нормальні заряджають...
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21.01.2024 19:20 Відповісти
Треба допомагати ...вже дев'ять років ,так допомагайте нарешті ! Чи Захід чекає , коли Китай з Іраном у відкритому підуть розом з москвою, на них ?
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21.01.2024 19:36 Відповісти
 
 