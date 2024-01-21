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Європа має активізуватися та зробити свій внесок у захист України від агресії РФ, - міністр оборони Британії Шеппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Європа має активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
"Британія, знову ж таки, як і у всіх інших речах, лідирує з пакетом 2,5 мільярда фунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною", - сказав міністр оборони Британії.
Шеппс заявив, що Європа повинна "активізуватися" та надати Україні більше фінансування.
"Тепер … не лише США, але й Європа має активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе", - додав Шеппс.
Топ коментарі
+5 Марина Нєчаєва #561431
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+2 polini orop
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+2 Юрист Правильный
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Трамп - не єдиний лідер США, який задається питанням, чому Європа, населення якої втричі перевищує населення Росії, а ВВП у дев'ять разів перевищує російський, все ще залежить від Сполучених Штатів у питаннях оборони. У часто цитованому інтерв'ю головному редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу в 2016 році президент Барак Обама жорстко розкритикував європейців (і багатьох інших) як "халявщиками".
Але Трамп пішов ще далі. За словами Джона Болтона, який на той час був радником президента з національної безпеки, у 2019 році під час однієї із зустрічей Трамп серйозно заговорив про вихід США з альянсу, сказавши: «Мені начхати на НАТО». Частково погрози Трампа були лише хитрощами, щоб змусити європейські держави виконати свої зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, але лише частково.
тобто система перемогла народ і непереможно стоїть вже 33 роки
як елітні представники Європи ( не тільки ЄС) виклали на стіл перед республіканцями у США ультиматум для підтримки України , чим погрожували - ОФІЦІЙНО . Огляд преси США та Великобританії за результатами перемовин
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc
Під час передвиборного заходу в США Трамп назвав прем'єра Угорщини Віктора Орбана "великою людиною та великим лідером", який деяким не подобається, бо "занадто сильний".
Тепер … не лише США, але й Європа має активізуватися.
Ну...… не лише США, "пауза" там більш-менш зрозуміла - Глобальна допомога, економічна підтримка та боротьба з корупцією, - Держдеп оприлюднив теми переговорів Зеленського, Блінкена й Саллівана Джерело: (Про ці теми на Давосі, якось тихо в укрЗМІ))) "Шекспір" видно в Конгресі та Сенаті.
А ось це незрозуміле - ЄС має відігравати OR?And Європа має активізуватися. Про що йде мова, в Європі свій "Шекспір"?
ЄС має відігравати OR?And Європа має активізуватися - мова йде про конкретні країни чи про Єврокомісію (інститути ЄС).
Тонкість моменту- Німеччина виділила допомогу Україні повз Єврокомісії, окрема анонсувала фінансування 200 000 снарядів. Швеція окремо запросила фінансування для збільшення виробництва снарядів. Щось відбувається "за лаштунками" публічних ЗМІ...
Понятно, СМИ Украины, получающие, видимо, гранты Сороса молчат или потом, исказят его слова.
,,Еще прежде, чем я зайду в Овальный кабинет, и спустя некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я закончу эту ужасную войну между Россией и Украиной.
Мы дали Украине около 200 миллиардов долларов (купили 31 Абрамс....), Европа - 20.
Европе, со своей стороны, придется увеличить расходы на Украину в равной мере с США - сейчас же расходы несоизмеримы.
Города разрушают, гибнут люди, и количество погибших намного больше того, что вам озвучивают. К концу войны число погибших будет намного большим. Этого не должно было происходить, никого не должны были убивать.
Нулевые шансы на то, что Путин это сделал бы, если бы был я президентом. Он бы на это не пошел......
Я бы ему рассказал, что мы с ним сделаем, если он начнет войну. И он бы этого никогда не сделал...
Путин пошел с войной в соседнее государство отчасти из-за слишком выгодных для России цен на нефть, которые поднял Байден.
Ведь цена стала выше 100 долларов за баррель. При мне цена была на уровне 35-40 долларов. Когда 35-40 - вы выживаете, а когда 100 - вы чертовски богаты".