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Європа має активізуватися та зробити свій внесок у захист України від агресії РФ, - міністр оборони Британії Шеппс

грант,шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Європа має активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

"Британія, знову ж таки, як і у всіх інших речах, лідирує з пакетом 2,5 мільярда фунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною", - сказав міністр оборони Британії.

Шеппс заявив, що Європа повинна "активізуватися" та надати Україні більше фінансування.

"Тепер … не лише США, але й Європа має активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе", - додав Шеппс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витрати Великої Британії на власну оборону та допомогу Україні є найвищими за останній час, оскільки РФ продовжує розхитувати світовий порядок, - міністр оборони Шеппс

Автор: 

Велика Британія (5549) Євросоюз (13315) допомога і підтримка (1156) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+5
Якщо Яник якось з шапками тоді вже був змирився, то Буонопартій нам не пробачить нічого. Це підла, ниця скотиняка з гарною пам'яттю.
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21.01.2024 19:13
+2
Так захистити Україну потрібно, але є проблема як захистити коли правляча система з 91 року в цій державі україно фобна з усіма витікаючими.
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21.01.2024 18:58
+2
Взагалі то за два роки можна було переконатися ...
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21.01.2024 19:09
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https://inosmi.ru/foreignaffairs_org/ Foreign Affairs

Трамп - не єдиний лідер США, який задається питанням, чому Європа, населення якої втричі перевищує населення Росії, а ВВП у дев'ять разів перевищує російський, все ще залежить від Сполучених Штатів у питаннях оборони. У часто цитованому інтерв'ю головному редактору The Atlantic Джеффрі Голдбергу в 2016 році президент Барак Обама жорстко розкритикував європейців (і багатьох інших) як "халявщиками".

Але Трамп пішов ще далі. За словами Джона Болтона, який на той час був радником президента з національної безпеки, у 2019 році під час однієї із зустрічей Трамп серйозно заговорив про вихід США з альянсу, сказавши: «Мені начхати на НАТО». Частково погрози Трампа були лише хитрощами, щоб змусити європейські держави виконати свої зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону, але лише частково.
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21.01.2024 18:54 Відповісти
Трамп ще не виграв вибори, але вже впливає на геополітику, пише Foreign Affairs. Уряди в усьому світі приймають рішення, виходячи з припущення, що через рік їм, можливо, доведеться мати справу з зовсім іншим президентом.
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21.01.2024 18:55 Відповісти
Путін памʼятає, що Трамп обіцяв покласти край війні "всього за один день".
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21.01.2024 18:56 Відповісти
Із довбойобом
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21.01.2024 20:16 Відповісти
Своїми заявами про те що Трампу начхати на Європу Трамп приведе до відтворення СССР 2.0. Населення Євросоюзу не усвідомлює небезпеки війни РФ проти України. В ЄС хочуть мирно спокійно жити і не задумуються що РФ з кров'ю забере собі Польщу, Чехію, Словакію, Венгрію, всю Прибалтику, Румунію та Болгарію. Поділить Німеччину і Берлін навпіл. Відтворить НДР Варшавський блок та ЗГВ. Від своєї дурості американці в США отримають ядерний кийок уже не РФ а КНР+РФ. Хоче ЄС та СЩА то й отримає ,, мир із постійною ядерною загрозою,, Історія нікого не вчить розуму. А нас історія покарає за мирний безкровний спосіб отримання Незалежності в 1992р. Коли б ми мали МАЙДАН тоді, тепер би до влади не прийшла різна шваль. І Крим би залишався українським і окупації не було б
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21.01.2024 20:56 Відповісти
Так захистити Україну потрібно, але є проблема як захистити коли правляча система з 91 року в цій державі україно фобна з усіма витікаючими.
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21.01.2024 18:58 Відповісти
Якщо Яник якось з шапками тоді вже був змирився, то Буонопартій нам не пробачить нічого. Це підла, ниця скотиняка з гарною пам'яттю.
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21.01.2024 19:13 Відповісти
А Зе тут до чого? Навіщо Майдани робили, щоб у 10-му Ющ пролетів, а у 19-му Порох? Ось наробили діл і купи каші....
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21.01.2024 19:46 Відповісти
*******, як завжди
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21.01.2024 20:17 Відповісти
Наскільки памʼятаю майдани як раз були реакцією на антиукраїнські політ еліти , корупцію і призупинення европейського напрямку руху, але успіху вони не досягли - система спокійно розстріляла людей вистояла і зміцнилася... на жаль але факт
тобто система перемогла народ і непереможно стоїть вже 33 роки
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21.01.2024 20:19 Відповісти
"Европа предъявила Америке ультиматум по Украине"

як елітні представники Європи ( не тільки ЄС) виклали на стіл перед республіканцями у США ультиматум для підтримки України , чим погрожували - ОФІЦІЙНО . Огляд преси США та Великобританії за результатами перемовин
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc
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21.01.2024 19:04 Відповісти
Орбан своєю чергою також неодноразово розхвалював Трампа, зокрема казав, що "якби Трамп був сьогодні американським президентом, то не було б російсько-української війни", і навіть більше - що "Трамп - людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".

Під час передвиборного заходу в США Трамп назвав прем'єра Угорщини Віктора Орбана "великою людиною та великим лідером", який деяким не подобається, бо "занадто сильний".
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21.01.2024 19:43 Відповісти
Орбан не розуміє, що відтворення Варшавського блоку ставить хрест на ньому і незалежній Мадярщині. А ******* вкрутять мізки за мадярське українське Закарпаття. Маскалі в моменті дадуть йому просратися.
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21.01.2024 21:01 Відповісти
Взагалі то за два роки можна було переконатися ...
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21.01.2024 19:09 Відповісти
А шо ,занепокоєння вже не діє ?
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21.01.2024 19:15 Відповісти
Цікава заява, тим що вона не одна із таким змістом - ЄС має відігравати активнішу роль у наданні озброєння Україні, - Науседа Джерело:

Тепер … не лише США, але й Європа має активізуватися.
Ну...… не лише США, "пауза" там більш-менш зрозуміла - Глобальна допомога, економічна підтримка та боротьба з корупцією, - Держдеп оприлюднив теми переговорів Зеленського, Блінкена й Саллівана Джерело: (Про ці теми на Давосі, якось тихо в укрЗМІ))) "Шекспір" видно в Конгресі та Сенаті.

А ось це незрозуміле - ЄС має відігравати OR?And Європа має активізуватися. Про що йде мова, в Європі свій "Шекспір"?

ЄС має відігравати OR?And Європа має активізуватися - мова йде про конкретні країни чи про Єврокомісію (інститути ЄС).
Тонкість моменту- Німеччина виділила допомогу Україні повз Єврокомісії, окрема анонсувала фінансування 200 000 снарядів. Швеція окремо запросила фінансування для збільшення виробництва снарядів. Щось відбувається "за лаштунками" публічних ЗМІ...
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21.01.2024 19:40 Відповісти
Взагалі німцям та французам виготовити 1 млн снарядів є проблемою в тому ,шо чорне металургійне виробництво вони перенесли в Китай. На всю Європу є єдиний завод в Німеччині котрий катає рейки для залізниць. Зібрати ********** в Європі можуть швидко і багато. А от виготовити заготовки деталей та сировину для пороху і вибухівки важко
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21.01.2024 21:07 Відповісти
20 января на встрече с избирателями в штате Нью-Гемпшир экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах в текущем году остановить российско-украинскую войну еще до инаугурации.
Понятно, СМИ Украины, получающие, видимо, гранты Сороса молчат или потом, исказят его слова.
,,Еще прежде, чем я зайду в Овальный кабинет, и спустя некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я закончу эту ужасную войну между Россией и Украиной.
Мы дали Украине около 200 миллиардов долларов (купили 31 Абрамс....), Европа - 20.
Европе, со своей стороны, придется увеличить расходы на Украину в равной мере с США - сейчас же расходы несоизмеримы.

Города разрушают, гибнут люди, и количество погибших намного больше того, что вам озвучивают. К концу войны число погибших будет намного большим. Этого не должно было происходить, никого не должны были убивать.
Нулевые шансы на то, что Путин это сделал бы, если бы был я президентом. Он бы на это не пошел......
Я бы ему рассказал, что мы с ним сделаем, если он начнет войну. И он бы этого никогда не сделал...

Путин пошел с войной в соседнее государство отчасти из-за слишком выгодных для России цен на нефть, которые поднял Байден.
Ведь цена стала выше 100 долларов за баррель. При мне цена была на уровне 35-40 долларов. Когда 35-40 - вы выживаете, а когда 100 - вы чертовски богаты".
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21.01.2024 23:01 Відповісти
 
 