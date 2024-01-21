Європа має активізуватися та зробити свій внесок у захист України від агресії РФ, - міністр оборони Британії Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Європа має активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

"Британія, знову ж таки, як і у всіх інших речах, лідирує з пакетом 2,5 мільярда фунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною", - сказав міністр оборони Британії.

Шеппс заявив, що Європа повинна "активізуватися" та надати Україні більше фінансування.

"Тепер … не лише США, але й Європа має активізуватися та зробити свій внесок, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе", - додав Шеппс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витрати Великої Британії на власну оборону та допомогу Україні є найвищими за останній час, оскільки РФ продовжує розхитувати світовий порядок, - міністр оборони Шеппс