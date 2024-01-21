Один чоловік загинув, ще один - зазнав поранень унаслідок обстрілу росіянами із "Градів" та гармат Красногорівки

Російські окупанти 21 січня обстріляли Красногорівку в Мар’їнській громаді Донецької області. Одного чоловіка вбито, одного – поранено.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Нові жертви російської армії - цього разу у Мар'їнській громаді.



Росіяни обстріляли Красногорівку з "Градів" та гармат 152-го калібру. 62-річний чоловік загинув, 70-річний — отримав поранення.



Пораненого доставлено в лікарню — він отримує необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Також Філашкін закликав мешканців евакуюватися.

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