Один чоловік загинув, ще один - зазнав поранень унаслідок обстрілу росіянами із "Градів" та гармат Красногорівки
Російські окупанти 21 січня обстріляли Красногорівку в Мар’їнській громаді Донецької області. Одного чоловіка вбито, одного – поранено.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Нові жертви російської армії - цього разу у Мар'їнській громаді.
Росіяни обстріляли Красногорівку з "Градів" та гармат 152-го калібру. 62-річний чоловік загинув, 70-річний — отримав поранення.
Пораненого доставлено в лікарню — він отримує необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також Філашкін закликав мешканців евакуюватися.
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показати весь коментар21.01.2024 19:32 Відповісти Мені подобається 2
oqo obo #545274
показати весь коментар21.01.2024 21:20 Відповісти Мені подобається 0
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