Протягом 21 січня ЗСУ відбили атаки росіян на 6 напрямках, під Авдіївкою відбито 14 штурмів росіян, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 21 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Триває шістсот дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Марчихина Буда, Фотовиж, Атинське, Павлівка, Костянтинівка, Садки Сумської області; Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне Харківської області.

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак поблизу Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та неподалік населених пунктів Ямполівка, Григорівка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ласточкине, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 3 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Максимільянівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Богоявленка, Старомайорське, Зелене Поле.

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На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Новотягинка Херсонської області. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника".

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