Росіяни протягом 21 січня завдали 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян по території України протягом 21 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".
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