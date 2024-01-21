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Новини
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Румунські фермери звернулися до влади щодо імпорту з України: вимагають рішень на рівні ЄС

експорт,імпорт

Румунські фермери звернулися до влади з вимогою домагатися на рівні ЄС рішень, що забезпечать "виживання європейських фермерів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, з таким листом звернувся Альянс із сільського господарства, що об’єднує кілька фермерських організацій.

Лист адресований президенту Клаусу Йоганнісу, прем’єру Марчелу Чолаку та профільному міністру Флоріну Барбу у зв’язку з майбутнім засіданням міністрів сільського й рибного господарства країн ЄС.

Аграрії хочуть рішення на рівні ЄС, що забезпечить "виживання європейських фермерів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські фермери вимагають накласти обмеження на імпорт української продукції

Вони пропонують до 30 квітня 2023 року створити і запустити систему, яка передбачатиме, що призначення сільськогосподарської продукції з України буде визначене ще до її ввезення на території ЄС (для імпорту, транзиту тощо), товар має бути зважений, дані внесені у систему і "бути доступні усім зацікавленим", з метою гарантувати, що кожна поставка вирушить саме туди, куди заплановано, у повному обсязі.

Також асоціація хоче запровадити граничні значення на імпорт сільгосппродукції на основі річних або квартальних середніх показників 2021-2022 років.

Крім того, фермери вимагають оповіщення Брюсселя та автоматичного застосування "запобіжників" на національному рівні, якщо буде виявлено порушення правил власниками продукції агроімпорту чи її перевізниками на території будь-якої з країн-членів.

Також читайте: Експорт українських товарів впав до одного з найнижчих показників за десятиліття, – Свириденко

Автор: 

імпорт (2588) Румунія (1156) фермер (383)


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Топ коментарі
+8
Европриживали роздухарились на німецьких дотаціях...
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21.01.2024 21:39
+7
Разжирели на евродотациях... А про войну задуматься слабо?
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21.01.2024 21:37
+6
Вільна конкуренція? Ні, не чули...
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21.01.2024 22:04
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Разжирели на евродотациях... А про войну задуматься слабо?
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21.01.2024 21:37 Відповісти
Европриживали роздухарились на німецьких дотаціях...
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21.01.2024 21:39 Відповісти
Це результат того, що Донбас перестав кормити решту України. В Україні з'явились величезні надлишки продовольства.
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21.01.2024 21:59 Відповісти
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22.01.2024 03:15 Відповісти
Вільна конкуренція? Ні, не чули...
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21.01.2024 22:04 Відповісти
Вільна конкуренція можлива в колі рівних можливостей
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21.01.2024 22:54 Відповісти
Саме так, хто хоче - шукає можливості, хто ні - шукає причину. А хитрожопі хочуть відсотків 200 прибутку наварити ще й дотації від ЄС на шару отримати.
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22.01.2024 08:17 Відповісти
"Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!" (с)
Ось і все, що потрібно було знати про фальшиву пісню про євроінтеграцію, якою нас годували з 2014 року. Хоча це ще не кінець, це лише початок.
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21.01.2024 22:09 Відповісти
Путін ***** чи ні?
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21.01.2024 23:20 Відповісти
Судячи по всьому тебе годували кацапським лайном, гнида.
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21.01.2024 23:21 Відповісти
Схоже, 73 дупоголових заблукали, замість земарафону на Цензор приперлись. Малоросам варто виставку малюнків Ложкіна подивитись, та нема часу, тре паганих сусідів обгадити.
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21.01.2024 22:18 Відповісти
 
 