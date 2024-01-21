Росіяни 6 разів безуспішно штурмували українські плацдарми на лівому березі Дніпра, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра протягом 21 січня 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ".
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https://twitter.com/qwest__/status/1749130942155747552