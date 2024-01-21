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Росіяни 6 разів безуспішно штурмували українські плацдарми на лівому березі Дніпра, - Генштаб

зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра протягом 21 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти протягом 20 січня 6 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) Дніпро (3253) плацдарм (81)


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https://twitter.com/i/status/1749130942155747552 як кременчуцький айтішнік в окулярах по звірячому невблаганно вбиває качка з ******
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21.01.2024 22:37 Відповісти
Пише, що сторінки не існує.
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21.01.2024 22:42 Відповісти
ніт, вона існує. Тільки що передивився у восьми раз.
https://twitter.com/qwest__/status/1749130942155747552
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21.01.2024 22:48 Відповісти
Тепер з'явилась, а тоді не було, чесно.
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22.01.2024 00:39 Відповісти
А чи варто на одного орка цінний дрон витрачати? Хоча, якщо полковник чи хоча б капітан, тоді да.
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22.01.2024 00:42 Відповісти
думаю, що 400$ - це цілком ринкова ціна життя одного кацапа, ким би він не був - філологом з лєнінбурга чи гопніком з чухломи. е гарне капіталовкладення. Тим більше FPV-дронів зараз вистачає. Не вистачає дронщиків.
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22.01.2024 01:19 Відповісти
 
 