21 січня в окупованому Донецьку пролунали вибухи, ЗСУ офіційно заявили, що не застосовували по місту засоби ураження
У неділю 21 січня в Донецьку внаслідок обстрілу ринку загинули й постраждали цивільні, ОСУВ "Таврія" заявляє, що в цьому випадку не застосовувало засобів ураження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Новини Донбасу".
У неділю зранку видання з посиланням на очевидців повідомило, що в окупованому Донецьку в мікрорайоні Текстильщик під обстріл потрапив ринок, є "загиблі та поранені.
В той же час, ввечері 21 січня Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку заявив про непричетність до даного випадку: "Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців".
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Не парьтесь, кацапы и бОльшая часть дАнецких уродов этого не заслуживают.
поправте зрівнювалку, вона в вас паламалася...
Херсон обстрілюють щоденно, зранку до вечора
Ще краще. Вона торговала индюками? Я вибачаюсь що таке сатіва?
Но прилетело почему-то по району, где только на прошлой неделе начался бунт против Пушилы с кучей правдивых видосиков о жизни без воды, тепла. (c)
И про пожары в Усть-Луге тоже нужно было говорить что это не ВСУ, а нет - "это мы, это мы"..
Москалі не ті люди - "страдать должни все".
Так що, перехитрившие себя домбасити , ви почали цей армагедон і на вас він буде закінчуватись.
Уявіть собі що буде коли москалі оголосять героическую оборону Донецька.
Тупориле стадо, воно не бачить що москалі зробили з Соледаром, Бахмутом, Авдіївкою ? Таке і їх чекає
Обстрілюють цивільних лише окупанти,люди знають.Бояться на людях відкрито це промовити,бо є й доволі тих,яких називають колаборантами.ЗСУ обстрілюють виключно військові об'єкти,зовсім не стріляють по цивільним,бо нема сенсу стріляти по своїм людям.!Ще в ЗСУ є дефіцит ***********. Всі це знають.А окупант і є окупант.Він чужий на українській землі.Створює мерзенні провокації.
Мало їх дамбілі за восім лєт.
Якби нормально дамбілі ще в 14 році, то не було б цього лайна. Дамбіть потрібно було ще в Криму цю мразоту.
Массированные бомбардировки Британии в 1940 году...как сплотились простые британцы против нацистов Гитлера .. реальные кадры тех лет... поучительная история для Украины ✊💪🇺🇦
Обстріл ринку в вихідний день - це дикість, воєнний злочин. І вчинений він рашистами, під черговий Радбез ООН чи просто так, щоб було, - неважливо.
Це в них національна забава обстрілювати своїх ще з Маніли та Боссе, разом з матрьошками, ведмедями та портретами вождя
Кравчук, Шушкевич и Ельцын позитивные сепары или негативные?