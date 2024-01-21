21 січня в окупованому Донецьку пролунали вибухи, ЗСУ офіційно заявили, що не застосовували по місту засоби ураження

У неділю 21 січня в Донецьку внаслідок обстрілу ринку загинули й постраждали цивільні, ОСУВ "Таврія" заявляє, що в цьому випадку не застосовувало засобів ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Новини Донбасу".

У неділю зранку видання з посиланням на очевидців повідомило, що в окупованому Донецьку в мікрорайоні Текстильщик під обстріл потрапив ринок, є "загиблі та поранені.

В той же час, ввечері 21 січня Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку заявив про непричетність до даного випадку: "Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна! Росії доведеться відповідати за відібрані життя українців".

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