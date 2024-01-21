Десантіс знявся на користь Трампа із перегонів за висунення кандидата від Республіканської партії

21 січня губернатор Флориди Рон Десантіс зняв свою кандидатуру з перегонів за висунення кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це політик повідомив у соцмережі X

Він це зробив після того, як колишній президент Дональд Трамп випередив його на кокусах у штаті Айова.

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