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Новини Вибори в США і Україна
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Десантіс знявся на користь Трампа із перегонів за висунення кандидата від Республіканської партії

рон,десантіс

21 січня губернатор Флориди Рон Десантіс зняв свою кандидатуру з перегонів за висунення кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це політик повідомив у соцмережі X

Він це зробив після того, як колишній президент Дональд Трамп випередив його на кокусах у штаті Айова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп значно випереджає своїх опонентів-республіканців, рейтинг Байдена впав до найнижчого рівня за останні 15 років, - опитування ABC News. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вибори (6683) Трамп Дональд (5477) Десантіс Рон (14)


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Топ коментарі
+33
Що Десантіс - говно, було зрозуміло ще майже рік тому. Майже всі оглядачі про це казали. Бажаємо успіхів Нікі Хейлі
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21.01.2024 23:14
+29
У всьому світі яказ ганебна політична криза-кругом тотальні говножуї та покидьки
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21.01.2024 23:13
+26
бідний Маккейн ((
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21.01.2024 23:07
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Трамп ещё может косточкой подавиться - от винограда.
Может в душе поскользнуться на своей сперме, когда будет окучивать свою дочу.
Может раскинуть мозгами как Кеннеди - и тогда войдёт в историю.
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22.01.2024 05:18 Відповісти
Манчестер, Нью-Гемпшир
CNN
-
Ніккі Гейлі тепер є останнім кандидатом, який стоїть між Дональдом Трампом і його третьою поспіль кандидатурою від Республіканської партії та повним домінуванням у Республіканській партії.

Якщо колишній губернатор Південної Кароліни не зможе здобути шокуючу перемогу на праймеріз у Нью-Гемпширі у вівторок, перегони за висунення кандидатів Республіканської партії можуть фактично закінчитися ще до того, як вони дійсно розпочнуться.
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22.01.2024 04:36 Відповісти
Рон ДеСантіс знявся з виборів лише за два дні до республіканських праймеріз у другому штаті, Нью-Гемпширі.

У той же час одне з останніх опитувань показало, що в цьому штаті він займе третє місце з 5%, значно поступаючись як Трампу (50%), так і поміркованому кандидату Нікі Хейлі (34%).

BBC
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22.01.2024 06:04 Відповісти
Він і так ні до чого не годився, так що ніхто не сумуватиме за ним. Але вибір Трампа буде надзвичайно зловісним для української державності. Пахне «кицькою» з кожною хвилиною.
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22.01.2024 06:13 Відповісти
Десантувався.
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22.01.2024 07:28 Відповісти
Як добре що мені немає сенсу голосувати.
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22.01.2024 07:35 Відповісти
По ходу знову виберуть трампона.
Світ на межі краху, хоча ще не підозрює про це
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22.01.2024 08:30 Відповісти
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