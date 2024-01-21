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Десантіс знявся на користь Трампа із перегонів за висунення кандидата від Республіканської партії
21 січня губернатор Флориди Рон Десантіс зняв свою кандидатуру з перегонів за висунення кандидатом на посаду президента США від Республіканської партії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це політик повідомив у соцмережі X
Він це зробив після того, як колишній президент Дональд Трамп випередив його на кокусах у штаті Айова.
Топ коментарі
+33 сергей юрко
показати весь коментар21.01.2024 23:14
+29 Kryva Bereza
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+26 Urs
показати весь коментар21.01.2024 23:07
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Может в душе поскользнуться на своей сперме, когда будет окучивать свою дочу.
Может раскинуть мозгами как Кеннеди - и тогда войдёт в историю.
CNN
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Ніккі Гейлі тепер є останнім кандидатом, який стоїть між Дональдом Трампом і його третьою поспіль кандидатурою від Республіканської партії та повним домінуванням у Республіканській партії.
Якщо колишній губернатор Південної Кароліни не зможе здобути шокуючу перемогу на праймеріз у Нью-Гемпширі у вівторок, перегони за висунення кандидатів Республіканської партії можуть фактично закінчитися ще до того, як вони дійсно розпочнуться.
У той же час одне з останніх опитувань показало, що в цьому штаті він займе третє місце з 5%, значно поступаючись як Трампу (50%), так і поміркованому кандидату Нікі Хейлі (34%).
BBC
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