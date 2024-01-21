Росія повинна відчути, що найбільше від агресії втрачає сам агресор, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозвернені 21 січня.
Український президент зазначив: "За весь цей терор Росія буде відповідати - повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. І на індивідуальному - щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста - її активами та можливостями.
Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор. Я вдячний кожному, хто наближає відповідальність Росії всіма способами - і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними".
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розмінував, проклав дороги маньяку, надів на Україну стрінги і повернув сракою до маньякаю
успєшно чувак сработав
от щас йому винна Росія. Вчора винен Захід, позавчора пенсіонери повинні, три дні тому українці повинні...
всі, ****, йому повинні, а він нікада і нікому нічого нє должен
да вони можуть покласти своїх людей скільки буде потрібно і навіть не здригнуться...
та хоч всіх, крім Лисого і Баканова
нехай голосують під вій сирен. І в бомбосховищах.
Організовуй вибори президента, досить варнякать!
Лайнофон переїздить на ОРТ та Росія1!
Туди йому й дорога.
Так їм і треба.
Доволі з України двох років цієї муйні.