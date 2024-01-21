Росія повинна відчути, що найбільше від агресії втрачає сам агресор, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозвернені 21 січня.

Український президент зазначив: "За весь цей терор Росія буде відповідати - повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. І на індивідуальному - щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста - її активами та можливостями.

Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор. Я вдячний кожному, хто наближає відповідальність Росії всіма способами - і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними".

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