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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія повинна відчути, що найбільше від агресії втрачає сам агресор, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає саме агресор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозвернені 21 січня.

Український президент зазначив: "За весь цей терор Росія буде відповідати - повинна відповісти. Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. І на індивідуальному - щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста - її активами та можливостями.

Росія повинна відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор. Я вдячний кожному, хто наближає відповідальність Росії всіма способами - і воєнними, і санкційними, і юридичними, і політичними".

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Автор: 

агресія (1194) Зеленський Володимир (23689) звернення (598)


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Топ коментарі
+7
відчув, шо відпрацював те, шо зробив до того.

розмінував, проклав дороги маньяку, надів на Україну стрінги і повернув сракою до маньякаю

успєшно чувак сработав
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22.01.2024 00:08
+6
Що ти відчував 23.02.2022?
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21.01.2024 23:45
+6
Стояв довго мов ********** паличкою влупленний - бачу не тікають українці! Кажу Єрмаку, може боневтечемо? А він мені -ну то давай , здати Україну завжди можна встигнути, хоч намародеремось!!!
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22.01.2024 00:19
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Що ти відчував 23.02.2022?
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21.01.2024 23:45 Відповісти
Смак шашлику
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21.01.2024 23:54 Відповісти
Мівіни
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22.01.2024 00:25 Відповісти
відчув, шо відпрацював те, шо зробив до того.

розмінував, проклав дороги маньяку, надів на Україну стрінги і повернув сракою до маньякаю

успєшно чувак сработав
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22.01.2024 00:08 Відповісти
Стояв довго мов ********** паличкою влупленний - бачу не тікають українці! Кажу Єрмаку, може боневтечемо? А він мені -ну то давай , здати Україну завжди можна встигнути, хоч намародеремось!!!
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22.01.2024 00:19 Відповісти
За даними ЦРУ ведуться спостереження за роздутими активами на офшорах мародерів з Банкової для відслідковування моменту Х для мародерів, та їхніх потуг ними заволодіти...
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22.01.2024 00:22 Відповісти
Головне відразу той вентиль закрити. А гроші повернути..
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22.01.2024 00:29 Відповісти
Ну прямо володар всесвіту.
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21.01.2024 23:50 Відповісти
Ставлю 12 з ++ тому хто склав йому цю фразу !
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21.01.2024 23:52 Відповісти
та головне те, шо він нікому нічого не должен.

от щас йому винна Росія. Вчора винен Захід, позавчора пенсіонери повинні, три дні тому українці повинні...

всі, ****, йому повинні, а він нікада і нікому нічого нє должен
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22.01.2024 00:11 Відповісти
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22.01.2024 00:15 Відповісти
московія ніколи не відчувала цього , а тут раптом відчує ?
да вони можуть покласти своїх людей скільки буде потрібно і навіть не здригнуться...
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22.01.2024 00:16 Відповісти
так і це чувирло не здригнеться покласти українців.

та хоч всіх, крім Лисого і Баканова
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22.01.2024 00:25 Відповісти
Коли воно вдавиться шашликом, щоб назавжди ...?
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22.01.2024 00:27 Відповісти
Найбільше втрачаємо ми. Через корупцію. 40 млрд. долярів вимили Зельониє з бюджету по кишеням. Скільки це танків, дронів, ракет? А саме головне скільки врятованих життів українців???
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22.01.2024 00:32 Відповісти
як ця гнида дістала з своїми ідіотськими креативщиками, за цим дурним тріпанням язиком стоять Оман і різні єрмки з татаровими, більше нічого
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22.01.2024 00:40 Відповісти
ага, воно вхляне нас бомбити, а ми такі як з гуся вода - нє униваєм
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22.01.2024 00:48 Відповісти
які там санкції??? дєцкій лєпєт.. основа кацапської економіки -- нафтодоляри, що воно отримує більше лярда щодня за транспортовану Україною за копійки сировину. Дієві санкції мусіли б заторкнути експортовану нафту та газ, але та труба проткнуля Україну як ягня, і нас запікають на ній еуропейські гендлярі, що мутять бізніс із Ⲭⲩⳳⲗⲟм
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22.01.2024 00:55 Відповісти
Треба зараз по рашкіним підприємствам бити , шоб перед виборами хутина в раше був шок від взривов .

нехай голосують під вій сирен. І в бомбосховищах.
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22.01.2024 02:35 Відповісти
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22.01.2024 02:51 Відповісти
Зеленський!
Організовуй вибори президента, досить варнякать!
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22.01.2024 05:31 Відповісти
Урррррра!!!!
Лайнофон переїздить на ОРТ та Росія1!
Туди йому й дорога.
Так їм і треба.
Доволі з України двох років цієї муйні.
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22.01.2024 05:50 Відповісти
 
 