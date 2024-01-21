Зеленський про пріоритети України на наступні тижні: Особливий напрямок - це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами

Україна визначила пріоритети на наступні тижні, особливий напрямок - це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми вже визначили наші українські пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання і по пакетах, які посилять наші позиції на фронті, і по політичній взаємодії з партнерами, і по тому, що потрібно для фінансової стійкості України.

Особливий напрямок – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини", - заявив Зеленський.

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