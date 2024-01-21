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Зеленський про пріоритети України на наступні тижні: Особливий напрямок - це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами

володимир,зеленський

Україна визначила пріоритети на наступні тижні, особливий напрямок - це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми вже визначили наші українські пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання і по пакетах, які посилять наші позиції на фронті, і по політичній взаємодії з партнерами, і по тому, що потрібно для фінансової стійкості України.

Особливий напрямок – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини", - заявив Зеленський.

Також читайте: Росія повинна відчути, що найбільше від агресії втрачає сам агресор, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) звернення (598)


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Топ коментарі
+10
Да мы видим уже результат деятельности "величайшего лидера современности" и его завхоза. И в Давосе и на границах. Куда уже дальше?
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21.01.2024 23:57
+6
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22.01.2024 00:28
+5
І в Брюсселі.
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22.01.2024 00:22
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Да мы видим уже результат деятельности "величайшего лидера современности" и его завхоза. И в Давосе и на границах. Куда уже дальше?
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21.01.2024 23:57 Відповісти
І в Брюсселі.
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22.01.2024 00:22 Відповісти
і у Авдіївці......
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22.01.2024 09:13 Відповісти
Насрати під двері сусіда, а потім казати: Пачему нас не любят!
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21.01.2024 23:58 Відповісти
Щєля - гній і пророк його дЄрьмак
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22.01.2024 00:00 Відповісти
Осеовний напрямок- РЕЙТИНГ!!! НАВЕЛИЧНІШОГО котрий ось ось стане кульгавою качкою!
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22.01.2024 00:02 Відповісти
а зробив би ВР справжнім парламентом єденості , прибрав би Єрмаколантуха Стефанчука та підголосовку ОПЗЖопістів - хвала й почесть самі б прийшли
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22.01.2024 00:04 Відповісти
і сів би в тюрму пожиттєво.

ну він хоч і ідіот в медицинському смислі, але ж не настільки , та й хто його питатиме ? Єрмак ?
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22.01.2024 00:20 Відповісти
не правда - все б йому списалося. Може не Баканову ...
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22.01.2024 00:30 Відповісти
ще раз питання - хто йому дозволить так зробити ?

невже Ви вважаєте, шо він приймає рішення ?
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22.01.2024 00:40 Відповісти
Все думав, як же я засну на останньому роцы свого життя без цього зрипливого пердыння...

А шо там артіст Пікалов з з військової частини 3066, який присягу склав весною 2022 року ? По гастролям і репетиціям бігає ?
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22.01.2024 00:04 Відповісти
не поспішайте за останній рік свого життя...
"по Дерібасовскій треба прогулюватися постепенно"
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22.01.2024 00:08 Відповісти
та судячи зі статистики, мені в мої 54 нема шансів не бути зловленим, бо таких, як я, всього тисяч 700 необілєчених. А візьмуть 500, якшо буде Закон. А поки закону нема - ловлять сліпих, глухих і безногих.
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22.01.2024 00:17 Відповісти
**** війна.
буба знав як її зупинити,
навіть в своїй голові її скінчив,
а потім забув що знав,
а потім і за голову...
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22.01.2024 00:24 Відповісти
ну то тхарма.

у нього своя, а в мене своя )))
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22.01.2024 00:41 Відповісти
Часть в Фейсбуке уже закидали вопросами. Молчат как партизаны
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22.01.2024 00:11 Відповісти
я тебя умоляю - срали вони на всі запроси
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22.01.2024 00:46 Відповісти
Ну і

- розвити диктатуру до рівня КНДР

- зменшити націю до 15 млн

- убити ще чоловічого населення

- мобілізація замість заводів

- та й сама мобілізація провалена

- поселети більшу безнадію в націю чим в 93 чим 2013

- збільшити податки

і тд....справ багато
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22.01.2024 00:13 Відповісти
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22.01.2024 00:28 Відповісти
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22.01.2024 00:46 Відповісти
Тупий набір слів..
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22.01.2024 00:56 Відповісти
Пріоритет України - Перемога , яка зараз на етапі оборони та підготовки до нового наступу ,та масового знищення от окупантів технологічною зброєю.
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22.01.2024 01:00 Відповісти
Володя,а в ЕС тоже собирают деньги на операции с людей?
Ты ж в ЕС собрался.
А солдатам НАТО народ скидуется на протезы,лекарства,еду?
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22.01.2024 03:52 Відповісти
З найближчими сусідами- поляками, словаками, румунами і навіть болгарами, він вже посрався- типу "відновив"!
З мад'ярами і раніше не клеїлось. І не думаю, що його шмигло в Ужгороді це виправить.
Лишилося тільки "пасматрєть в глаза і увідєть в ніх мір".
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22.01.2024 05:48 Відповісти
КАКОЙ ЗАГАДОЧНЫЙ !)
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22.01.2024 06:11 Відповісти
Тобто, закон про мобілізацію ЗЄ злив.
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22.01.2024 08:53 Відповісти
Хіба ще не всім нахамили і не всіх помиями облили?
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22.01.2024 10:02 Відповісти
 
 