Зеленський про пріоритети України на наступні тижні: Особливий напрямок - це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами
Україна визначила пріоритети на наступні тижні, особливий напрямок - це Євросоюз та відносини з найближчими сусідами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Ми вже визначили наші українські пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання і по пакетах, які посилять наші позиції на фронті, і по політичній взаємодії з партнерами, і по тому, що потрібно для фінансової стійкості України.
Особливий напрямок – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини", - заявив Зеленський.
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ну він хоч і ідіот в медицинському смислі, але ж не настільки , та й хто його питатиме ? Єрмак ?
невже Ви вважаєте, шо він приймає рішення ?
А шо там артіст Пікалов з з військової частини 3066, який присягу склав весною 2022 року ? По гастролям і репетиціям бігає ?
"по Дерібасовскій треба прогулюватися постепенно"
буба знав як її зупинити,
навіть в своїй голові її скінчив,
а потім забув що знав,
а потім і за голову...
у нього своя, а в мене своя )))
- розвити диктатуру до рівня КНДР
- зменшити націю до 15 млн
- убити ще чоловічого населення
- мобілізація замість заводів
- та й сама мобілізація провалена
- поселети більшу безнадію в націю чим в 93 чим 2013
- збільшити податки
і тд....справ багато
Ты ж в ЕС собрался.
А солдатам НАТО народ скидуется на протезы,лекарства,еду?
З мад'ярами і раніше не клеїлось. І не думаю, що його шмигло в Ужгороді це виправить.
Лишилося тільки "пасматрєть в глаза і увідєть в ніх мір".