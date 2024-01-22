Ми разом із США готуємо початок будівництва великих блоків для атомних станцій, - керівник Міненерго Галущенко
Україна у співпраці зі США та іншими партнерами з Заходу планує почати будівництва великих блоків для атомних електростанцій вже в 2024 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Міністр зазначив, що Україна планує почати будівництво великих енергоблоків для атомних станцій у цьому році.
Очільник Міненерго розповів, що децентралізація та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії також є серед завдань відомства на поточний рік.
Галущенко додав, що досягати цього планують, зокрема завдяки встановленню газових турбін, а також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях.
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обідхапок за розкладом. Бюджетні гроші самі себе не вкрадуть.
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно...
...Он был не только завхозом, но и вообще заведующим " (sic!!)
Альхен и Сашхен --- та еще сладкая парочка!
" И по камешкам, по кирпичикам
Растащили вагонный завод."
бо всі кацапнячі ракети саме туди затарахтять..
судячі по дописах ніхто вже нічому не дивується - навчені бо
Дійсно, був задум будувати малогабаритні модульні ядерні реактори, розміщувати в горах чи під землею.
І схема фінансування передбачалася цікава - за гроші міжнародних спеціалізованих фондів і програм.
Фонд американський, реактор американський - просто переклали гроші в іншу кишеню а нам реактор.