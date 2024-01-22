Ми разом із США готуємо початок будівництва великих блоків для атомних станцій, - керівник Міненерго Галущенко

Україна у співпраці зі США та іншими партнерами з Заходу планує почати будівництва великих блоків для атомних електростанцій вже в 2024 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Міністр зазначив, що Україна планує почати будівництво великих енергоблоків для атомних станцій у цьому році.

Очільник Міненерго розповів, що децентралізація та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії також є серед завдань відомства на поточний рік.

Галущенко додав, що досягати цього планують, зокрема завдяки встановленню газових турбін, а також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Енергоатом" купує новий реактор для Хмельницької АЕС за 437,5 млн доларів у Westinghouse