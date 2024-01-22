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Новини
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Ми разом із США готуємо початок будівництва великих блоків для атомних станцій, - керівник Міненерго Галущенко

енергетика,атомна

Україна у співпраці зі США та іншими партнерами з Заходу планує почати будівництва великих блоків для атомних електростанцій вже в 2024 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Міністр зазначив, що Україна планує почати будівництво великих енергоблоків для атомних станцій у цьому році.

Очільник Міненерго розповів, що децентралізація та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії також є серед завдань відомства на поточний рік.

Галущенко додав, що досягати цього планують, зокрема завдяки встановленню газових турбін, а також продовження ремонтної кампанії і заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Енергоатом" купує новий реактор для Хмельницької АЕС за 437,5 млн доларів у Westinghouse

Автор: 

США (22512) атомна енергетика (507) Галущенко Герман (528)


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Топ коментарі
+16
Замість дронів? Війна скінчилася вже?
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22.01.2024 00:25
+6
Він хворий?
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22.01.2024 00:25
+6
Сюр...
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22.01.2024 00:30
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Він хворий?
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22.01.2024 00:25 Відповісти
Замість дронів? Війна скінчилася вже?
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22.01.2024 00:25 Відповісти
Війна війною, а обід хапок за розкладом. Бюджетні гроші самі себе не вкрадуть.

"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно...
...Он был не только завхозом, но и вообще заведующим " (sic!!)

Альхен и Сашхен --- та еще сладкая парочка!
" И по камешкам, по кирпичикам
Растащили вагонный завод."

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22.01.2024 07:23 Відповісти
Сюр...
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22.01.2024 00:30 Відповісти
Енергоблок 1000 МВт коштує 3-4 млрд. доларів. Срок окупності при нинішніх цінах на електроенергію в Україні - більше 200 років, хоча якщо підняти ціну електрики до ринкової (від чого взвиють всі споживачі), то можна зменшити срок окупності до 30-50 років (тобто до тривалості життя реактора, якщо в нього не поцілить ракета)... І ще одне: зазвичай від рішення будувати до початку будівництва реактора проходить 10-20 років
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22.01.2024 00:31 Відповісти
Так то не для українців )
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22.01.2024 00:36 Відповісти
І ще одне. За ті ж самі 3-4 млрд. дол (мовчу, що цього вистачить на дрони для знищення 1 млн. кацапських солдатів) можна побудувати сонячну електростанцію потужністю 6000 МВт (з коєфициентом використання порядка 15 % біля Одеси). Але у вугільних ТЕС показники набагато кращі, ніж у СЕС
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22.01.2024 00:37 Відповісти
сонце практично невичерпне, а вугілля мало та й димить воно
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22.01.2024 00:45 Відповісти
Українцям не до жиру зараз. Альтернативи вугільним ТЕС немає (якщо хочеться нову та велику електростанцію). Для маленьких електростанцій поза конкуренцією газові ТЕС. На жаль, так влаштована ******* енергетика у випадку України, хоча сам я - пропагандист сонячної енергетики
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22.01.2024 00:51 Відповісти
О то в нас любитель метану - бо без метану сонячна енергетика ( принаймі в Дойчланді ) не дуже працює.
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22.01.2024 02:45 Відповісти
а мона з картону це все будувати?
бо всі кацапнячі ракети саме туди затарахтять..
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22.01.2024 00:39 Відповісти
Дорого. Краще сміття зі звалищ
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22.01.2024 00:58 Відповісти
в умовах війни? під бомбами та ракетами??? Сміливо.. В цьому, можливо, є якийсь глузд чи хитрий план
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22.01.2024 00:43 Відповісти
.....значить,знову збираються красти....
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22.01.2024 00:50 Відповісти
велике блоківництво!
судячі по дописах ніхто вже нічому не дивується - навчені бо
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22.01.2024 00:53 Відповісти
Сначала нужна победа в войне, чтобы потом кацапы не благодарили за эти блоки.
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22.01.2024 04:46 Відповісти
ВСІ СТАНЦІЇ ЦЕ НАРОДНЕ НАДБАННЯ !!!
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22.01.2024 05:07 Відповісти
Ото ще,планерист..
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22.01.2024 05:45 Відповісти
Здається Нью-Васюки для дуже мудрого наріду?...
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22.01.2024 07:13 Відповісти
Щось не те говорить головний енергетик, або газетярі перекрутили.
Дійсно, був задум будувати малогабаритні модульні ядерні реактори, розміщувати в горах чи під землею.
І схема фінансування передбачалася цікава - за гроші міжнародних спеціалізованих фондів і програм.
Фонд американський, реактор американський - просто переклали гроші в іншу кишеню а нам реактор.
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22.01.2024 07:37 Відповісти
Скоріш за все, це початок підготовчих робіт. Пошук місця, обґрунтування будівництва на цьому місці. Адміністративний початок. Навіть не початок проектних робіт (на що піде не один рік).
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22.01.2024 09:41 Відповісти
Будівництво наше все Вже 'набудували', декілько поколінь розгрібати буде
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22.01.2024 10:00 Відповісти
 
 