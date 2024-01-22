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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, - спецпредставник США Пріцкер про допомогу Україні

пріцкер

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що агресивна війна Росії становить серйозну загрозу не лише для Києва, а й для Сполучених Штатів та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її статтю для The Hill.

Пріцкер розповіла, що відважні українські військові за допомогою США та понад 50 союзників та партнерів з усього світу витримали натиск Росії та повернули собі більшу половину територій, захоплених РФ, та значно погіршили військовий потенціал Москви.

"Наша підтримка безпеки озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, одночасно модернізуючи нашу оборонно-промислову базу вдома, роблячи нас більш готовими до будь-яких подій", - заявила посадовиця.

Вона додала, що економічна стійкість є основним принципом військових зусиль України, а безпека та економіка утворюють подвійну спіраль, переплетену в зусиллях перемогти Росію на полі бою.

Спецпердставниця США відзначила й важливість ухвалення Конгресом виділення фінансування на допомогу Україні.

"Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої у ЄС та НАТО", - написала Пріцкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі всі добре усвідомлюють виклики, - спецпредставниця США Пріцкер про затримку допомоги Україні

Автор: 

допомога і підтримка (1156) Пріцкер Пенні (43)


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Мадам має рацію!
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22.01.2024 01:07 Відповісти
Дякую, мэм!
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22.01.2024 01:08 Відповісти
Пані Пріцкер згадала всі головні рушійні сили для досяннення перемоги - "відважні українські військові за допомогою США та понад 50 союзників та партнерів з усього світу". І жодного реверансу у бік зеленої наволочі. Мудра жінка.
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22.01.2024 01:31 Відповісти
Навряд чи московія з валовим продуктом який менше майже в 100 раз ніж у великої сімки може загрожувати вам.

але звісно у випадку окупації всієї України це піднімить дух немитим оркам і підкосить репутацію демократії

вони і так тішаться з того що вони роблять в Україні будь які звірства і їм по суті за це нічого , вони сидять в оон , несуть свою пропаганду і т д
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22.01.2024 01:37 Відповісти
З 91 року відмито 1 трлн долларів з України і вона тримається....
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22.01.2024 01:44 Відповісти
Лідерство - це "no-fly zone" y 2022 році і сотні тисяч живих українців та жодного біженця поза межами України. Ви просто негідні нащадки Рейгана та Маккейна. Ваш вибір між деменцією та кретинізмом
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22.01.2024 04:51 Відповісти
Триндіти Пені вміє, це в Пріцкерів не віднімеш.
А от з мішками щось все життя не складається.
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22.01.2024 05:57 Відповісти
..лучше сами сдайте,воров пани Прицкер
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22.01.2024 13:44 Відповісти
 
 