Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, - спецпредставник США Пріцкер про допомогу Україні

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що агресивна війна Росії становить серйозну загрозу не лише для Києва, а й для Сполучених Штатів та Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її статтю для The Hill.

Пріцкер розповіла, що відважні українські військові за допомогою США та понад 50 союзників та партнерів з усього світу витримали натиск Росії та повернули собі більшу половину територій, захоплених РФ, та значно погіршили військовий потенціал Москви.

"Наша підтримка безпеки озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, одночасно модернізуючи нашу оборонно-промислову базу вдома, роблячи нас більш готовими до будь-яких подій", - заявила посадовиця.

Вона додала, що економічна стійкість є основним принципом військових зусиль України, а безпека та економіка утворюють подвійну спіраль, переплетену в зусиллях перемогти Росію на полі бою.

Спецпердставниця США відзначила й важливість ухвалення Конгресом виділення фінансування на допомогу Україні.

"Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої у ЄС та НАТО", - написала Пріцкер.

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