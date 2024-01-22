Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 21 січня вразили 9 районів зосередження окупантів, 3 артилерійські засоби, пункт управління та засіб ППО, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 21 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 20 січня уразили 9 районів зосередження окупантів, пункт управління, ЗРК, склад, станцію РЕБ та вузол зв’язку, - Генштаб