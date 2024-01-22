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Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 21 січня вразили 9 районів зосередження окупантів, 3 артилерійські засоби, пункт управління та засіб ППО, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 21 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 20 січня уразили 9 районів зосередження окупантів, пункт управління, ЗРК, склад, станцію РЕБ та вузол зв’язку, - Генштаб

Автор: 

авіація (4118) Генштаб ЗС (6549) ракети (4021)


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Втрачені роки з 2019 по 2022. Як би не дороги, як би не серіали, як би не крадівницьтво, а вкладання грошей у озброєння. Мали б зброю яка наносила удари по расії з початку великої війни. Нищили б нафтобази, заводи, енергосектор. Щоб кацапи відчули війну відразу з лютого 22 року.
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22.01.2024 01:49 Відповісти
 
 