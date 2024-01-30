УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11838 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 935 12
бойові дії (1740) Куп'янськ (478) Фітьо Володимир (80)

Сухопутні війська про обстановку у Табаївці: Намагаємося витіснити ворога на попередні позиції. Вчора росіяни зазнали значних втрат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Наразі Табаївка не захоплена ворогом. Заяви росіян не відповідають дійсності.

Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Фітьо в котре заперечив заяви російських терористів про окупацію Табаївки. За його словами, сьогодні Сили оборони намагаються витіснити ворога на попередні позиції. Зокрема вчора росіяни зазнали значних втрат щодо особового складу, зокрема техніки.

"На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили 45 людей, а Табаївка, це ще менший населений пункт, в інформаційному полі в них продаються суспільству, як взяття Берліну. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше", - відзначив Фітьо.

Також читайте: Табаївку ворог не захопив, там йдуть бої, - Сухопутні війська

За словами Фітьо, населений пункт розташований в низині у болотяній місцевості, що значно ускладнює контроль над ним.

Що цьому передувало

21 січня стало відомо, що Сили оборони відійшли з села Крохмальне Харківської області на запасні позиції, щоб зберегти життя бійців. За твердженням Фітьо, війська РФ, ймовірно, вже шкодують, що зайшли до Крохмального, розташованого на автомобільній дорозі Куп’янськ - Сватове, адже тепер українські військові перебувають на більш вигідних позиціях та завдають ударів по окупантах.

29 січня Фітьо зазначав, що Табаївку ворог не захопив.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
На жаль і в Сухопутних військах навчилися "правильно" подавати інформацію, як вчив марафон - то там ніби жило всього 45 громадян, то цього села не жалко, або відійшли на більше вигідні позиції, щоб зберегти життя військових.
показати весь коментар
30.01.2024 11:06
+6
Абсолютно вірно. Фітьо несе маячню. Хіба в нас було менше радості, коли звільнили Роботине чи Лобкове, які теж не набагато більші Табаївки?
показати весь коментар
30.01.2024 11:14
+5
Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше", - відзначив Фітьо

А для нас?
Ну віддали ще один наш населений пункт зі шматом нашої території під ним - то й шо? Гуйня якась!
показати весь коментар
30.01.2024 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
табаевка жили 34 до войны,наверное домов с 10 от силы....не знал что такие маленькие нп еще есть.
показати весь коментар
30.01.2024 11:01 Відповісти
Це не важливо. Важливо те, що це українська земля. А "там всього 10 хат" або "там все одно самі руїни" - виправдання так собі...
показати весь коментар
30.01.2024 11:06 Відповісти
Кількість людей які там жили нічого не міняє, важливіше яку роль зіграє захоплення цього нп для військових.
В посадках до війни взагалі ніхто не жив, а подивіться скільки потрібно зусиль щоб звільнити хоча б сотню метрів.
показати весь коментар
30.01.2024 11:45 Відповісти
Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше", - відзначив Фітьо

А для нас?
Ну віддали ще один наш населений пункт зі шматом нашої території під ним - то й шо? Гуйня якась!
показати весь коментар
30.01.2024 11:03 Відповісти
Абсолютно вірно. Фітьо несе маячню. Хіба в нас було менше радості, коли звільнили Роботине чи Лобкове, які теж не набагато більші Табаївки?
показати весь коментар
30.01.2024 11:14 Відповісти
Набагато більше. Десь в 10-20 разів більше, і разів у 5 більше Крохмального
показати весь коментар
30.01.2024 11:44 Відповісти
У Лобковому у 2001 році жило 99 людей. Скільки їх залишилось перед самою війною, хто зна. Добре, як 50 - 60. А в Табаївці - 34. Авжеж, набагато більше...
показати весь коментар
30.01.2024 12:03 Відповісти
На жаль і в Сухопутних військах навчилися "правильно" подавати інформацію, як вчив марафон - то там ніби жило всього 45 громадян, то цього села не жалко, або відійшли на більше вигідні позиції, щоб зберегти життя військових.
показати весь коментар
30.01.2024 11:06 Відповісти
в інформаційному полі в них продаються суспільству, як взяття Берліну. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше", - відзначив Фітьо. Джерело: https://censor.net/ua/n3470540

Спеціально подивилася головні новини оркостана, але ніякої Табаєвки не знайшла

ISU лишил российских фигуристов золота командного турнира на ОИ-2022 в ПекинеМеждународный союз конькобежцев (ISU) лишил российских фигуристов золотых медалей командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Данные бортовых самописцев подтвердили внешнее воздействие на сбитый Ил-76Напомним, украинские военные сбили Ил-76 в Белгородской области в

Премьер Японии заявил о планах заключить мирный договор с Россией

Shot: музыкантов «Би-2» с российскими паспортами не депортируют в РФ

«Zn.ua»: Зеленский лично встретился с Залужным и попросил его уйти в отставку

Илон Маск: первому человеку вживлен нейрочип Neuralink для управления гаджетами

Fox News: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

Центробанк изменит формат своих пресс-релизов по ключевой ставке

Focus: Зеленский во время интервью всем своим видом показал положение ВСУ

СМИ узнали о провале плана Японии и Великобритании по передаче снарядов Украине

В Ленинградской области откроют новый склад Wildberries на 154 тысячах квадратов
показати весь коментар
30.01.2024 11:34 Відповісти
Знову якісь речники розказують про маленькі типу непотрібні для життя населенні пункти що здаються. І на заході країни теж є такі, так їх теж можна здати але потім. Ну здали так хоч не брешіть бо брехня і ці дешеві відмазки пронизали все.
показати весь коментар
30.01.2024 12:04 Відповісти
На сухопутній ділянці фронту йде боротьба за територію, на якій вже розміщені нп, та не має значення яка кількість в них населення..ЗСУ треба відновити Статус- кво
показати весь коментар
30.01.2024 16:30 Відповісти
 
 