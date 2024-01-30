Атака дронами не мала критичних наслідків для роботи енергосистеми. Дефіциту не прогнозується, - "Укренерго"
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Нічна масована атака РФ не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, вчора, 29 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці, близько 10:00. Він був на 1,4% нижчим, ніж у попередній робочий день 26 січня. Сьогодні станом на 9:00 рівень, попри зниження температури (з -0,5 °C в понеділок до -3,5°C сьогодні) споживання на 2,4% нижче, ніж в цей же час вчора.
Причина - ясна погода сприяє роботі сонячних електростанцій. В тому числі, й дахових в домогосподарствах, що зменшує обсяги електроенергії, яку вони споживають з мережі.
"Загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - додають в "Укренерго".
Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.
Сьогодні планується включення в роботу після ремонту 1 блоку на тепловій електростанції.
Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 4 743 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 830 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.
Експорт сьогодні відсутній.
Попри пошкодження, завдані російськими БПЛА одній з підстанцій в центральному регіоні, пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.
Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 349 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської областей.
Що відомо про атаку "Шахедами" у ніч на 30 січня
У ніч на 30 січня під час ворожої атаки дронами-камікадзе на Київщині було чути вибухи. Працювали сили ППО. Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків була пожежа на території підприємства на Київщині.
Також повідомлялося, що війська РФ у понеділок увечері, 29 січня, запустили ударні безпілотники з південного напрямку. Під загрозою була Херсонська та Миколаївська області.
На Миколаївщині внаслідок бойової роботи щодо збиття ворожого дрона уламки влучили у вантажний автомобіль. Водій дістав поранення, автівка зайнялася. Вогнеборці загасили пожежу, на жаль вогонь автівку майже знищив, чоловіку надано медичну допомогу. Також є влучання в агропідприємство на Херсонщині.
За даними Генштабу, знищено 15 із 35 ворожих "Шахедів".
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