УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11838 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 992 32
Угорщина (1356) Кулеба Дмитро (3205) Сійярто (247)

На зустрічі Сійярто пояснювали, чому зараз немає сенсу вести переговори із РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кулеба,сійярто

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів деталі переговорів із угорським колегою Петером Сійярто.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, угорський колега Сійярто на зустрічі "не сказав нічого поганого".

"Хочу акцентувати, що він правильно підкреслив щодо територіальної цілісності – що Угорщина визнає та поважає територіальну цілісність України", - сказав Кулеба.

Так, міністр заявив, що на зустрічі Сійярто, Єрмак та Кулеба близько двох годин обговорювали, переважно, три теми.

"Перше: ми відверто проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", - сказав очільник МЗС України, додавши, що першим було питання прав угорської меншини.

"Друга – війна, ми багато говорили про логіку дій Путіна, чому немає сенсу зараз із ними сідати за стіл переговорів, Сійярто, зі свого боку, пояснював, чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру. І третє, про що багато говорили, – це зустріч Орбана та Зеленського. Як це могло би виглядати, які можуть бути результати такої зустрічі й так далі", - додав Кулеба.

Також дивіться: Сійярто перед переговорами в Ужгороді вшанував полеглих захисників України. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Зустріч Зе із Орбаном нічого корисного не дасть для Украіни ,
бо це не самостійні люди і не є особистостями у великій політиці 😡
показати весь коментар
30.01.2024 11:32
+12
Петер уважно слухав, інколи кивав головою і згадував як йому зручно спиться на матрасі, набитому московитськими рублями.
показати весь коментар
30.01.2024 11:35
+12
"В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них - в силу різних обставин, це зрозуміло"

А тут бажалось би детальніше. Які у них є притензії до нас?????. Чемодан, вокзал, будапешт. І ще питання- ти сам собі табурет збоку поставив?
показати весь коментар
30.01.2024 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зустріч Зе із Орбаном нічого корисного не дасть для Украіни ,
бо це не самостійні люди і не є особистостями у великій політиці 😡
показати весь коментар
30.01.2024 11:32 Відповісти
Ну, посередництвом цих кремлівсько-угорських консерв, передасть у кремль прохання найвеличнішому про умови капітуляції. Власне тільки для цього ця зустріч.
показати весь коментар
30.01.2024 11:39 Відповісти
якщо на зустрічі буде дермак - може, щось і порішають. А от чи порішають щось корисного, чи шкідливого для України - питання відкрите.
показати весь коментар
30.01.2024 12:00 Відповісти
Петер уважно слухав, інколи кивав головою і згадував як йому зручно спиться на матрасі, набитому московитськими рублями.
показати весь коментар
30.01.2024 11:35 Відповісти
З продажними угорськими політиками нема про що говорити ,
так як їх цікавить тільки фінансова сторона 😕
показати весь коментар
30.01.2024 11:38 Відповісти
Брехун. Розмова в першу чергу йшла про мовні проблеми угорців і як це подолати. Очевидно Україна піде на поступки вже скоро.
показати весь коментар
30.01.2024 11:41 Відповісти
Авжеж брехун! Тут потрібне запитання у відповідь, -"а в яких мовних умовах перебувають українці на теренах Угорщини"? , І всі претензії були би зняті.
показати весь коментар
30.01.2024 11:46 Відповісти
Скоріш за все єрмак здає позиції України , йому пох наша держава - бабло керує цією гнидою а тут 50 лярдів .
показати весь коментар
30.01.2024 11:51 Відповісти
Нагадало мем з ковідних часів: мужик в телевізор з голубами кидав горох...
показати весь коментар
30.01.2024 11:41 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2024 11:50 Відповісти
На трьох не говорять, а щось інше ''кумекають''. А стосовно переговорів то "- не можна домовитися з тим хто прийшов тебе знищити"-!
показати весь коментар
30.01.2024 11:41 Відповісти
судячи по фото - на мадярську переводив кулєба.
паліглоти, плять...
показати весь коментар
30.01.2024 11:43 Відповісти
"В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них - в силу різних обставин, це зрозуміло"

А тут бажалось би детальніше. Які у них є притензії до нас?????. Чемодан, вокзал, будапешт. І ще питання- ти сам собі табурет збоку поставив?
показати весь коментар
30.01.2024 11:44 Відповісти
тож саме питання! Що нам від угорців? Хочуть орієнтуватися на россію - то їх справа - але не за наш рахунок! Не хочуть утримувати наших біженців - так хай в голос скажуть, знайдуться інші міста для прихистку! Хочуть Закарпаття - ми можемо захотіти Будапешт.....
Шантажують допомогою від ЄС - чим далі, тим більше вирогідність, що сам ЄС з ними все "вирішить"! Просто ігнорувати їх, як і раніш та і все!
показати весь коментар
30.01.2024 12:06 Відповісти
На зустрічі Сійярто пояснювали, чому зараз немає сенсу вести переговори із РФ

А нащо було намагатись пояснювати?
Він же - сійярто!
показати весь коментар
30.01.2024 11:46 Відповісти
Хто побачив , навпроти сіярто сидить єрмак , а Кулеба збоку .Незамінний завгосп таки авторитет в зевладі , а решту так шістки на масовці .
показати весь коментар
30.01.2024 11:48 Відповісти
От же тупі мадяри, не змогли привести рівного "нашому" Анрюшці-кінологу...
Охфісний продюсер, магІстер з міжНарОдного ПРИВАТного праВа на вигулювання та кормління гнилого чихуахуа ВаваБуби та визнаний дозатор "пігулок" щастя балдибілдера вЗесвіту.
показати весь коментар
30.01.2024 12:27 Відповісти
Какие нах.. переговоры? У нас о.уенные перспективы, везде наступаем, Буданов летом кофе на набережной Ялты пил.....
показати весь коментар
30.01.2024 11:55 Відповісти
Єрмак, який повсюди їздить, і шукає як легалізувати платформу перемовин з Кацапією, поїхав до Сіярто, який тільки з кацапами нормально і контактує, пояснювати чому не потрібно говорити з кацапами? Прямо стандартний номер кварталістів в їхньому стилі фарсу.
показати весь коментар
30.01.2024 11:57 Відповісти
кулєба, як ота дешева проститутка на колінці у єрмака.
і питання: а навіщо щось пояснювати, коли "в угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них".
оце, рівень нашої дипломатії!
в порушення, конституції, законів, міжнародних протоколів, україну представляє, керівник офісу президента, якій навіть не є держслужбовцем.
як, це, закінчити, я не знаю. добровільно вони не підуть.
показати весь коментар
30.01.2024 11:58 Відповісти
Перекладач Кулеба, на зустрічі міністрів закордонних справ.
показати весь коментар
30.01.2024 12:00 Відповісти
Так дещо раннішні новини пишуть що д'єрмак шукає можливості запросити мордор на якийсь ''саміт миру''. Зелені як завжди кожен своє бреше.
показати весь коментар
30.01.2024 12:01 Відповісти
На фото дипломатичний протокол по українськи
показати весь коментар
30.01.2024 12:01 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2024 12:11 Відповісти
Перед сійярто жодних паперів, навіть записник з ручкою лежать поодаль. Зате перед єрмаком купа паперів, чи то свої, чи то вимоги #уйла, ще й щось занотовує... Нє, ну іфіктівний кризовий манагєр, бл@дь
показати весь коментар
30.01.2024 15:06 Відповісти
Який мадяри бачать путінський «шлях до миру» усі й так знають, розмови ні про що.
показати весь коментар
30.01.2024 12:40 Відповісти
Видавництво зелених анекдотів
показати весь коментар
30.01.2024 12:57 Відповісти
ага, а потім запустили "пушку" про Залужного....ВІРЮ!
показати весь коментар
30.01.2024 13:33 Відповісти
Якесь ларьочне чмо під прикриттям сидить у цетрі переговорів, а нікчема кулеба забився в куток! То яких успіхів можна очікувати від таких перемовин?
показати весь коментар
30.01.2024 14:49 Відповісти
Виглядає саме так. І ось запитання - такі люди не мають власної гідності просто відійти від цих паскуд? Я тут не про Залужного, а ось про таких клерків, як Кулеба - що вони вирішують, якщо сидять, як підмайстерні на майстеркласі гуру? Бояться втратити тепле місце, бояться компроматів, бояться помсти? Чого вони бояться? Ну, нехай оті 5-6 іфіктівних і працюють, може, згорять на роботі
показати весь коментар
30.01.2024 15:01 Відповісти
Виглядає так, що мад'яри обіцяли розблокувати допомогу від ЄС в обмін на вимоги #уйла звільнити Залужного і послабити військове керівництво України. Що і намагались зробити зелені вишкребки. Взагалі з книги семена шустрого випливає така собі здогадка, що зелена паскудь вже практично здала країну, і тільки дії Залужного поламали їх сподівання. Тому і мстяться за це, ну, тут вже типова національна риса. І це не один єрмак нашіптує зє!, це вони обидва собі нашіптують
показати весь коментар
30.01.2024 14:53 Відповісти
підкажіть, а оцей дермак в нас тепер буде вічно?
показати весь коментар
30.01.2024 16:51 Відповісти
 
 