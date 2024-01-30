На зустрічі Сійярто пояснювали, чому зараз немає сенсу вести переговори із РФ, - Кулеба
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Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів деталі переговорів із угорським колегою Петером Сійярто.
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, угорський колега Сійярто на зустрічі "не сказав нічого поганого".
"Хочу акцентувати, що він правильно підкреслив щодо територіальної цілісності – що Угорщина визнає та поважає територіальну цілісність України", - сказав Кулеба.
Так, міністр заявив, що на зустрічі Сійярто, Єрмак та Кулеба близько двох годин обговорювали, переважно, три теми.
"Перше: ми відверто проговорили про побоювання щодо намірів один одного. Пояснили один одному все. В угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них – в силу різних обставин, це зрозуміло. І те, що ми сьогодні на трьох все це проговорили, я вважаю, що це дуже важливо", - сказав очільник МЗС України, додавши, що першим було питання прав угорської меншини.
"Друга – війна, ми багато говорили про логіку дій Путіна, чому немає сенсу зараз із ними сідати за стіл переговорів, Сійярто, зі свого боку, пояснював, чому угорці зустрічаються з росіянами і як вони бачать шлях до миру. І третє, про що багато говорили, – це зустріч Орбана та Зеленського. Як це могло би виглядати, які можуть бути результати такої зустрічі й так далі", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
бо це не самостійні люди і не є особистостями у великій політиці 😡
так як їх цікавить тільки фінансова сторона 😕
паліглоти, плять...
А тут бажалось би детальніше. Які у них є притензії до нас?????. Чемодан, вокзал, будапешт. І ще питання- ти сам собі табурет збоку поставив?
Шантажують допомогою від ЄС - чим далі, тим більше вирогідність, що сам ЄС з ними все "вирішить"! Просто ігнорувати їх, як і раніш та і все!
А нащо було намагатись пояснювати?
Він же - сійярто!
Охфісний продюсер, магІстер з міжНарОдного ПРИВАТного праВа на вигулювання та кормління гнилого чихуахуа ВаваБуби та визнаний дозатор "пігулок" щастя балдибілдера вЗесвіту.
і питання: а навіщо щось пояснювати, коли "в угорців є недовіра до нас, у нас є недовіра до них".
оце, рівень нашої дипломатії!
в порушення, конституції, законів, міжнародних протоколів, україну представляє, керівник офісу президента, якій навіть не є держслужбовцем.
як, це, закінчити, я не знаю. добровільно вони не підуть.