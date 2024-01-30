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Новини За кордоном
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Євросоюз (7148) Віктор Орбан (283)

Орбан готовий розблокувати 50 млрд євро для України, якщо сума затверджуватиметься щороку одноголосно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про готовність погодитися на макрофінансування України на саміті 1 лютого, проте назвав умову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні", зазначив він.

За словами Орбана, щорічне затвердження також має відбуватися одноголосно усіма членами ЄС.

"На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб щорічного шантажу…Наша позиція полягає в тому, що мова йде не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу", - додав угорський прем’єр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
та дайте хтось там в європі підсрачник цьому чорту ************ що ви там всі в тій європі як лохи якісь , через одного недоумка тормозите нам гроші . Як не дасте нам гроші то через деякий час ***** прийде до вас і ізнасілує столтенберга тоді будете знати як жаднічать
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30.01.2024 12:13
+16
ЄС вже час банити цього прокацапського дебіла, інакше він накоїть багато лиха.
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30.01.2024 12:15
+12
Если ЕС не начнет вводить санкции против против друзей Кремля,то полетит вся система европейской безопасности которая до сих пор в себя не пришла после подвигов фрау Меркель.
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30.01.2024 12:18
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не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу
"Єдності" типу "мадяр сказал - всє сдєлалі"?
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30.01.2024 12:11 Відповісти
Орбан: "Єврасаюз! Слушай маю каманду! Упал! Атжался!"
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30.01.2024 12:18 Відповісти
Всі саме зрозуміли,що про шантаж,до тогож, кожного року!
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30.01.2024 12:35 Відповісти
Так и распоряжаться эта ропуха собирается далеко не своими, а в основном немецкими деньгами. Давно пора "бан" выдавать.
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30.01.2024 12:50 Відповісти
Начебто вже напоготові.
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30.01.2024 12:51 Відповісти
та дайте хтось там в європі підсрачник цьому чорту ************ що ви там всі в тій європі як лохи якісь , через одного недоумка тормозите нам гроші . Як не дасте нам гроші то через деякий час ***** прийде до вас і ізнасілує столтенберга тоді будете знати як жаднічать
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30.01.2024 12:13 Відповісти
Ну - наступного року цьому ібаньку треба ж мати причину вибивати гроші
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30.01.2024 12:14 Відповісти
ЄС вже час банити цього прокацапського дебіла, інакше він накоїть багато лиха.
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30.01.2024 12:15 Відповісти
Если ЕС не начнет вводить санкции против против друзей Кремля,то полетит вся система европейской безопасности которая до сих пор в себя не пришла после подвигов фрау Меркель.
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30.01.2024 12:18 Відповісти
В оркостане за последнее время под машины попали два деятеля культуры Рубинштейн и Гельман. Кто-нибудь знает, Орбан имеет какое-то отношение к культуре?
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30.01.2024 12:19 Відповісти
за бав...
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30.01.2024 12:22 Відповісти
це шо б кожного року шантажувати? кончений угорець
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30.01.2024 12:29 Відповісти
Ну нормально, мадярська жаба яка сидить на вливаннях європейських грошей диктує свої умови своїм інвесторам. Напевне з *уйла приклад взяв.
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30.01.2024 12:30 Відповісти
да ты не уймешься холоп!
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30.01.2024 12:32 Відповісти
Хрін йому собачий. Вимагає воно щось. Його й так нагнуть в ЄС, а ця путінська хвойда хоче щоб на цирлах біля нього кожен рік скакали. Шведи показали недавно приклад як треба з тОрбаном розмовляти.
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30.01.2024 12:34 Відповісти
Це пастка. Орбан разом із х#йлом у вологих мріях про президенство Трампа і тоді Обран планує заблокувати допомогу. Обран піддається тиску і треба дотискати його - його можливо і неообхідно дотистнути, щоб він розблокував допомогу раз і назавжди без будь-яких умов
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30.01.2024 12:37 Відповісти
Уровень военной помощи должен быть не менее 50 млрд. в год от Европы.
Не надо никаких денег, просто давайте оружие, чтобы остановить войну в Европе.
И считайте это по нормальным ценам, а не 4 тысячи за снаряд 155 мм.
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30.01.2024 12:38 Відповісти
Вообще это производство должно быть давно в Украине, что надо чтобы сделать этот снаряд. Снаряд так в Украине лучшие металлургические заводы, наполнить их порохом?
В чём вообще проблема?
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30.01.2024 12:45 Відповісти
не поверите, в том что нас бомбят
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31.01.2024 01:28 Відповісти
Або він проголосує "за",або його позбавлять голосу.
От такий вібір.
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30.01.2024 12:38 Відповісти
ось вам яскравий приклад, життя нарайоні.
коли один тупий хамовитий гопнік, тримає за яйця слабом'яких ботанів задротів.
вони, щось там збираються, вмовляють, навіть погрожують, але останнє слово за гопніком.
ще, подивимось, як байден відповість за іорданію.
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30.01.2024 12:41 Відповісти
«Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!»
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30.01.2024 12:44 Відповісти
Відновлення відбудеться коли мадьярам всі дружно дадуть підсрачника з ЄС іНАТО, і словаків вслід за цими 3,14д@&@ми
₴@и
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30.01.2024 13:00 Відповісти
Может сразу ключи от квартиры?!
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30.01.2024 13:13 Відповісти
Эвропейці, давайте далі виконуйте забаганки цього московського щура, доведе він ЄС до цугундера.
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30.01.2024 13:15 Відповісти
за чужі гроші виторговуе собі купу преференцій, це супер наглість
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30.01.2024 13:15 Відповісти
Щоб була можливість кожного року займатися шантажем
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30.01.2024 13:28 Відповісти
Чи це твої гроші,***** фсбешний!?
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30.01.2024 13:37 Відповісти
Який сенс влаштовувати таку багатообговорюєму зустріч цієї ФСБ-шної консерви з Зелею?
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30.01.2024 13:54 Відповісти
Через цю кончерву йдуть доклади ***** про виконання завдання, а в зворотньому напрямку про присвоєння янелоху позачергового звання єфрейтора
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30.01.2024 14:43 Відповісти
Викинути орбана - ось і буде одностайність!
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30.01.2024 14:40 Відповісти
він своэ вже зробив, підарас ібаний
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30.01.2024 16:50 Відповісти
 
 