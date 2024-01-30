Орбан готовий розблокувати 50 млрд євро для України, якщо сума затверджуватиметься щороку одноголосно

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про готовність погодитися на макрофінансування України на саміті 1 лютого, проте назвав умову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні", зазначив він.

За словами Орбана, щорічне затвердження також має відбуватися одноголосно усіма членами ЄС.

"На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб щорічного шантажу…Наша позиція полягає в тому, що мова йде не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу", - додав угорський прем’єр.

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