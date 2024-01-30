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Російські загарбники завезли на окуповані території Запорізької області нові підрозділи поліції для сприяння проведенню "виборів", - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибори,окупація

Росіяни завезли на окуповані території Запорізької області нові підрозділи поліції для сприяння проведенню "виборів" президента РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Найактуальніше питання для окупантів на ТОТ Запорізької області – підготовка до "виборів", які ворог хоче провести в березні. Виборів не буде, а буде шоу", - наголосив Федоров.

За його словами, днями ворог завіз на окуповані території нові підрозділи поліції, мета яких насамперед охороняти тих зрадників, які погодились брати участь в організації виборчого процесу.

Також вони допомогають окупаційній поліції влаштовувати рейди по будинках, де збирають "голоси", щоб підвищити явку на "виборах" у президенти РФ восени, додав мер Мелітополя.

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Мусара не люди...
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30.01.2024 12:12 Відповісти
От що кацападли вміють робити,так це
плодити різні структури,для репресій,
пропаганди,фейків,стеження...замість
того,щоб займатися корисними справами.
І не тільки в мордорі задіяна мільйонна
армія для терору,але й по всьому світу.
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30.01.2024 12:32 Відповісти
 
 