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Новини За кордоном
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Віктор Орбан (283) Трамп (3141)

Орбан: "У миру є ім’я - Дональд Трамп. Війни в Європі більше б не було"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Віктор Орбан і Дональд Трамп

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав колишнього лідера США Дональда Трампа "найуспішнішим на міжнародній арені президентом США". На його думку, Трамп - людина, яка може зупинити війну,

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Він (Трамп. - Ред.) не розпочав жодної війни. Угоди Авраама (про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами. - Ред.) були єдиним серйозним шансом принести мир, баланс і прийнятний спосіб життя в дуже складний близькосхідний регіон", - зазначив Орбан.

Угорський прем'єр переконаний, що якби президентом США у лютому 2022 року був Трамп, то "війни в Європі більше не було б".

"Сьогодні я не бачу іншого лідера в Європі чи Америці, який був би достатньо сильним, щоб зупинити війну. У миру є ім'я – Дональд Трамп", - додав Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Трампа: Я буду щасливий, якщо той, хто знає, покаже, як закінчити війну за 24 години
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Топ коментарі
+55
******* вибирають ********.
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30.01.2024 13:07
+46
Понятно, что эта жаба будет облизывать рыжего популиста, ведь жрут они из одного корыта.
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30.01.2024 13:10
+41
У маразму теж є iм'я))))))))
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30.01.2024 13:08
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******* вибирають ********.
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30.01.2024 13:07 Відповісти
Уже був такий Чемберлен, яких махаючи шматком туалетного паперу хизувався: "Я приніс мир для нашого покоління!"
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30.01.2024 13:12 Відповісти
Оженився дурний
Взяв си дурнувату
Обидвоє подуріли
Запалили хату
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30.01.2024 13:34 Відповісти
Даремно бідолаха Орбан тужиться, не дасть йому трампушка грошеняток, хоч ти трісни, навіть якщо і прийшов би до влади 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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30.01.2024 15:34 Відповісти
Щодо ********** у виборі своїх рульових, то мудрий нарід України впевнено тримає друге місце після рашки, тут ми майже лідери. За 30 років вибирати гівно гівнішого це ж які треба мати мізки... точніше те, що в головах у нашого лохторату і мізками важко назвати, там навіть не вата, а екстрадований пінопласт
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30.01.2024 15:38 Відповісти
по перше - екструдований.
по друге - у мудрого наріду вибору і не було - що їм рашка дає, то мудрий нарід і вибирає (випадкова флуктуація не рахується, бо то був пройоб рашки).
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30.01.2024 16:20 Відповісти
Якщо собаці нема що робити,- вона яйці лиже, ти мені ще розкажи про щільність пінопласту і для чого отой самий пінопласт застосовується, теж мені великий будівничий знайшовся, може прочитаєш лекцію по орфографії та морфології, заодно не забудь порушити питання дублетних форм наголосу в СУЛМ (******* українська літературна мова), а як фінал-апофеоз видай нагора академічне визначення речення як складної синтаксичної конструкції різними лінгвістичними школами в Україні. Удачі вам, шановний, і щоб не обстріляли
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31.01.2024 00:07 Відповісти
поганий день був?
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31.01.2024 00:13 Відповісти
У маразму теж є iм'я))))))))
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30.01.2024 13:08 Відповісти
Два прокремлівські ушльопка...
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30.01.2024 13:08 Відповісти
Це вже якась секта божевільних.
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30.01.2024 13:08 Відповісти
Ну..., побачиш як швидко Будапешт опиниться в руїнах!
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30.01.2024 13:08 Відповісти
Зачем эту тварюку здесь цитировать?
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30.01.2024 13:09 Відповісти
Понятно, что эта жаба будет облизывать рыжего популиста, ведь жрут они из одного корыта.
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30.01.2024 13:10 Відповісти
А через 10 лет не было бы и независимой Венгрии.
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30.01.2024 13:10 Відповісти
Два прокацаплених та куплених ***-ом піда-в,пардон випав третій фіцо
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30.01.2024 13:11 Відповісти
Ви помиляєтеся, і набагато. У світі таких продажних під#рів, куплених пуйлом, котрі баламутять політ. ситуацію в усьому світі, хоть греблю гати.
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30.01.2024 18:03 Відповісти
...бо українців не було б
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30.01.2024 13:13 Відповісти
Также відчуття, що це глобальна війна в світі всього божевільного, недалекоглядного, нерозумного, та що там - тупого, проти залишків здорової частини людства.
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30.01.2024 13:14 Відповісти
Проблема в тому, що стан здоров'я "здорової" частини людства якраз і призвів до того, що ця вся пліснява повилазила і радісно танцює на голові у цивілізації.
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30.01.2024 13:30 Відповісти
Клин клином вышибают как говорится и на трампа вся надежда .Недаром ведь он первым в Украину джавеллины поставил и санкции против сп -2 ввёл
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30.01.2024 14:05 Відповісти
Але що робити тим, хто не покусанийцим інфантилізмом? Як нормально жити!?
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30.01.2024 14:08 Відповісти
Так, Цілком згоден, у біблії це має назву---Армагеддон!,
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30.01.2024 13:35 Відповісти
Орбан с*ка, у вашего миру назва Трамп,але він тхне трупами, та зрадою демократії !

Der Name Ihrer Welt ist Donald Trump, aber sie riecht nach Leichen und Verrat an der Demokratie !
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30.01.2024 13:14 Відповісти
Це він натякає, що з трампом, )(уйлом та всілякими фіцо вже поділили б Україну і наступив би "мир". Та йде він на прутіна з таким "миром".
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30.01.2024 13:14 Відповісти
Навіть у божевільних є своя божевільна логіка. Яким чином не було б війни якби президентом в 22-му році був би Трамп?
Просто цікаво?
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30.01.2024 13:15 Відповісти
******, мАдярщины тоже не будет, если при Трампе Украина проиграет войну.
А будет вам опять 1956 год.
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30.01.2024 13:15 Відповісти
Ну значит те венгерские дебилы, которые его выбрали, заслужат это. Как и наши 73% хоть паржом.
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30.01.2024 13:24 Відповісти
І шо ти иому скажеш -- хоч кілок на голові теши
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30.01.2024 13:15 Відповісти
Жаль, что фото не в полный рост. У обоих, наверно и ширинки напряглись.
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30.01.2024 13:15 Відповісти
Фінал перегонів,результати в любому випадку невтішні для США.......
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30.01.2024 13:15 Відповісти
Два дебила , это сила !
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30.01.2024 13:16 Відповісти
Проксі між двома дибілами, це кремлівський упирь з баблом 😡
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30.01.2024 13:19 Відповісти
Орбан - друг росії. Орбан - за Трампа.
Збіг?
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30.01.2024 13:26 Відповісти
Хтось говорить, що Трамп молодий. Ну ну... Він молодший від Байдена менше ніж на 4 роки. Тобто, не дай Боже, воно стане президентом, воно буде ще старше ніж Байден, коли той став. Думай те.
Трамп уже неадекват (якщо вважати, що те, що він творив раніше, адекватним) Він палко обсирав свою візаві, він переплутав її з Ненсі Пелосі, називаючи Гейлі, він припускає, що Обама все ще перебуває при владі. Нормальна людина не буде постійно плутати грішне з праведним.
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30.01.2024 13:27 Відповісти
Одна фсбешна консерва вихваляє другу фсбешну консерву!
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30.01.2024 13:28 Відповісти
Весна ще не почалася, а дурнуватих уже попірдолило ніпадєццкі...
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30.01.2024 13:29 Відповісти
Два крупных спеца в порноиндустрии. Один начинал с Хитрым Доном с борделей а второй на бабки от борделей обзавелся своим телеканалом. Их уровень ограничивается междуусобицей сутенеров.
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30.01.2024 13:30 Відповісти
Ото вже жаба вилизує любителю "золотого дощу" від кацапських повій.
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30.01.2024 13:34 Відповісти
😂😂😂😂😂 у миру є ім'я, ну це взагалі ппц, ще б сказав що звати цей мир вовка *****?!?!!?!
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30.01.2024 13:37 Відповісти
Яке їхало - таке здибало.
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30.01.2024 13:37 Відповісти
У г*вноїдства є ім'я - Віктор Орбан (за словами Трампа - лідер Туреччини, не переплутайте).
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30.01.2024 13:43 Відповісти
Трамп либо похоронит Америку,либо похоронит путина.Второе -легче,угостить бывшего русского друга его же"новичком" проще,чем потом отмываться от компроматов,нарытых этим же "другом" с помощью шпионов,предателей и больших нефтедолларов,которые не пахнут
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30.01.2024 13:46 Відповісти
Головне, щоб він встиг стати президентом до того, як Байден поховає Америку.
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30.01.2024 15:07 Відповісти
Но пока хоронит Америку дерьмократы с байдой. А с Трампа смеялись, когда он говорил что подымет ВВП на 4 процента. Чего то сейчас не смеются. ТОЛЬКО ТРАМП - НАДЕЖДА УКРАИНЫ !
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30.01.2024 16:27 Відповісти
Тре просити вазелинових бісером вишити цю цитату.
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30.01.2024 13:46 Відповісти
"... - Дональд Трамп. Війни в Європі більше б не було"
------------------------------------------------------------------------------------
Слил бы Украину кацапам и войны бы не было.
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30.01.2024 13:47 Відповісти
Трамп скаже: ''Нада проста пиристать стрилять!''
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30.01.2024 15:24 Відповісти
Нічого не стверджую, але факт лишається фактом: при каденції Трампа інтенсивність бойових дій на Донбасі знизилася, а розпочинати повномасштабне вторгнення Пуйло не наважувався.
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30.01.2024 13:49 Відповісти
Може тому, що США показали силу
- зменшили ціну на нафту. грошей стало менше на війну.
- не довго вирішували питання з "нас там нет" - про вагнерівців
- надали летальную зброю Україні
- посилали сигнали: польоти стратегічних бомбардувальників над Україною, заходи військових кораблів в порти України
- Крим це Україна, та ми очікуємо повернення до України

інші посили, просто спровокували на дію
- "млява" відповідь на "забирайтесь на кордони 1997 року"
- "якшо вторгнення буде не велике, то це одне"
- закриття посольства, та виїзд з України
- заборона видобутку нафти, що дало зростання ціні на ринку
- припинення польотів над Україно, та заходів військових кораблів
- відмова "Крім того, Байдену варто було б 16 лютого, в передбачуваний день вторгнення Росії, відвідати Україну з візитом, щоб знизити напруженість."
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30.01.2024 16:05 Відповісти
Чому демократи на чолі з Байденом не погоджуються на всі умови респів щодо блокування кордону США з Мексикою і тим самим максимально відтягують надання допомоги Україні?
А тому що вони щось знають про настрої у Верховному Суді США щодо допуску/недопуску Трампа до виборів президента.
Та й здогадатись не складно: трампісти з Техасу і Ко вже потоптались по рішенню ВС щодо огорожі на кордоні і судді розуміють: "далі буде".
Тож, після кінцевого судового рішення про відсторонення Трампа від виборчих перегонів вже стане цілком зрозуміло, що Байден гарантовано програє Нікі Хейлі, що стане для пітьми на чолі з ****** катастрофою. А тому всі ті прорашистські сили, які зараз ************ Трампа у президенти Америки, миттєво перенаппавлять свій вектор на підтримку Байдена, щоби принаймні зберегти й надалі його політику щодо війни пітьми проти України і Світу під назвою "тягни-штовхай".
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30.01.2024 13:49 Відповісти
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30.01.2024 13:55 Відповісти
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30.01.2024 13:57 Відповісти
у мавзолею
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30.01.2024 13:57 Відповісти
Пришелепуваті гуртуються.
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30.01.2024 13:57 Відповісти
два 3.14дараси - вони і в Африці два 3.14дараси!!!
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30.01.2024 14:02 Відповісти
Цей пан (Дональд Трамп) мав нагоду припинити війну в Україні за своє правління з 2017 по 2021! Чого не зробив?
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30.01.2024 14:03 Відповісти
так він почав
- знизив ціни на нафту, щоб було менше грошей на війну
- надав летальну зброю
- дозволив польоти стратегічної авіації над Україною, та регулярні заходи військових кораблів в порти України

Питання, тоді
чому Обама+Байден дозволили в 2014, та Байден в 2022?
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30.01.2024 16:11 Відповісти
За Обаму згоден, просто за нього річ не йшла на форумі, а Байден вже по факту відпрацьовує, бо за його правління вже пізно було щось зробити...
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31.01.2024 09:35 Відповісти
Порівняйте справи та натяки

Белый дом: Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

Трамп одобрил поставки летального оружия Украине

Бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие, впервые пролетели над Украиной.

Бомбардировщики США снова пролетели над Украиной, такие патрулирования будут регулярными

Стратегические бомбардировщики США вошли в украинское небо

проти

«Інша річ, якщо це буде незначне вторгнення. Врешті-решт нам доведеться сперечатися про те, що робити, а чого не робити», - сказав Байден

Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві, йдеться у заяві посольства США в Україні.

Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали
навіть союзники нічого не знали

США вывели корабли из Черного моря еще до вторжения РФ

просто спровокували діями
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31.01.2024 10:59 Відповісти
два дебила- это сила.
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30.01.2024 14:08 Відповісти
а все тому що за 10 років війни ми так і не добилися того щоб парашу було визнано країною терористом з неофашистським режимом, да так щоб будь які зв'язки, публічна підтримка, навіть натяки було розцінено як пособництво фашистам, щоб в усіляких Трумпах, Фіцах - Орбанах навіть шансу не було щось ляпнути в підтримку *****
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30.01.2024 14:09 Відповісти
Орбан: "У мира есть имя - Дональд Трамп. Войны в Европе больше не было бы" Источник: https://censor.net/ru/n3470574
=============
Заглотил так заглотил. Орбан - Глубокая Глотка.
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30.01.2024 14:11 Відповісти
вони можуть тільки відсмоктати один у одного, а потім ще й ***** запросити до себе
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30.01.2024 14:15 Відповісти
А у прихильника агресивної війни теж є ім'я - ***#н (в миру - Орбан)!
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30.01.2024 14:17 Відповісти
У довбойбів є ім'я - Віктор Орбан.
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30.01.2024 14:19 Відповісти
А що таке тепер цей Орбан?
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30.01.2024 14:21 Відповісти
-"кукушка хвалит петуха"...😁😁😁
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30.01.2024 14:29 Відповісти
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30.01.2024 14:35 Відповісти
Здається мені що саме при Трампі був і Крим і лугандон (2016-2020 рр.) щось і тоді я не бачив сильного бажання та спроможності Трампа закінчити війну та поставити агресора куйла на місце. Шо ж ти Трамп ще тоді цього не зробив? Тому що ти такий же ж кіздун як і всі. Байден сцикун а ти кіздун!!! А куйло з вас сміється і дає смоктати. Тому ці заяви путлєровського посіпаки орбана розцінюю не інакше як підлизування дупи Трампу та плешивому гітлеру. Я всі заяви Трампа - як виключно бажання знов влізти на трон.
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30.01.2024 14:36 Відповісти
ему бы до власти добраться , а там всех будет посылать
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30.01.2024 14:39 Відповісти
У шизофренії є ім'я - Віктор Орбан!
Не факт, що якби небуло орбана, то небулоб і шизофренії, як явища, але бесперечно - Світ ставби краще...
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30.01.2024 14:43 Відповісти
два прорашистских ******!
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30.01.2024 14:55 Відповісти
Йовбик він і Африці, Йовбик. Що з нього можливо взяти, нічого окрім аналізів.
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30.01.2024 14:57 Відповісти
Дебіл,пля...
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30.01.2024 15:03 Відповісти
Чиста правда.
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30.01.2024 15:05 Відповісти
Байден 2022 року дав Україні ленд-ліз, куди увійшли атакамси на 300 км, абрамси з бронею, F16 з радарами останньої модифікації, томагавки, щоб руйнувати глибокий тил раші. Щось я розмріявся. Головне, щоб не Трамп!
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30.01.2024 15:16 Відповісти
"За що, спитаєте однак, Зозуля Півня хвалить так?-
За те, що хвалить він Зозулю" ( з байки Л.Глібова)
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30.01.2024 15:23 Відповісти
Завжди знайде сраку, яку можна вилизувати: Гітлер, Путін, Трамп!...
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30.01.2024 15:30 Відповісти
69 !!
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30.01.2024 15:32 Відповісти
Здесь нет игры слов. Войну не останавливают, это не двигатель. Война заканчивается победой одной из сторон. Либо договором о взаимоуступках обеих сторон. Что скорее всего нам и предстоит.
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30.01.2024 15:37 Відповісти
Ну хоть в чем то он прав.

А так Орбан говорит что хочет именно Орбан. А сейчас Орбан хочет денюжку от путина )))) А когда бабло раздавали либерастам, так он был самый левый. Переобувается на лету.
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30.01.2024 16:25 Відповісти
У війни теж є ім'я. Чи не хоче він його назвати? Якщо позбутись першопричини, чи потрібен буде Трамп? Лукаве гно!
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30.01.2024 16:43 Відповісти
******...
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30.01.2024 17:04 Відповісти
Мабуть, просив грошей, а Байден не дав. Цей покидьок добалакався вже до того, що вони в Угорщині дуже страждають від Українського агросектору і захищають разом із Польщею усю Європу. Українськи б страждання на його тупу башку!
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30.01.2024 20:07 Відповісти
 
 