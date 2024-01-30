Орбан: "У миру є ім’я - Дональд Трамп. Війни в Європі більше б не було"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав колишнього лідера США Дональда Трампа "найуспішнішим на міжнародній арені президентом США". На його думку, Трамп - людина, яка може зупинити війну,
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Він (Трамп. - Ред.) не розпочав жодної війни. Угоди Авраама (про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами. - Ред.) були єдиним серйозним шансом принести мир, баланс і прийнятний спосіб життя в дуже складний близькосхідний регіон", - зазначив Орбан.
Угорський прем'єр переконаний, що якби президентом США у лютому 2022 року був Трамп, то "війни в Європі більше не було б".
"Сьогодні я не бачу іншого лідера в Європі чи Америці, який був би достатньо сильним, щоб зупинити війну. У миру є ім'я – Дональд Трамп", - додав Орбан.
Будь ласка, зачекайте...
Взяв си дурнувату
Обидвоє подуріли
Запалили хату
по друге - у мудрого наріду вибору і не було - що їм рашка дає, то мудрий нарід і вибирає (випадкова флуктуація не рахується, бо то був пройоб рашки).
Der Name Ihrer Welt ist Donald Trump, aber sie riecht nach Leichen und Verrat an der Demokratie !
Просто цікаво?
А будет вам опять 1956 год.
Збіг?
Трамп уже неадекват (якщо вважати, що те, що він творив раніше, адекватним) Він палко обсирав свою візаві, він переплутав її з Ненсі Пелосі, називаючи Гейлі, він припускає, що Обама все ще перебуває при владі. Нормальна людина не буде постійно плутати грішне з праведним.
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Слил бы Украину кацапам и войны бы не было.
- зменшили ціну на нафту. грошей стало менше на війну.
- не довго вирішували питання з "нас там нет" - про вагнерівців
- надали летальную зброю Україні
- посилали сигнали: польоти стратегічних бомбардувальників над Україною, заходи військових кораблів в порти України
- Крим це Україна, та ми очікуємо повернення до України
інші посили, просто спровокували на дію
- "млява" відповідь на "забирайтесь на кордони 1997 року"
- "якшо вторгнення буде не велике, то це одне"
- закриття посольства, та виїзд з України
- заборона видобутку нафти, що дало зростання ціні на ринку
- припинення польотів над Україно, та заходів військових кораблів
- відмова "Крім того, Байдену варто було б 16 лютого, в передбачуваний день вторгнення Росії, відвідати Україну з візитом, щоб знизити напруженість."
А тому що вони щось знають про настрої у Верховному Суді США щодо допуску/недопуску Трампа до виборів президента.
Та й здогадатись не складно: трампісти з Техасу і Ко вже потоптались по рішенню ВС щодо огорожі на кордоні і судді розуміють: "далі буде".
Тож, після кінцевого судового рішення про відсторонення Трампа від виборчих перегонів вже стане цілком зрозуміло, що Байден гарантовано програє Нікі Хейлі, що стане для пітьми на чолі з ****** катастрофою. А тому всі ті прорашистські сили, які зараз ************ Трампа у президенти Америки, миттєво перенаппавлять свій вектор на підтримку Байдена, щоби принаймні зберегти й надалі його політику щодо війни пітьми проти України і Світу під назвою "тягни-штовхай".
- знизив ціни на нафту, щоб було менше грошей на війну
- надав летальну зброю
- дозволив польоти стратегічної авіації над Україною, та регулярні заходи військових кораблів в порти України
Питання, тоді
чому Обама+Байден дозволили в 2014, та Байден в 2022?
Белый дом: Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине
Трамп одобрил поставки летального оружия Украине
Бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие, впервые пролетели над Украиной.
Бомбардировщики США снова пролетели над Украиной, такие патрулирования будут регулярными
Стратегические бомбардировщики США вошли в украинское небо
проти
«Інша річ, якщо це буде незначне вторгнення. Врешті-решт нам доведеться сперечатися про те, що робити, а чого не робити», - сказав Байден
Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві, йдеться у заяві посольства США в Україні.
Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали
навіть союзники нічого не знали
США вывели корабли из Черного моря еще до вторжения РФ
просто спровокували діями
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Заглотил так заглотил. Орбан - Глубокая Глотка.
Не факт, що якби небуло орбана, то небулоб і шизофренії, як явища, але бесперечно - Світ ставби краще...
За те, що хвалить він Зозулю" ( з байки Л.Глібова)
А так Орбан говорит что хочет именно Орбан. А сейчас Орбан хочет денюжку от путина )))) А когда бабло раздавали либерастам, так он был самый левый. Переобувается на лету.