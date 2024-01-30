Інформація про кількість снарядів, які Україна отримала від ЄС, є чутливою, - єврокомісар Бретон

У ЄС заявили про важливість нарощування виробництва боєприпасів до кінця березня.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як багато ми доставимо для України – ми маємо бути обережними з цими цифрами. Я можу говорити про виробничі спроможності, але надавати цифри, як багато поставлено під час війни – це ризиковано, тому що це чутлива інформація, яка може бути використана… Є два шляхи доставки боєприпасів в Україну: через Європейський фонд миру та шляхом двосторонніх поставок на рівні окремих країн. Тож лише ці країни можуть говорити те, що вони вважають за можливе. Єдиною персоною, яка знає, скільки (снарядів. - ред.) Україна отримала з Європи, є Володимир Зеленський", – сказав єврокомісар.

За словами Бретона, європейська оборонна промисловість є дуже потужною та відіграє ключову роль у вирішенні нових викликів у сфері безпеки, що пов’язані російською агресією.

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Він додав, що Європа може виробляти обладнання будь-якого типу та у країнах по усьому континенті, від півночі до півдня, а також на сході. На сході Європи країни, які нещодавно приєдналися до ЄС, успадкували потужну промислову базу ще з часів колишнього СРСР, яка зараз модернізується та приводиться до спільних стандартів.

"Для мене важливо, щоб ми збільшили виробництво до кінця березня. Я взяв зобов’язання збільшити виробництво боєприпасів типу 155-мм та 152-мм до 1 млн на рік. І ми це зробимо. Ми маємо програму ASAP (колективного замовлення боєприпасів – ред.), активно працюємо разом із Європарламентом та Радою ЄС. Наразі ми маємо 82 тендерні пропозиції, з яких відберемо від 20 до 30. Після реалізації ASAP це буде набагато більше, ніж виробляють США. У 2025 році ми досягнемо показника у 2 млн (снарядів). Ми розуміємо цифри, які надходять з Росії, і повинні отримати, принаймні, не меншу виробничу спроможність", - додав Бретон.

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Він зауважив, що відвідав майже всі виробничі майданчики на території ЄС, щоб підвищити спроможності європейської оборонної промисловості, усунути "вузькі місця" та розвинути оборонне партнерство із залученням урядів всіх 27 країн ЄС, починаючи, перш за все, із виробництва боєприпасів, які дуже потрібні Україні. Разом з цим, як зазначив єврокомісар, близько 40% європейського оборонного виробництва спрямовується за межі Європи, і в цьому сенсі європейські виробники мають переглянути пріоритети поставок відповідно до першочергових потреб.

"Ми наближаємося до двох років від того, як Росія почала жорстоку агресивну війну проти України. Під час цієї руйнівної війни народ України демонструє вражаючу стійкість. ЄС і США чітко заявили, що Україна є нашим пріоритетом…. Україна буде залишатися нашим пріоритетом так довго, як буде необхідним. Ми зробимо все, що буде необхідним для підтримки України та для підвищення нашої колективної безпеки в ЄС", - підсумував єврокомісар.

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