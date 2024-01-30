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Новини За кордоном
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Білорусь (5972) Китай (1932)

До Білорусі на початку січня чотири рази надходив військовий вантаж з Китаю, - спостерігачі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь

Білоруські спостерігачі встановили, що 8-11 січня до Мінська прилітав борт з Китаю, ймовірно, із військовим вантажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Motolko.help.

"На початку січня моніторинговою групою "Беларускі Гаюн" було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в Національному аеропорту "Мінськ". Протягом 4-х днів один і той самий транспортний літак Boeing 747-4FTF (реєстраційний номер B-2476) здійснив наразі чотири рейси за маршрутом Урумчі (ZWWW) - Мінськ (UMMS) і назад", - йдеться в повідомленні.

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За даними спостерігачів, борт Air China Cargo доставив у Білорусь військову техніку з Китаю. Вантаж, імовірно, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт, оскільки навколо місця стоянки військовому вантажу ніде розташуватися, щоб не привертати додаткової уваги і не стояти просто неба.

Китайський літак у Білорусі
Китайський літак на урядовій стоянці 1A у Національному аеропорту "Мінськ" 8 січня 2024

Наразі невідомо, що саме привезли ці літаки. 

Рейси відбулися:

08.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;
09.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;
10.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;
11.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Зазначається,що всі рейси прибували до Мінська фактично в один і той самий час - з 09:30 до 10:10 ранку і пробули в Мінську також однаковий за тривалістю проміжок, достатній для проведення розвантаження - 3 години.

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В аеропорту "Мінськ" розташований транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси, які прибувають і вибувають, і тому всі вантажні літаки зазвичай паркуються на спеціальних стоянках логістичного центру, але китайський B-2476 паркувався зовсім на іншій стоянці.

Спостерігачі повідомили, що усі чотири рази Boeing 747 Air China Cargo після посадки займав стоянку 1А. Вона зарезервована для обслуговування урядових літаків Білорусі, зокрема EW-001PA і EW-001PB білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Крім того, VIP-стоянка 1А і фізично розташована на відстані від усіх інших, а праворуч від стоянки розміщений КПП для виїзду з аеропорту найкоротшим шляхом і без відвідування пунктів огляду в будівлі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
бо китайці наші вороги. бо вони взагалі не люди а холодноровні ящірки. а арахамія їхній куєсос
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30.01.2024 13:42
+4
Хто б сумнівався у тому що Китай допомагає рашистам..... тільки США та ЄС цього "не бачать".... доки на їх міста не полетять ракети бабло засліплюватиме.
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30.01.2024 13:55
+2
Обладнання для атомних електростанцій зі складів Гірничо-металургійного бюро Сіньцзяна ( Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) було доставлено в Мінськ чотирма рейсами транскортного Boeing 747-4FTF (реєст. ном. B-2476)
(по темі Остравецька атомна електростанція Білорусь див. 27.‎01.‎2024 22.‎12.‎2023)

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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30.01.2024 14:35
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бо китайці наші вороги. бо вони взагалі не люди а холодноровні ящірки. а арахамія їхній куєсос
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30.01.2024 13:42 Відповісти
знаешь чудо нет ничего дома китайского и живу
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30.01.2024 14:49 Відповісти
ну китайське, шурупи там, гвіздки. на них же не написано. шовк теж спочатку лише в китаї робили. то шо ж - вже і від шовку відмовлятися?
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30.01.2024 15:09 Відповісти
Не "гвіздки", а цвяхи. Палишся, кацапчику!
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30.01.2024 17:52 Відповісти
стьопа, ти свою фамілію бачив? написану російською. не тобі мене вчити літературної мови. Я у свій час Смолича і Гончара читав. А може то був не Смолич, а Тютюнник. Їх правда два і я путаю. А ще в мене є чудова поетична збірка Тичини. Де про партію ні слова. Є збірочка Вєлєміра Хлєбнікова. Можу тобі продати як соотєчєствєнніку того Вєліміра (от блін, знову русизм вжив).
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30.01.2024 18:04 Відповісти
Якби ти був не таким наївним, то здогадався би, що то не є моє прізвище та ім'я, а лише мій нік.
п.с. Намагайся не вживати русизмів. Десь з 2014-го вони почали швидко виходити в Україні з моди, бо нормальні люди почнуть підозріло коситися на тебе.
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01.02.2024 15:44 Відповісти
фігня, Ростіку. І телефон у мене старенький канадський. Пластмасових відер у мене нема. ...треба до речі купити. А не будуть робити китайці - буде робити хтось інший
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30.01.2024 18:10 Відповісти
"Хаймерс" - приготуватися....!
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30.01.2024 13:49 Відповісти
Хто б сумнівався у тому що Китай допомагає рашистам..... тільки США та ЄС цього "не бачать".... доки на їх міста не полетять ракети бабло засліплюватиме.
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30.01.2024 13:55 Відповісти
Поддержка Китая - это серьезно. Но, по факту просто прилетел самолет из Китая. Что там военный груз - это не факт.
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30.01.2024 14:12 Відповісти
Там были два взвода китайцев по 1 миллиону солдат в каждом
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30.01.2024 16:59 Відповісти
Еще интересно, почему это было 22 дня назад, а сообщают только сейчас.
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30.01.2024 14:13 Відповісти
Подсчитать наблюдатели не смогли сразу, с математикой слабовато
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30.01.2024 17:01 Відповісти
Думаю якісь товари, а чому китайські компанії думаю все в тому що інші бояться санкцій а Китай напевне ні.
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30.01.2024 14:22 Відповісти
Обладнання для атомних електростанцій зі складів Гірничо-металургійного бюро Сіньцзяна ( Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) було доставлено в Мінськ чотирма рейсами транскортного Boeing 747-4FTF (реєст. ном. B-2476)
(по темі Остравецька атомна електростанція Білорусь див. 27.‎01.‎2024 22.‎12.‎2023)

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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30.01.2024 14:35 Відповісти
настав час і білорашу бомбити, їм мабуть сумно
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30.01.2024 14:51 Відповісти
хоча б санкціями повноцінними обкласти
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30.01.2024 15:11 Відповісти
Вони обкладені спнкціями на рівні московії
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30.01.2024 15:29 Відповісти
 
 