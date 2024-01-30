До Білорусі на початку січня чотири рази надходив військовий вантаж з Китаю, - спостерігачі

Білоруські спостерігачі встановили, що 8-11 січня до Мінська прилітав борт з Китаю, ймовірно, із військовим вантажем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Motolko.help.

"На початку січня моніторинговою групою "Беларускі Гаюн" було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo в Національному аеропорту "Мінськ". Протягом 4-х днів один і той самий транспортний літак Boeing 747-4FTF (реєстраційний номер B-2476) здійснив наразі чотири рейси за маршрутом Урумчі (ZWWW) - Мінськ (UMMS) і назад", - йдеться в повідомленні.

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За даними спостерігачів, борт Air China Cargo доставив у Білорусь військову техніку з Китаю. Вантаж, імовірно, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт, оскільки навколо місця стоянки військовому вантажу ніде розташуватися, щоб не привертати додаткової уваги і не стояти просто неба.

Китайський літак на урядовій стоянці 1A у Національному аеропорту "Мінськ" 8 січня 2024

Наразі невідомо, що саме привезли ці літаки.

Рейси відбулися:



08.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

09.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;

10.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;

11.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Зазначається,що всі рейси прибували до Мінська фактично в один і той самий час - з 09:30 до 10:10 ранку і пробули в Мінську також однаковий за тривалістю проміжок, достатній для проведення розвантаження - 3 години.

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В аеропорту "Мінськ" розташований транспортно-логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси, які прибувають і вибувають, і тому всі вантажні літаки зазвичай паркуються на спеціальних стоянках логістичного центру, але китайський B-2476 паркувався зовсім на іншій стоянці.

Спостерігачі повідомили, що усі чотири рази Boeing 747 Air China Cargo після посадки займав стоянку 1А. Вона зарезервована для обслуговування урядових літаків Білорусі, зокрема EW-001PA і EW-001PB білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Крім того, VIP-стоянка 1А і фізично розташована на відстані від усіх інших, а праворуч від стоянки розміщений КПП для виїзду з аеропорту найкоротшим шляхом і без відвідування пунктів огляду в будівлі.

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