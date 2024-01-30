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Україні може загрожувати "економічний кінець світу" без фінансової допомоги США та ЄС, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

допомога

Лідери країн ЄС мають проголосувати за надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро на саміті 1 лютого. Без допомоги ЄС та фінансування від США, Україна не зможе продовжувати боротьбу з РФ або довго підтримувати економіку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Західні кредити та гранти

"Наразі ми навіть не розглядаємо варіант відмови від цієї допомоги. Для нас це критично, тому що від цього залежить своєчасність та повнота невійськових витрат", - заявив виданню голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Як зазначає Politico, зараз Україна використовує ті кошти, які вона може зібрати всередині країни, для розвитку власної військової промисловості, зарплат військовим та іншим співробітникам служб безпеки, а також захисту пенсіонерів та вимушених переселенців.

Західні кредити та гранти покривають витрати на закупівлю та обслуговування іноземної зброї, а також важливі соціальні витрати, такі як заробітна плата державних службовців, медичних та освітніх працівників. Цього року уряд планує отримати фінансову допомогу у розмірі 37 млрд доларів, яка майже покриє дефіцит бюджету, що оцінюється в 39 млрд доларів.

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За даними Центру економічної стратегії, з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року західні спонсори надали фінансову допомогу Україні на суму близько $73,6 млрд. Через Міжнародний валютний фонд Україна отримає загалом 122 мільярди доларів у період з 2023 по 2027 рік.

Водночас голова Центрального банку Пишний заявив Politico, що "Україна зможе підтримувати себе впродовж деякого часу коштом власних внутрішніх ресурсів".

Він оптимістично налаштований попри те, що "ризики для регулярності та своєчасності надходження міжнародної допомоги матеріалізувалися".

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Позиція НБУ

Пишний визнає, що неотримання допомоги означатиме "перерозподіл обмежених ресурсів української економіки на користь першочергових бюджетних потреб".

Тому, за його словами, "критично важливо відновити міжнародне фінансування".

Одним з найсильніших аргументів на користь продовження підтримки залишається те, що її припинення виявиться дорожчим для Європи.

"Перемога України є ключем до зниження ризиків безпеки на континенті", - наголосив Пишний, додавши, що пакет у 50 млрд євро, який буде схвалений цього тижня, є дрібницею порівняно із загальною європейською економікою.

"Для них це може виявитися найкращою інвестицією у власну оборону та економіку", резюмував він.

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Топ коментарі
+9
Терміново треба конфісковувати офшори у зелені..
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30.01.2024 14:01
+8
Раша, это не аль каида или хамаз, талибан с игилами и т..
Это намного хуже, и поражение Украины, это начало падения Европы и США..
Мир должен понять, что в "новом мире" будет только раша,китай и северная корея, а остальные государства превратятся в квазигосударства..
Ладно Украина, мы то хорошей жизни не видели, но вы,которые сегодня живут в роскоши, узнаете каково жить в корее или раше с туалетами на улице и т.д.
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30.01.2024 14:07
+5
50 на 50? Не ображайте зе-шоблу. "Наріду" і 10 забагато буде!
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30.01.2024 14:41
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Потрібно 100 млрд. - 50 зешобла украде, але 50 залишиться......
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30.01.2024 13:58 Відповісти
50 на 50? Не ображайте зе-шоблу. "Наріду" і 10 забагато буде!
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30.01.2024 14:41 Відповісти
інспектори прибули (зовнішні)!
Апетити могли "притупитися" ...)))
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30.01.2024 14:43 Відповісти
Тимчасово призупинилися (апетити)?
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30.01.2024 14:55 Відповісти
на мівіну могли перейти .... на пару місяців...))))
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30.01.2024 14:57 Відповісти
завалять єрмака-
два роки без допомоги митримаємо
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30.01.2024 13:59 Відповісти
Терміново треба конфісковувати офшори у зелені..
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30.01.2024 14:01 Відповісти
Ніззя, ато пуціннападьот.. ой...
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30.01.2024 14:36 Відповісти
А чи є в нас зелені олігархи?
Самому не смішно?
Так як крали і крадуть за останні 5 років, особливо під час повномасштабного вторгнення, не накрали за останні майже тридцять років всі разом взяті влади.
Зе влада переплюнула усіх. Такого жаху, Україна не бачила за всі роки незалежності.
А по ахметова: канали ахметова як і його журналісти спокійно працюють на земарофоні, так само як і коломойськр-медвечуківські, фірташівські, пінчуковські, а ще й садового.
А ще пропоную потрусити зевладу, а там за два роки війни накрали більше, ніж всі олігархи разом взяті за 32 роки)))
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30.01.2024 15:37 Відповісти
,А навести реальні приклади слабо? Не мели дурню, будь-яка влада, не може накрасти більше, ніж мають наші олігархи, тим більше разом взяті. Нагадаю, що Янукович, до якого особисто з усієї країни йшли грошові потоки, нацарював 12 млрд. доларів. А в Ахмєтова тільки за правління Ющенка активи оцінювалися в 24 млрд.
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30.01.2024 16:58 Відповісти
І зєрмачня докладає не аби яких зусиль для того
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30.01.2024 14:04 Відповісти
не знаю какой там и у кого наступит конец света -----но если Украина не даст зерно....то население планеты на 200-300 миллионов слегка сдуется в численности от ГОЛОДОМОРА.. так что.. да и жрать надо всем в мире хотя бы Три раза в сутки.. так что помрем вместе...и да зелебобики тузики и подонки ВОРОВАТЬ ЧТО НЕ БУДУТ даже при таком экономическом коллапсе да неужели??
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30.01.2024 14:05 Відповісти
на кошти, конфісковані у дєрьмака та його кліки, Україна не тільки б змогла вести війну без міжнародної допомоги та втримувати свою економіку, а навіть пару років фінансувати єкономічні витрати европейських партнерів.
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30.01.2024 14:06 Відповісти
100%
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30.01.2024 15:38 Відповісти
Раша, это не аль каида или хамаз, талибан с игилами и т..
Это намного хуже, и поражение Украины, это начало падения Европы и США..
Мир должен понять, что в "новом мире" будет только раша,китай и северная корея, а остальные государства превратятся в квазигосударства..
Ладно Украина, мы то хорошей жизни не видели, но вы,которые сегодня живут в роскоши, узнаете каково жить в корее или раше с туалетами на улице и т.д.
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30.01.2024 14:07 Відповісти
Вони ("старі' європейці) не вірять. Не хочуть вірити, що це початок кінця. Не хочуть уявляти те, що з ними зроблять "новиє єврапєйци" - афро-азійські "мальчікі в трусіках"). Бо дуже страшно.
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30.01.2024 14:49 Відповісти
І ще. Не буде ніяких раш і корей, а тим більше квазідержав. Буде одна - єдина Піднебесна імперія. Бо цієї сарани вистачить на всю планету...
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30.01.2024 14:52 Відповісти
Не вистачить. Реальна кількість китайців значно менше за ту яку вони проголошують. Пару років тому експерти оцінювали за рівнем споживання основних товарів та послуг кількість китайців в 480 мільйонів. В Китаї люта демографічна криза. Країна повністю контролюється КПК і вся інформація яку світ отримує про Китай жорстко цензурується. Такий собі "інформаційний гулаг". От "сарана" звідти і розбігається з усіх можливих щілин.
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30.01.2024 17:11 Відповісти
Ви мене заспокоїли. Бо виходить, Індія вже попереду "планєти всєй"?
Цікаво, який рівень споживання брався за базу. Зрозуміло, що коли середньоєвропейський - це одне, середньоіндійський - зовсім інше... І де брали головний показник - обсяги споживання основних товарів та послуг? Зі сторінок "Госстата" КНР, який "повністю контролюється КПК"?
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30.01.2024 18:44 Відповісти
Повністю контролювати інформацію не вдається жодному керівництво жодої країни навіть під час війни. Такі методики власне і були вперше розроблені союзниками під час Другої світової і протягом "холодної війни" довели свою ефективнісь - 94% розвідданих про реальний стан в різних галузях розвідки отримують з відкритих джерел. А зараз хакерство взагалі відкрило "скриньку Пандори" і щось приховати стало вкрай складно...
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30.01.2024 18:54 Відповісти
Щоб вже у вас ,,кінець світу" настав! Прогнозисти .......!
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30.01.2024 14:11 Відповісти
Ну якби світ залишався таким, як сотню років тому, то повторилася історія з Фінляндією. Але світ змінився. Люди швидше дізнаються правду і російська брехня не може приховати всіх злочинів Росії. Тож увесь світ допомагає. Без цієї допомоги Україна не встоїть. Це очевидно.
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30.01.2024 14:15 Відповісти
Помощь мира, больше похожа на торговлю оружием.
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30.01.2024 14:25 Відповісти
Якщо застосовувати більш дієві методи дегуманізації кацапні, покарання зрадників та мілітаризації населення України то Україна не тільки встоїть, а й знищить кацапню. Саме тому кацапи так бояться українізації України?
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30.01.2024 17:15 Відповісти
получається народ в заручниках:

з однієї строни московія якій орків немає числа
з другої зешобла яка нікуди не хоче йти і буде грабувати далі
з третьої донори але вони бачать, перші 2 варіанти і призадумалися
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30.01.2024 14:19 Відповісти
Кількість кацапів обмежена. Це лише 89-92 млн. утирків з яких до військоової служби в 2020 були придатні лише 22,5 млн.. Решта інваліди, наркомани, алкоголіки та олігофрени. Кількість зе-шобла у нас згідно перепису 2001 року була 108 тисяч. Зараз залишилось близько 20 000.
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30.01.2024 17:21 Відповісти
А ви хором із рузьге повторіть "хахлам піззєц!" разів з десять підряд - має попустити!
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30.01.2024 14:24 Відповісти
Україні світить економічниі звіздець, при зеленский бандюковський шло.бені ...Заходу та ЄС пора за ручки вивести за двері Банковій, цього 🤡 ви його у ср.ку цілували, призвели українців з телевізором у голові, скористалися їх довірою ,тепер робіть шось ,бо вам теж з ціми зеленськими буде не весело ...
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30.01.2024 14:34 Відповісти
Та ладно, девальнем раза в три як в 14, і знову грошей всім вистачить.
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30.01.2024 14:34 Відповісти
може станок уже і ввімкнений...?
геть манцєв про це не скаже!
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30.01.2024 14:44 Відповісти
і вже давно. в мене є купюри по 1000 грн 2023 року випуску
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30.01.2024 15:35 Відповісти
я допускаю, що є заміна "зношених" купюр, але якщо станок буде ввімкнений - розпочнеться зворотний відлік.....
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30.01.2024 15:40 Відповісти
Америка тебя бросит, сынок. Всегда. Мне, как гражданину Штатов, стыдно за Байдена. Не президент, а амеба какая то...
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30.01.2024 15:06 Відповісти
Ви ще громадянин США? Негайно вирішуйте цю проблему і тікайте від громадянської війни, що стрімко насувається на вашу країну.
Тікайте, звісно, до росії. Це країна, де ви будете у повній безпеці та вам ніколи ні за що не буде соромно.
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30.01.2024 15:36 Відповісти
+++
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30.01.2024 15:39 Відповісти
А ви куди прямуєте?
Може за руським кораблем??
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30.01.2024 15:44 Відповісти
Станеться біда, зелена гниль не зможе купувати елітні авто, кокс та ескортниць.
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30.01.2024 17:15 Відповісти
Як тільки зе-шобло буде відсторонено від влади почнеться масова втеча представників зе-народу з України. Зараз їх залишилось близько 20 тисяч. Втечуть всі хто встигне, точніше лише ті кого "чуйка" не підвееде.
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30.01.2024 17:26 Відповісти
 
 