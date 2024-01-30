Україні може загрожувати "економічний кінець світу" без фінансової допомоги США та ЄС, - Politico
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Лідери країн ЄС мають проголосувати за надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро на саміті 1 лютого. Без допомоги ЄС та фінансування від США, Україна не зможе продовжувати боротьбу з РФ або довго підтримувати економіку
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Західні кредити та гранти
"Наразі ми навіть не розглядаємо варіант відмови від цієї допомоги. Для нас це критично, тому що від цього залежить своєчасність та повнота невійськових витрат", - заявив виданню голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.
Як зазначає Politico, зараз Україна використовує ті кошти, які вона може зібрати всередині країни, для розвитку власної військової промисловості, зарплат військовим та іншим співробітникам служб безпеки, а також захисту пенсіонерів та вимушених переселенців.
Західні кредити та гранти покривають витрати на закупівлю та обслуговування іноземної зброї, а також важливі соціальні витрати, такі як заробітна плата державних службовців, медичних та освітніх працівників. Цього року уряд планує отримати фінансову допомогу у розмірі 37 млрд доларів, яка майже покриє дефіцит бюджету, що оцінюється в 39 млрд доларів.
За даними Центру економічної стратегії, з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року західні спонсори надали фінансову допомогу Україні на суму близько $73,6 млрд. Через Міжнародний валютний фонд Україна отримає загалом 122 мільярди доларів у період з 2023 по 2027 рік.
Водночас голова Центрального банку Пишний заявив Politico, що "Україна зможе підтримувати себе впродовж деякого часу коштом власних внутрішніх ресурсів".
Він оптимістично налаштований попри те, що "ризики для регулярності та своєчасності надходження міжнародної допомоги матеріалізувалися".
Позиція НБУ
Пишний визнає, що неотримання допомоги означатиме "перерозподіл обмежених ресурсів української економіки на користь першочергових бюджетних потреб".
Тому, за його словами, "критично важливо відновити міжнародне фінансування".
Одним з найсильніших аргументів на користь продовження підтримки залишається те, що її припинення виявиться дорожчим для Європи.
"Перемога України є ключем до зниження ризиків безпеки на континенті", - наголосив Пишний, додавши, що пакет у 50 млрд євро, який буде схвалений цього тижня, є дрібницею порівняно із загальною європейською економікою.
"Для них це може виявитися найкращою інвестицією у власну оборону та економіку", резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Апетити могли "притупитися" ...)))
два роки без допомоги митримаємо
Самому не смішно?
Так як крали і крадуть за останні 5 років, особливо під час повномасштабного вторгнення, не накрали за останні майже тридцять років всі разом взяті влади.
Зе влада переплюнула усіх. Такого жаху, Україна не бачила за всі роки незалежності.
А по ахметова: канали ахметова як і його журналісти спокійно працюють на земарофоні, так само як і коломойськр-медвечуківські, фірташівські, пінчуковські, а ще й садового.
А ще пропоную потрусити зевладу, а там за два роки війни накрали більше, ніж всі олігархи разом взяті за 32 роки)))
Это намного хуже, и поражение Украины, это начало падения Европы и США..
Мир должен понять, что в "новом мире" будет только раша,китай и северная корея, а остальные государства превратятся в квазигосударства..
Ладно Украина, мы то хорошей жизни не видели, но вы,которые сегодня живут в роскоши, узнаете каково жить в корее или раше с туалетами на улице и т.д.
Цікаво, який рівень споживання брався за базу. Зрозуміло, що коли середньоєвропейський - це одне, середньоіндійський - зовсім інше... І де брали головний показник - обсяги споживання основних товарів та послуг? Зі сторінок "Госстата" КНР, який "повністю контролюється КПК"?
з однієї строни московія якій орків немає числа
з другої зешобла яка нікуди не хоче йти і буде грабувати далі
з третьої донори але вони бачать, перші 2 варіанти і призадумалися
геть манцєв про це не скаже!
Тікайте, звісно, до росії. Це країна, де ви будете у повній безпеці та вам ніколи ні за що не буде соромно.
Може за руським кораблем??