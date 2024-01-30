Збільшення випадків скидання авіацією РФ бомб на свої міста свідчить про втому персоналу та недостатню підготовку, - британська розвідка
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Російська авіація дедалі частіше скидає бомби на своїй території. Лише за останній місяць відомо про чотири такі випадки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Бєлгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий - на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.
За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найдавніший випадок стався у Бєлгороді 20 квітня 2023 року.
"Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку", - зазначають у Міноборони Британії.
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Бо, як не дивно, але "критична інфраструктура" для застосування F-16 реально побудована (і я не про злітні смуги тощо, а про інфраструктуру управління, РЕР та взаємодії - в Україні вже реально працюють десятки потрібних для F-16 наземних РЛС-ів західного зразка, вже інтегровані канали взаємодії старих РЛС-полів, для С-300, з новими РЛС-полями - все відпрацьовано на комплексному застосуванні C-300 + MIM-104 + NASAMS, вже є канали та інфраструктура постачання, зберігання, оснащення тощо ракет AIM-120, є навчені інженери, які ВЖЕ петрають частково в потрібних системах озброєння не по відосікам в ютубі, а після очних курсів в Норвегії).
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