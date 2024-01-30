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Збільшення випадків скидання авіацією РФ бомб на свої міста свідчить про втому персоналу та недостатню підготовку, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,авіація

Російська авіація дедалі частіше скидає бомби на своїй території. Лише за останній місяць відомо про чотири такі випадки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається, російський незалежний канал новин Telegram Astra повідомив 27 січня, що російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах у Бєлгородській області. Перший боєприпас впав на ферму у Постникові, а другий - на міській вулиці у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 осіб у радіусі 500 метрів.

За даними британської розвідки, це четверте випадкове скидання російських авіаційних боєприпасів на своїй території цього місяця. Найдавніший випадок стався у Бєлгороді 20 квітня 2023 року.

"Неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури при озброєнні літака перед вильотом або неправильних дій екіпажу під час місій. Ймовірно, це комбінація того й іншого. Збільшення частоти подібних випадків, ймовірно, демонструє ступінь втоми повітряного та наземного персоналу на лінії фронту в Росії, а також свідчить про недостатню підготовку", - зазначають у Міноборони Британії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Пілоти просто бояться підлітати близько до лінії фронту - кидають "для галочки".....
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30.01.2024 14:15
+3
Та хай на свої міста скидають частіше і більше!
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30.01.2024 14:31
+2
Ссуться "блукаючих петріотів", очевидно. І це ще F-16-ті, які ракети AIM-120 можуть пуляти (а їх в кожному пакеті допомоги дають, для NASAMS-ів), не почали працювати...
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30.01.2024 14:21
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Пілоти просто бояться підлітати близько до лінії фронту - кидають "для галочки".....
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30.01.2024 14:15 Відповісти
Ссуться "блукаючих петріотів", очевидно. І це ще F-16-ті, які ракети AIM-120 можуть пуляти (а їх в кожному пакеті допомоги дають, для NASAMS-ів), не почали працювати...
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30.01.2024 14:21 Відповісти
впевнений, що після зльоту із аеродрому хробачня взагалі буде летіти в протилежну сторону (при Ф-16)
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30.01.2024 14:27 Відповісти
Ну, F-16 не вундер-вафля, як BFG-9000. Але суттєві зміни в застосуванні рашистської авіації внесе.

Бо, як не дивно, але "критична інфраструктура" для застосування F-16 реально побудована (і я не про злітні смуги тощо, а про інфраструктуру управління, РЕР та взаємодії - в Україні вже реально працюють десятки потрібних для F-16 наземних РЛС-ів західного зразка, вже інтегровані канали взаємодії старих РЛС-полів, для С-300, з новими РЛС-полями - все відпрацьовано на комплексному застосуванні C-300 + MIM-104 + NASAMS, вже є канали та інфраструктура постачання, зберігання, оснащення тощо ракет AIM-120, є навчені інженери, які ВЖЕ петрають частково в потрібних системах озброєння не по відосікам в ютубі, а після очних курсів в Норвегії).
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31.01.2024 11:39 Відповісти
та це номальний ход
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30.01.2024 14:17 Відповісти
Дик адіннорот жи ж!
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30.01.2024 14:20 Відповісти
та да... Але все ж є різница - тамошній наріт петріотами та стінгерами не огризається!
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30.01.2024 14:22 Відповісти
РДК їм підкине пару штук......
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30.01.2024 15:03 Відповісти
Здадуть в місцеву поліцію. Для застосування проти гнобителів треба бути людиною, а не рабом.
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31.01.2024 11:41 Відповісти
Та хай на свої міста скидають частіше і більше!
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30.01.2024 14:31 Відповісти
🤩У дєрєвнє під Таганрогом екстрена евакуація 800 місцевих жителів через падіння БПЛА

На вулиці через гучномовець всіх просять відключити світло та газ й прямувати в спеціальні автобуси.

Ще одна «перемога», яку здобула русня за рахунок «еСВеО».
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30.01.2024 16:40 Відповісти
как они культурно рукожопость назвали - усталость и недостаточная подготовка
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30.01.2024 16:55 Відповісти
Заїбались бамбить, панімаеш ли!
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30.01.2024 23:24 Відповісти
 
 