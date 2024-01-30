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Минулої доби на лівому березі Дніпра ЗСУ знищили 2 човни, 2 гармати, 2 розвідувальні БпЛА "Суперкам" і 72 окупанти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Упродовж 29 січня Сили оборони Півдня знищили техніку ворожої армії, 2 розвідувальні БпЛА "Суперкам" та 72 окупанти.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

  •  72 окупанти;
  •  2 гармати;
  •  2 човни;
  •  2 розвідувальні БпЛА "Суперкам";
  •  3 одиниці автобронетехніки.

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Автор: Анастасія Потіха
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Неймовірні люди! На вузенькій смужці лівого берега ухитряються воювати, ефективно нищать ворога та ще й розширюють зайняті позиції. Слава вам і низький уклін, воїни.
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30.01.2024 15:14 Відповісти
 
 