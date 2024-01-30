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Для того, щоб піти на Харків, росіянам треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає, - Сухопутні війська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,змі,харків

У Сухопутних військах ЗСУ прокоментували інформацію про можливий повторний наступ російських військ на Харківщину.

Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця інформація (про можливий наступ РФ на Харків. - Ред.) неодноразово звучить з вуст різних посадових осіб з-за кордону, аналітичних груп тощо. Можу заспокоїти харків’ян: для того, щоб піти ще раз на Харків, потрібно провести низку заходів, які в часи "війни онлайн" провести непомітно для нас практично неможливо", - зазначив він.

За словами Фітьо, для того, щоб піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає.

"Поголів’я російської армії, яке знаходиться на північному кордоні, на Куп’янському напрямку, ми контролюємо, ми бачимо їхні переміщення, поки що загрози для Харкова з півночі немає. Там є інженерні укріплення, там знаходяться Сили оборони. Відповідно, ситуація під контролем і підстав для переживання у харків’ян немає", - додав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На куп’янському напрямку зосереджено понад 40 тисяч рашистів, - Сухопутні війська

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Так-так , перед 24 теж таке розповідали.
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30.01.2024 15:14
+5
"...їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає". Джерело: https://censor.net/ua/n347060

Будуть лізти малими. По 10-15 м'ясних штурмів на добу і просуватися на 100 м. 10 діб по 100 метрів - кілометр ...
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30.01.2024 15:23
+5
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30.01.2024 15:26
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Сирський дав команду? Кандидат номер 1?
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30.01.2024 15:07 Відповісти
Так-так , перед 24 теж таке розповідали.
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30.01.2024 15:14 Відповісти
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30.01.2024 15:26 Відповісти
тут надо еще мегополис табаевку удержать))нахера каждый день повторять и так очевидные вещи
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30.01.2024 15:15 Відповісти
Собівартість одного снаряду 155мм доходить вже до 8000 євро. Це-на працюючих виробництвах у Європі, яких у нас немає. До того ж у Європі-дефіцит пороху для виготовлення снарядів, через що не встигають виробляти снаряди для передачі нам. Україні щодоби треба хоча б 5-10 тис снарядів, щоб зберігати паритет з кацапами. Тепер увімкніть логіку та здогадайтеся, чи здатна Україна зараз налагодити самостійне подібне виробництво.
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30.01.2024 16:23 Відповісти
Вікіпедія, вага та розміри вибухівки-це авторитетно, проте треба враховувати сьогоднішній день. Тому що колись і ковбаса була по 2.20 совкових рубля і доллар був по 63 совкових копійки. А сьогодні маємо ось що :

18 грудня 2022 : Скільки зараз коштують155-мм **********: приклад контракту Rheinmetall на 10 тисяч снарядів/ Тобто один 155-мм снаряд за цим контрактом коштує 3,3 тисячі євро.

25 жовтня 2023 : 8 тисяч євро за один 155-мм снаряд: у НАТО закликають до уніфікації та зменшення ціни
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30.01.2024 23:02 Відповісти
"...їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає". Джерело: https://censor.net/ua/n347060

Будуть лізти малими. По 10-15 м'ясних штурмів на добу і просуватися на 100 м. 10 діб по 100 метрів - кілометр ...
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30.01.2024 15:23 Відповісти
Цитати найвеличнішого лідора саврємєннасті:

21 січня 2021 року: "Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим."
Зеленський В.О.
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30.01.2024 15:34 Відповісти
Нажаль,після оголлошення ***** знову презом,проблем в них з цим не буде(
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30.01.2024 15:55 Відповісти
Так вони помаленьку йдуть, тільки не прямо, а через Куп'янськ. Скільки можна "втирати" наріду? Після шашликів і будівництва доріг, замість військ, краще зовсім нічого не говорити.
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30.01.2024 16:15 Відповісти
Хреново ви контролюєте Куп'янський напрямок, бо не має, чим одбиватись, практично одні калаші, а орда пре дебело. Ми все одходимо і одходимо і закріпитись не має де і чим. Контрольорщики хренові
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30.01.2024 16:26 Відповісти
 
 