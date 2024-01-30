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Єврокомісія працює над наступними кроками щодо заморожених російських активів, - речник Віганд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єврокомісія

У Європейській комісії привітали рішення послів ЄС щодо створення окремого рахунку, на який будуть переказувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів. Наразі у ЄС готують наступні кроки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Він нагадав, що метою цих заходів є забезпечення того, щоб надприбутки Центробанку РФ врешті-решт були передані Україні.

Речник зауважив, що наразі високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель та віцепрезиденти Єврокомісії "готові підготувати наступний крок якомога швидше".

"Ми не маємо конкретних термінів, які ми могли б оголосити вам сьогодні, але є величезна готовність зробити це якомога швидше", - додав представник Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС погодили створення рахунку, на який надходитимуть відсотки від прибутків заморожених російських активів
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Рахунок відкритий де? І хто ним зможе користуватися? Я не знайшов.....
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30.01.2024 15:09 Відповісти
Наступний крок - замороження руцьких активів при більш мінусовій температурі ...
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30.01.2024 15:19 Відповісти
Вони хоч розуміють, що наркоману це давати, значить просрати? Воно вже хоче розподіляти гроші переселенців в Європі
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30.01.2024 15:51 Відповісти
 
 