УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11640 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 997 10
війна (56949) Штупун (88)

Вчора зафіксовано 5 випадків застосування росіянами бооєприпасів з отруйними речовинами, - Сили оборони Таврійського напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

граната,хлорпікрин

Російські окупаційні війська застосовують бойові гранати з хлорпікрином.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами. Вчора було зафіксовано п'ять таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 з хлорпікрином. Але кожен такий випадок досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій", - розповів він.

Штупун додав, що від хлорпікрину українські захисники рятуються протигазами.

Раніше видання Le Monde повідомило, що російські окупанти все частіше застосовують отруйний газ проти ЗСУ.

Читайте: Окупанти посилили наступальні дії у районі Вербового, - Сили оборони

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закінчені кацаповиродки.
показати весь коментар
30.01.2024 15:34 Відповісти
Так збирайте Раду Національній Безпеки ООН !!!
Це грубе порушення рф міжнародних договорів!

Чого ждемо?!!!

Чому мовчемо, та коатаемо?!
показати весь коментар
30.01.2024 17:25 Відповісти
Яке « потім»?!?!!

»Але кожен такий випадок досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій", - розповів він. «…. ?!

Негайно!

А докази приложити перед засіданням.

Часу нема га вашу « розкачку»!

Це війна, а не мирний час.
показати весь коментар
30.01.2024 17:29 Відповісти
а міжнародні проституції важко зітхають !
показати весь коментар
30.01.2024 15:34 Відповісти
Головна отруйна речовина давно вже скинута в Україну:
показати весь коментар
30.01.2024 15:36 Відповісти
То може нам скликати ''радбез'' і тиканути носом на весь світ! А то тільки соплі зелені жуємо! Кацапи через ''бойові комарі'' вереск здійняла, а в нас гарячі факти!
показати весь коментар
30.01.2024 15:45 Відповісти
Зеленим рашка заборонила звертатися в ООН. Вони виконують рашкин наказ.
показати весь коментар
30.01.2024 17:08 Відповісти
В бункері Зе повітря насичене запахом мівіни, це такий собі нейтралізатор отруйних речовин, зараза проти зарази.
показати весь коментар
30.01.2024 15:52 Відповісти
Були випадки ще коли у радянській армії служили,хлорпікрин використовували для перевірки протигазів.Але коли їм надихатися,то очі виласять і дихання збиває.У важких випадках отруєння і смерть.Юридично використовування будь якого газу,хоч Хлорпікрину. хоч Фосгену однаково.Це гази які на озброєнні.Тому ноту в ООН,офіційно повідомити світ-мордор травить газом.Все -це буде юридичний факт і порушення конкретних законів.Але у нашого правітельства рот за гачку,дадуть команду будуть гавкати,а не дадуть будуть мовчати.
показати весь коментар
31.01.2024 11:29 Відповісти
 
 