Вчора зафіксовано 5 випадків застосування росіянами бооєприпасів з отруйними речовинами, - Сили оборони Таврійського напрямку
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Російські окупаційні війська застосовують бойові гранати з хлорпікрином.
Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами. Вчора було зафіксовано п'ять таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 з хлорпікрином. Але кожен такий випадок досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій", - розповів він.
Штупун додав, що від хлорпікрину українські захисники рятуються протигазами.
Раніше видання Le Monde повідомило, що російські окупанти все частіше застосовують отруйний газ проти ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Це грубе порушення рф міжнародних договорів!
Чого ждемо?!!!
Чому мовчемо, та коатаемо?!
»Але кожен такий випадок досліджується окремо, робляться відповідні аналізи, і потім це подається до міжнародних інституцій", - розповів він. «…. ?!
Негайно!
А докази приложити перед засіданням.
Часу нема га вашу « розкачку»!
Це війна, а не мирний час.