Нардеп Цимбалюк про ідею Зеленського передавати допомогу біженцям через уряд України: Мало держав на це погодяться

Європейські країни орієнтуються на допомогу українським біженцям на своїй території, а не через Київ.

Про це заявив перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми маємо розуміти, що мало держав знайдеться, які допомагатимуть біженцям через уряд України. Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки.

Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися", - пояснив парламентар.

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За словами Цимбалюка, з часом зменшується ймовірність того, що родини українських біженців повертатимуться додому, тому потрібно забезпечити для них гідні умови повернення є завданням держави.

"Кожен день зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися. Особливо працездатне населення. Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей в навчальні заклади – а це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому… Це виклик, який вирішується непросто, але я вірю, що тут має спрацьовувати і патріотизм, і національна складова. Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання української влади – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що коли Європа фінансово підтримує Україну, то ці кошти зазвичай залишаються за кордоном. Допомога має надходити до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми.

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