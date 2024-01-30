УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11640 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
6 217 88
біженці (1040) війна (56949) Зеленський (17537) допомога (5236) Цимбалюк Михайло (8)

Нардеп Цимбалюк про ідею Зеленського передавати допомогу біженцям через уряд України: Мало держав на це погодяться

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Європейські країни орієнтуються на допомогу українським біженцям на своїй території, а не через Київ.

Про це заявив перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми маємо розуміти, що мало держав знайдеться, які допомагатимуть біженцям через уряд України. Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки.

Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися", - пояснив парламентар.

Читайте: Єврокомісія не змінюватиме юридичний статус українських біженців у ЄС після 2025 року без згоди країн-членів союзу та України

За словами Цимбалюка, з часом зменшується ймовірність того, що родини українських біженців повертатимуться додому, тому потрібно забезпечити для них гідні умови повернення є завданням держави.

"Кожен день зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися. Особливо працездатне населення. Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей в навчальні заклади – а це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому… Це виклик, який вирішується непросто, але я вірю, що тут має спрацьовувати і патріотизм, і національна складова. Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання української влади – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що коли Європа фінансово підтримує Україну, то ці кошти зазвичай залишаються за кордоном. Допомога має надходити до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року РФ випустила по Україні понад 330 ракет і близько 600 дронів, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+30
Мало грошей вкрали, ще й сюди свого носа пхнуть
показати весь коментар
30.01.2024 16:14
+25
Залізу в кишеню кожному
показати весь коментар
30.01.2024 16:15
+22
бюджет і уряд України повністю контролюються зеленським і ермаком через монобільшість в парламенті. По суті, вони хочуть забрати ці гроші собі.
показати весь коментар
30.01.2024 16:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пане Попов,та і більшість форумчан,давайте попобуєм спитати цього вумника-як це зробити практично?Та ще й по всіх країнах?От ,наприклад,що робити Макрону?Людей із статусом -тимчасовий захист-з України, змінюється, кількісно, кожні півроку.Хто порахує і як,і скільки грошей віддати Україні?Як ці гроші віддати біженцю?
показати весь коментар
30.01.2024 16:33 Відповісти
Ідея ідіотська, вирвати б язика нашому президенту. Вибачте, це все що я придумав(
показати весь коментар
30.01.2024 16:49 Відповісти
А ты дал бы этому еврею деньги на хранение?
показати весь коментар
30.01.2024 17:30 Відповісти
Вологи мрії…

»Допомога має надходити до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми. «….

Так хочеться торкнуться ще і карманів біженцев! Не у сенсі щось дати. А у сенсі щось з них ще зібрати?!

Люди втратили домівки, майно, рятували свое життя самі, бо держава не змогла.

А тепер їх « закликають» як рабів та кріпаків- геть у стоїло! Барін так вважає …

Та гроші віддайте- ми самі будемо вирішувати, скільки кому дати західної допомоги, та коли. Це повага до своїх Громадян?!

Ці громадяни постраждали двічи- перший раз від ху&ла. Та другий раз від « влади України».

А як це повинно було бути зроблено?

1. Висунути « судовий позив» від України до рф на компенсацію усіх збитків. ( кожен пострадавший повинен бути участником цього колективного позиву).
Украінськи громадяни повинні знати що Держава їх захіщае в цему судовому позиву.

Та що рано або піздно справедлива компенсація буде получено за кожну циглину, та за кожну сльозину.

2. Що до біженців, то треба не зкорочувати виплати а збільшувати грошеві допомогу.
Якщо держава запрошує біжанців до дому в Україну, то вона повинна:
А- виделети житло ( у кого його нема)
В- працьевлаштувати людей.

При ціх умовах буде чесно та поважно запросити біженців в Україну.

PS. Тілько не треба розповідати що грошей нема. Вони е!
показати весь коментар
30.01.2024 17:53 Відповісти
Якась дурниця. Якщо він збирається віддавати гроші людям за кордон, то гроші і залишаться же за кордоном. Що він меле?
показати весь коментар
30.01.2024 18:15 Відповісти
Та що тут незрозумілого - не збирається він віддавати. Гарно придумав - і вкрасти можна, і мріє що без грошей люди назад побіжуть.
показати весь коментар
30.01.2024 18:54 Відповісти
Це не задумка Зе. Цю схему придумав Гершко з Коломиї будучи фінансовим мішком ХАББАДУ. За цю оборудку він і став невиїзним і сховався від кредиторів до цюпи. Зе не розуміє, що не завжди можна тупо повторювати помилки Гершка
показати весь коментар
30.01.2024 19:03 Відповісти
Помнишь притчу про посредника передающего сало... "А ручки то становятся ЖИРНЫМИ...!"
показати весь коментар
30.01.2024 20:10 Відповісти
бюджет і уряд України повністю контролюються зеленським і ермаком через монобільшість в парламенті. По суті, вони хочуть забрати ці гроші собі.
показати весь коментар
30.01.2024 16:14 Відповісти
Тоесть жить и питаться,лечиться они будут тоже в Украине,я всё правильно понял?
И как они тогда могут быть беженцами?
показати весь коментар
30.01.2024 16:14 Відповісти
множинне громадянство допоможе.....
показати весь коментар
30.01.2024 16:15 Відповісти
Мало грошей вкрали, ще й сюди свого носа пхнуть
показати весь коментар
30.01.2024 16:14 Відповісти
Зе знайшов "золоту жилу"!
показати весь коментар
30.01.2024 16:14 Відповісти
Залізу в кишеню кожному
показати весь коментар
30.01.2024 16:15 Відповісти
Не жміця 73%, поділіться з царьом.
показати весь коментар
30.01.2024 16:17 Відповісти
А ****** нехочете
показати весь коментар
30.01.2024 16:19 Відповісти
Ви як громадяни стали би віддавати відрахування зі своїх зарплат на утримання біженців у Африку наприклад? Чому воно не спитає поради хоч когось зі своєї команди перед тим як публічно говорить повну маячню? Ось і результат того що вибрали невідомо кого на роль управлінців державою.
показати весь коментар
30.01.2024 16:19 Відповісти
ми ж вас попереджали... а ви "абинепорох" - навіть не покаєтесь...
показати весь коментар
30.01.2024 16:30 Відповісти
Мене від нього нудило ще в епоху його кар'єри в 95 кварталі.
показати весь коментар
30.01.2024 23:01 Відповісти
Якись генератор ідеи цеи офіс -- вчора іх шибануло на Залужного наізжати.
показати весь коментар
30.01.2024 16:24 Відповісти
це вони ще від вчорашньої контузії із звільненням Залужного не відійшли, тому більш складних схем "як ******** гроші" наразі генерувати поки що не можуть.
показати весь коментар
30.01.2024 16:31 Відповісти
Генератор кончених ідей в офісі оживає після отримання колумбійської гуманітарки.

Я вже якось не дивуюсь.
показати весь коментар
30.01.2024 16:42 Відповісти
Це вже не "колумбійська гуманітарка" - більше схоже, що вони там вже міцно на "солях" сидять.
показати весь коментар
30.01.2024 19:04 Відповісти
Та дядько їх маму знає, но щось таки споживають 100%
показати весь коментар
30.01.2024 20:29 Відповісти
Про ідею Зеленського передавати допомогу біженцям через уряд України.

Хитрі, жадібні - Синоніми до слова Жадібний, якому всього бракує, пожадливий, ненаситний, ненажерливий, загребущий, (не любить роздавати свого) скупий зажерливий жаждивий жадливий жадний, - зухвалі, наглі...

Створять Міністерство розподілу допомоги, яке і "утилізує" її значну частину?

А потім всякі контрольні комісії і податками обкладуть? Кого ще обкладати даниною як не біженців?

Біженці, які проживають в інших країнах там же і витрачають отриману допомогу і далі гроші роблять гроші: кругообіг грошей в економіці.
показати весь коментар
30.01.2024 16:26 Відповісти
жадабність є жадібність. Але забирати гроші в біженців, що є, в основному, жінками з дітьми, це просто на голову не налазить.
показати весь коментар
30.01.2024 16:38 Відповісти
вова, ******** схема! шаурма подсказал?
показати весь коментар
30.01.2024 16:28 Відповісти
ГАВКАТЬ про "мудрий нарід" і погану владу кожен взмозі. У нас, нажаль, колективна відповідальність за зелену мразоту. Краще - щось робіть що б це ватне лайно перестало існувати, або дайте пораду, що робити.
показати весь коментар
30.01.2024 16:31 Відповісти
Не в нас, а в 73% мусить бути відповідальність, я його як не хотів бачити президентом, так і досі не хочу, це помилка в історії України, і хто зна коли ця помилка піде з влади, чи лишиться нам як путлер на десятиліття, бо війна нізя бубу міняти, путін нападе ще більше не розхитуйте човна.
Говорилось же людям, війна буде велика, не дуркуйте, А в відповідь: "йди з відси, шо ти там бачив? ти за бабками там ходив воювать,по середньому на підприємстві отримував ще й в армії два оклади платили , то Пороху війна потрібна, він на війні заробляє, ща цей прийде чесний, справедливий все скінчить"
Ну шо? Закінчив? Їдемо святкувати на шашлики, чи як?
А саме більше бентежить те, що люди помилок на визнають, пишу їм : ну як? Нормальний вибір? А в відповідь мені прислали декларацію Порошенка, А я так і не можу зрозуміти в чому він зараз винен? Він же вже давно не керує, а в усьому винен і зараз. А, забув, ще й Залужний разом з ним в чомусь винен.
показати весь коментар
30.01.2024 18:20 Відповісти
Я не бачу за який засіб можна позбутися цього хама до кінця війни.
показати весь коментар
31.01.2024 08:37 Відповісти
Євросоюзі не одна з нормальних країн - не те що не погодиться ,але я думаю дууже образаця за ці слова....нормальні країни,це ті країни де розмовляють німецькою італійською або французькою або змішиним діалектом даних мов.....і українцям потрібно перебираьись у цікраїни....валити з пройдохи польщі,виїзжати з прибалтаки...
показати весь коментар
30.01.2024 16:32 Відповісти
А чому не завести ці ж гроші, Західних Парнерів для біженців, від наслідків влади Зеленського, одразу на ОФШОРНІ РАХУНКИ, щоб Нацбанк України, Меньше клопоту мав у подальшому з їх виведенням через СХЕМИ …
Керівник Мінфіну, може й обґрунтування злампічити, для ЗМІ, ротом отієї безумної!!
Чекаємо на відповідного листа з ВРУ, вотого з корочками нардепа від міфічного моноскопища, з Абхазії …
показати весь коментар
30.01.2024 16:33 Відповісти
офшорні рахунки в минулому. Молода прогресивна команда преЗЕдента працює тільки в крипті.
показати весь коментар
30.01.2024 16:45 Відповісти
Плановий технічний огляд систем енергозабезпечення виробничих приміщень ​АТ "Українська оборонна промисловість" виявив функціонуючий центр майнінгу криптовалюти з використанням електроенергії по обліку АТ.

По темі 13.‎10.‎2023 "Борг підприємств АТ «Українська оборонна промисловість» ("Укроборонпром") (...) по комунальним послугам 14.4 млн. гривен (...). ("Хроника одного президента").
показати весь коментар
30.01.2024 18:20 Відповісти
Сумніваюсь що взагалі,на це поведеться хоч одна країна.
Тут явно пахне розпилом.
Я думав що це якийсь прикол.
показати весь коментар
30.01.2024 16:40 Відповісти
Ага, від 95 кварталу, вони ще й не такі приколи можуть, креативна команда, хороші продюсери, 30 років стажу, ще маслюков наставник, обхохочемося ще.
показати весь коментар
30.01.2024 18:31 Відповісти
На це ніхто не погодиться! Це рішення від того що все оточення Зелі дуже далеко від мирової поліики на діпломатії.
показати весь коментар
30.01.2024 16:43 Відповісти
Перекинути допомогу країн нашим біженцям в бюджет України, щоб потім ті гроші повертати знов до тих країн?

Тоді нехай оті всі "генії" роблять собі яєшню так: беруть яйця зі свого холодильника, несуть їх до знайомого знайомих, що живе на іншому кінці міста, потім повертаються додому, дзвонять, що хочуть яєчні і чекають, поки знайомий знайомих привезе їм ті яйця. Звісно, увесь цей час ті "генії" нічого не їдять. От коли вони на таких сніданках, обідах і вечерях протягнуть місяць, тоді можна почати обговорювати їхню маячню про допомогу біженцям в інших країнах.
показати весь коментар
30.01.2024 16:45 Відповісти
Опишу ситуацію в Чехії з допомогою, спрощено для зрозуміння.

Існує прожитковий мінімум та існуючий мінімум (закон 110/2006 Sb.). Будь-яка особа, яка довгостроково проживає в Чехії, може звернутися за допомогою згідно із законом 117/1995 Sb. Міністерство соціальних справ (MPSV) розраховує суму відповідно до мінімального прожиткового мінімуму. Щодо житла, там також можна звертатися за допомогою від держави.

Джерело - https://www.mpsv.cz/zivotni-a-existencni-minimum

Для українських біженців сума допомоги розраховується згідно з цією схемою (плюс доплата за житло).

Тепер уявімо ситуацію - всі чеські допомоги MPSV було перераховано в Україну, згідно із тим, як це захотів Зеленський. Якщо біженцеві не надали цього місяця допомогу, він звертається в MPSV за нею, згідно із законом. Згідно із законом 117/1995 біженцеві надають допомогу. Тепер питання до Зе - як швидко MPSV припинить перерахування допомоги в Україну? Наскільки швидко можна розісратися з усією ЄС?

А біженці все одно одержать допомогу, незалежно від перерахування її в Україну.
показати весь коментар
30.01.2024 16:47 Відповісти
Ця якийсь ідіотизм! Це кошти платників податків суверенної держави і як і куди їх витрачати - це справа цієї держави, включаючи контроль! Зеленський демонструє своє невігластво в державній політиці. Цей дурнуватий клоун і його радники просто не розуміють як працює державна бюрократична система!
показати весь коментар
30.01.2024 16:49 Відповісти
Він демонструє жадібність , а не невігластво .
показати весь коментар
30.01.2024 16:57 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2024 17:07 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2024 17:13 Відповісти
Як ви не можете зрозуміти, вони не політики, вони бізнесмени. І бізнес вони звикли вести не так як в нормальному світі, А по нашому- дав на лапу, взяв на лапу, $******, сховав в офшорах. Податки хай дурні платять.
показати весь коментар
30.01.2024 18:43 Відповісти
і такі ж дурнуваті в Україні обрали собі подібного-дурнуватого паяца
показати весь коментар
30.01.2024 22:16 Відповісти
"Многохадовочка "
показати весь коментар
30.01.2024 16:50 Відповісти
Бааальшого ума человек придумал эту схему! Умница!!!
показати весь коментар
30.01.2024 16:52 Відповісти
Ой лишенько..не дасть Воно людям спокій
показати весь коментар
30.01.2024 16:53 Відповісти
вони цю маячню ще й обговорюють. кончені дебілоіди.
показати весь коментар
30.01.2024 16:53 Відповісти
До шахраювались зелені виродки?
показати весь коментар
30.01.2024 16:57 Відповісти
Зелёная мразь!!!! Суки сколько ********???? Мало все им!!!!!! Гнать эту власть надо давным давно пока не поздно!!!!!!! Твари!!!!! Что они **** сделали за это время???? А зеле требунал светит, - шашлыки жарте, тварь кончанная!!!! Не его родственники погибли и не его дети!!! Тварь кончанная!!!!!
показати весь коментар
30.01.2024 17:15 Відповісти
Вони тому і дають на місцях бо по перше ці гроші залишаються в тих країнах які ті гроші дають, вони шарять в економіці на відміну від усіх наших гівно економістів, які доводили Україну до стану третіх країн десятиріччями. А я нагадаю також кожній зелешвалі що ваші гівнарі яким ви сраки лижите казали що немає нічого поганого в офшорах, у них самих їх по два три штуки. А тепер бач їм муляє допомога українцям в інших країнах.
показати весь коментар
30.01.2024 17:21 Відповісти
У чинного уряду занадто липкі руки для такого розподілу допомоги.
показати весь коментар
30.01.2024 17:35 Відповісти
Зелодій мало накрав.
показати весь коментар
30.01.2024 17:40 Відповісти
Загадка"зелене,нахабне,вонюче,щей безсрашне-чупакабра"Якщо його радники злодії йому таке радять,треба дати реальні поради,поки ще по доброму-обшорки всі,крепту по шерстить і повернути власнику-народу,всім хватить.
показати весь коментар
30.01.2024 17:42 Відповісти
Коли ми йдемо на вибори то ми насправді вирішуємо кому віддати в розпорядження власний гаманець з якого мають витрачатися кошти на потреби громадии. Я досі не розумію тих хто голосував за придурка який публічно осміював Україну курвою яку трахають з усіх сторін в усі щілини, який "нікому крім своїх батьків нічого не винний". Те що Зє зрадник і придурок видно всім. Це неможливо приховати. Якби він міг то видрав би останній шматочок хлібця з рота ваших дітей, продав і відправив своїм батькам і дітям в Ізраїль...
показати весь коментар
30.01.2024 17:57 Відповісти
а вони в Італії
показати весь коментар
30.01.2024 22:18 Відповісти
Батьки очно в Ізраїлі.
показати весь коментар
30.01.2024 22:26 Відповісти
скоро знайдуть й тут вихід - з тих, які повернуться, будуть потім роками вираховувати ту загальну суму допомоги, яку вони отримали за кордоном. з зарплати. якщо вона в них буде.
показати весь коментар
30.01.2024 18:19 Відповісти
передадут яйца по 17
жди
показати весь коментар
30.01.2024 19:10 Відповісти
Почему? Поселят их в палатках,как это турки с сирийцами сделали,а бабло требовали ЕС как за 5 звёздочный отель.
Социал в Германии с этого года 563 евро+медицина+жильё.
А Зе. им в 5 раз меньше будет выдавать.
показати весь коментар
30.01.2024 19:12 Відповісти
Люди, у вас тільки два шляхи -- або їдьте з України світ заочі, або повертайтесь і перевішайте всю владу з самого верху і аж донизу ! Усіх ! На сьогоднішній день немає хороших чиновників як і москалів ! Одне прохання -- тільки доведіть усе до кінця. Бо інакше навіщо все починати ? На сьогодні ми бачимо скільки тої нечисті не покарано і мабуть не буде... То для чого робили дві революції ?! Хто отримав з цього вигоду ?
показати весь коментар
30.01.2024 19:22 Відповісти
Ж...наглючі...!
показати весь коментар
30.01.2024 19:23 Відповісти
это пипец какой-то..... Запредельная наглость боневтика шоб и эти бабки дерибанить...
показати весь коментар
30.01.2024 19:30 Відповісти
Зелена плєсєнь ніяк не нажереться.
Вже забрали військовий ПДФО у територіальних громад, а тепер хочуть залізти ще й в кишені іноземцям.
показати весь коментар
30.01.2024 19:35 Відповісти
Бред.
показати весь коментар
30.01.2024 19:49 Відповісти
Зелено-блювота вже перевершує сама себе. Що далі вихезаємо на всю планету? Що українці - раби зеленого і всю їх ЗП країни, в яких вони працюють, мають сплачувати зеле особисто, а ще повернути всіх його "рабів" назад з компенсаціями?
показати весь коментар
30.01.2024 23:15 Відповісти
Бычачий холм ни ризинавый.
показати весь коментар
31.01.2024 01:00 Відповісти
Действительно наркоман, россияне оказывается не врали. Сам ездил-ездил по всем странам, попрошайничал, ему в каждой постоянно по нескольку миллионов или даже миллиардов отсыпали по итогам визита отсыпали несколько лет кряду, а сейчас поток слегка пересох, и он бьется в ломке "дайте мне грошей!1" и не стесняется в сторону кармана беженцев посматривать, которые в лучшем случае около 500получают.
показати весь коментар
31.01.2024 18:31 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/1050028582717897
показати весь коментар
31.01.2024 19:29 Відповісти
 
 