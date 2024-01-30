Нардеп Цимбалюк про ідею Зеленського передавати допомогу біженцям через уряд України: Мало держав на це погодяться
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Європейські країни орієнтуються на допомогу українським біженцям на своїй території, а не через Київ.
Про це заявив перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми маємо розуміти, що мало держав знайдеться, які допомагатимуть біженцям через уряд України. Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки.
Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися", - пояснив парламентар.
За словами Цимбалюка, з часом зменшується ймовірність того, що родини українських біженців повертатимуться додому, тому потрібно забезпечити для них гідні умови повернення є завданням держави.
"Кожен день зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися. Особливо працездатне населення. Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей в навчальні заклади – а це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому… Це виклик, який вирішується непросто, але я вірю, що тут має спрацьовувати і патріотизм, і національна складова. Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання української влади – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально", - додав нардеп.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що коли Європа фінансово підтримує Україну, то ці кошти зазвичай залишаються за кордоном. Допомога має надходити до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми.
Будь ласка, зачекайте...
»Допомога має надходити до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми. «….
Так хочеться торкнуться ще і карманів біженцев! Не у сенсі щось дати. А у сенсі щось з них ще зібрати?!
Люди втратили домівки, майно, рятували свое життя самі, бо держава не змогла.
А тепер їх « закликають» як рабів та кріпаків- геть у стоїло! Барін так вважає …
Та гроші віддайте- ми самі будемо вирішувати, скільки кому дати західної допомоги, та коли. Це повага до своїх Громадян?!
Ці громадяни постраждали двічи- перший раз від ху&ла. Та другий раз від « влади України».
А як це повинно було бути зроблено?
1. Висунути « судовий позив» від України до рф на компенсацію усіх збитків. ( кожен пострадавший повинен бути участником цього колективного позиву).
Украінськи громадяни повинні знати що Держава їх захіщае в цему судовому позиву.
Та що рано або піздно справедлива компенсація буде получено за кожну циглину, та за кожну сльозину.
2. Що до біженців, то треба не зкорочувати виплати а збільшувати грошеві допомогу.
Якщо держава запрошує біжанців до дому в Україну, то вона повинна:
А- виделети житло ( у кого його нема)
В- працьевлаштувати людей.
При ціх умовах буде чесно та поважно запросити біженців в Україну.
PS. Тілько не треба розповідати що грошей нема. Вони е!
И как они тогда могут быть беженцами?
Я вже якось не дивуюсь.
Хитрі, жадібні - Синоніми до слова Жадібний, якому всього бракує, пожадливий, ненаситний, ненажерливий, загребущий, (не любить роздавати свого) скупий зажерливий жаждивий жадливий жадний, - зухвалі, наглі...
Створять Міністерство розподілу допомоги, яке і "утилізує" її значну частину?
А потім всякі контрольні комісії і податками обкладуть? Кого ще обкладати даниною як не біженців?
Біженці, які проживають в інших країнах там же і витрачають отриману допомогу і далі гроші роблять гроші: кругообіг грошей в економіці.
Говорилось же людям, війна буде велика, не дуркуйте, А в відповідь: "йди з відси, шо ти там бачив? ти за бабками там ходив воювать,по середньому на підприємстві отримував ще й в армії два оклади платили , то Пороху війна потрібна, він на війні заробляє, ща цей прийде чесний, справедливий все скінчить"
Ну шо? Закінчив? Їдемо святкувати на шашлики, чи як?
А саме більше бентежить те, що люди помилок на визнають, пишу їм : ну як? Нормальний вибір? А в відповідь мені прислали декларацію Порошенка, А я так і не можу зрозуміти в чому він зараз винен? Він же вже давно не керує, а в усьому винен і зараз. А, забув, ще й Залужний разом з ним в чомусь винен.
Керівник Мінфіну, може й обґрунтування злампічити, для ЗМІ, ротом отієї безумної!!
Чекаємо на відповідного листа з ВРУ, вотого з корочками нардепа від міфічного моноскопища, з Абхазії …
По темі 13.10.2023 "Борг підприємств АТ «Українська оборонна промисловість» ("Укроборонпром") (...) по комунальним послугам 14.4 млн. гривен (...). ("Хроника одного президента").
Тут явно пахне розпилом.
Я думав що це якийсь прикол.
Тоді нехай оті всі "генії" роблять собі яєшню так: беруть яйця зі свого холодильника, несуть їх до знайомого знайомих, що живе на іншому кінці міста, потім повертаються додому, дзвонять, що хочуть яєчні і чекають, поки знайомий знайомих привезе їм ті яйця. Звісно, увесь цей час ті "генії" нічого не їдять. От коли вони на таких сніданках, обідах і вечерях протягнуть місяць, тоді можна почати обговорювати їхню маячню про допомогу біженцям в інших країнах.
Існує прожитковий мінімум та існуючий мінімум (закон 110/2006 Sb.). Будь-яка особа, яка довгостроково проживає в Чехії, може звернутися за допомогою згідно із законом 117/1995 Sb. Міністерство соціальних справ (MPSV) розраховує суму відповідно до мінімального прожиткового мінімуму. Щодо житла, там також можна звертатися за допомогою від держави.
Джерело - https://www.mpsv.cz/zivotni-a-existencni-minimum
Для українських біженців сума допомоги розраховується згідно з цією схемою (плюс доплата за житло).
Тепер уявімо ситуацію - всі чеські допомоги MPSV було перераховано в Україну, згідно із тим, як це захотів Зеленський. Якщо біженцеві не надали цього місяця допомогу, він звертається в MPSV за нею, згідно із законом. Згідно із законом 117/1995 біженцеві надають допомогу. Тепер питання до Зе - як швидко MPSV припинить перерахування допомоги в Україну? Наскільки швидко можна розісратися з усією ЄС?
А біженці все одно одержать допомогу, незалежно від перерахування її в Україну.
жди
Социал в Германии с этого года 563 евро+медицина+жильё.
А Зе. им в 5 раз меньше будет выдавать.
Вже забрали військовий ПДФО у територіальних громад, а тепер хочуть залізти ще й в кишені іноземцям.