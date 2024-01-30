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"Армія дронів" за тиждень знищила 87 окупантів та уразила 309 опорних пунктів ворога, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Із 22 до 29 січня 2024 року оператори "Армії дронів" ліквідували 87 окупантів та багато одиниць ворожої техніки.

Про це в своєму телеграм-каналі написав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Підрозділи БпЛА за минулий тиждень уразили 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів.

Що важливо - є відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: В Україні розробили бронепробивний боєприпас для FPV-дронів. ФОТО

Армія дронів
"Армія дронів": втрати РФ за тиждень

Автор: Наталя Джума
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Щось ніхто не каже, що за цей час зробила російська армія дронів !
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30.01.2024 16:49 Відповісти
в якійсь паралельній реальності Федорова, його уявна "армія дронів" вже перенула Уральські гори і звільняє Сибір.
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30.01.2024 16:54 Відповісти
А з яких пір цей федоров став речником ЗСУ?
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30.01.2024 16:55 Відповісти
Армія дронів - проект комплексного розвитку сфери військових безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в Україні і всебічне забезпечення дронами Збройних сил України, що виник як відповідь на військове вторгнення Російської Федерації в Україну. Проєкт стартував у липні 2022 року[1].

дуже прошу! посвятіть мене!
як, проект комплексного розвитку, може щось ліквідовувати?
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30.01.2024 16:55 Відповісти
Ох ***'с, як Хвєдя Нклєйкін вправно воює...
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30.01.2024 17:00 Відповісти
Уразила 309 оп0рники= росфігачилась об бліндаж мабуть
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30.01.2024 17:10 Відповісти
Армія знищила цілу роту окупантів? За тиждень? Щось не те. Міністр цифрової трансформації слабо трансформує. Витки замкнули?
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30.01.2024 17:21 Відповісти
😆😅🤣😂🤣😅😂🤣😂😅🤣😂😂🤣
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30.01.2024 17:38 Відповісти
ФЬОДОРОВ, краще з"їж шо-небудь, займи корисним свій рот і не базікай
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30.01.2024 18:51 Відповісти
Може час такому бойовому трансформеру на фронт?
Уявляєте скільки він там зможе повбивати, якщо з Київа скільки знищив? 😁😁😁
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30.01.2024 22:54 Відповісти
 
 