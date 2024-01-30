УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11458 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 969 31
Туск (288) Віктор Орбан (283)

Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний явний антиукраїнський політик, - Туск

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

виктор,орбан

Саміт ЄС у Брюсселі концентруватиметься на тому, як допомогти Україні.

Про це на пресконференції заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Багато змінилося в Європі від початку війни. Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик", - підкреслив польський прем’єр.

Туск зауважив, що після свого останнього візиту до Києва (22 січня. - Ред.) він знає, що Україна також переконуватиме Угорщину з надією на досягнення якогось консенсусу.

Прем'єр наголосив, що рішучість серед європейських лідерів щодо підтримки України зараз значна.

"Я ще не бачив такої однозначної позиції і рішучості у жодній справі, як у цей момент щодо збільшення військової і фінансової допомоги для України під час війни. Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України - з Орбаном чи без. Але краще було б, і ми всі краще б почувалися в цій ситуації, якби єдність Європи в цьому питанні була збережена. І ми над цим працюємо", - сказав Туск.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не вважає Орбана проросійським політиком.

Читайте: Орбан: "У миру є ім’я - Дональд Трамп. Війни в Європі більше б не було"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Дааа! Туск не читає заяви Квлєби! 😁
показати весь коментар
30.01.2024 17:30
+16
І як на цьому фоні виглядає памперс єрмака кулєба зі своєю заявою про орбана?
показати весь коментар
30.01.2024 17:30
+14
Кулеба сказав шо Орбан нормальнии чел -- отака ***** малята
показати весь коментар
30.01.2024 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дааа! Туск не читає заяви Квлєби! 😁
показати весь коментар
30.01.2024 17:30 Відповісти
і ОПи!)))))
показати весь коментар
30.01.2024 17:36 Відповісти
А Єрмак ??? А Фіцо ?
показати весь коментар
30.01.2024 18:35 Відповісти
З Фіцо хтось "провів бесіду"). На деякий час Фіцо буде лапочкою.
показати весь коментар
31.01.2024 01:21 Відповісти
----
Віктор Орбан то московська повія... ******** Путлеру аж запінився
...
Під Чач другої світової мадяри були на сторонф Гітлера..
..
По своїй жорстокості переплюнули самих німців...

..
Був наказ - мадярів в полон не брати - кінчати на місці..
...
так що немає чому дивуватися
...
показати весь коментар
30.01.2024 18:37 Відповісти
Антизахідний,от що найстрашніше
показати весь коментар
30.01.2024 18:57 Відповісти
Розумієте, в чому тут поблема. Хто такий Орбан - українцям за великим рахунком не цікаво. А от те, що наша влада не є проукраїн ькию - от це біда для українців. Вона їх не зпхистить ні від орбанів, ні від пуциних.
показати весь коментар
30.01.2024 19:01 Відповісти
Власть,дорогой,на другой планете живет....
показати весь коментар
30.01.2024 19:02 Відповісти
Кулеба сказав шо Орбан нормальнии чел -- отака ***** малята
показати весь коментар
30.01.2024 17:30 Відповісти
Вся дурість у Орбана з голови вилетить якщо змусити ******* приєднатися Мадярщині до РУССКАВА МІРА і примусова русифікацію всіх мадяр
показати весь коментар
30.01.2024 18:57 Відповісти
І як на цьому фоні виглядає памперс єрмака кулєба зі своєю заявою про орбана?
показати весь коментар
30.01.2024 17:30 Відповісти
памперс не витримав.....
показати весь коментар
30.01.2024 17:37 Відповісти
Орбан один антиукраїнський політик на полі бою, але в ЄС раптом почалися "важкі дискусії" щодо 50 млрд. допомоги для України. Здається, хтось лукавить...
показати весь коментар
30.01.2024 17:30 Відповісти
Фіцо? Ля Пен?
показати весь коментар
30.01.2024 17:32 Відповісти
Фіцо популіст а та пиз да не у руля.
показати весь коментар
30.01.2024 17:41 Відповісти
Ну чого сам на сам ? А кулеба вже сказав , шо "орбан хароший" ,і вся ОПа🤡 зеленських виб..дків, з ним згодна , він теж за оманський договорняк ...
показати весь коментар
30.01.2024 17:32 Відповісти
А якої орієнтації "політик" зеленський? Після вчорашнього ні в кого не з'явилося додаткових запитань?
показати весь коментар
30.01.2024 17:34 Відповісти
Люблю розумних хлопців... Туск , це той , хто з історією та політикою у дружбі 🇵🇱💙💛
показати весь коментар
30.01.2024 17:35 Відповісти
а Зеленський?
показати весь коментар
30.01.2024 17:36 Відповісти
Оо, як гарно Кулєбу макнув в зад д'єрмака. Іди Кулєба в куточок, обтікай.
показати весь коментар
30.01.2024 17:38 Відповісти
Туск....дивись бо хапнеш от мадяр)))Даже главний по лопатам,сказав все норм з мадярами.....Братушка поляк ви шо?
показати весь коментар
30.01.2024 17:38 Відповісти
Ще раз. Газопровід і нафтопровід - перекриваєте це все і Орбан вже співає наших пісень. Чому так не роблять? Бо в долі?
показати весь коментар
30.01.2024 17:40 Відповісти
Ага тільки от біда, Словаки та чехи з тих самих труб запитані.
показати весь коментар
30.01.2024 17:43 Відповісти
якщо перекрити той краник зараз, то ми будемо порушниками транзитної угоди, яку ми підписували не тільки з кацапами, але й з країнами ЄС також. тож перекриття транзиту газу відразу потягне за собою купу судових позовів від кацапів. і, можливо, не тільки від кацапів. а от коли дія цього транзитного договору закінчиться наприкінці поточного року, то продовжувати його Україна вже не буде. Принаймні, про такі наміри говорили в уряді. і тут Фіцо з Орбаном будуть викручувати нам руки, щоб ми продовжили транзит, погрожуючи блокувати нам усі пакети допомоги від ЄС.
показати весь коментар
30.01.2024 18:07 Відповісти
Варіант - позбавити Угорщину права голосу в ЄС.

Це головний козир, але він також вимагає ратифікації, цього разу одноголосно, у всіх інших 26 країнах.

Проти цього вже висловився прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, ще один противник допомоги Україні та санкцій проти Росії.
показати весь коментар
30.01.2024 17:49 Відповісти
а можно нам Туска замість кулєби, який каже що орбан не проросійський? можемо бонусом ще будь-кого дати, у нас таких кулєб зараз як гівна у кацапа за банєю.
показати весь коментар
30.01.2024 17:56 Відповісти
Він не один, ще є зєлєнське-щирий антіукраїнець.
показати весь коментар
30.01.2024 18:24 Відповісти
П'ятий рік розвалює Україну, розкрадає, вокруг себе зібрав один непотріб, біосміття( дєрьмак, ахренія, татаров, бездумна, резніков...) Справжніх толкових українців ганьбить, звільняє, засуджує по тюрмах. Українці, ви де? Коли Україною будуть правити справжні господари, націоналісти?
показати весь коментар
30.01.2024 18:34 Відповісти
Он просто бабло клянчит,причём от обоих сторон.
Оборванец,нищеброд.
показати весь коментар
30.01.2024 18:55 Відповісти
Он не антиукраинский, просто у рашки на него вагон компромата по делам тридцатилетней давности
показати весь коментар
30.01.2024 21:46 Відповісти
Он про венгерский политик
показати весь коментар
30.01.2024 23:03 Відповісти
 
 